Экс-тренер «Ротора» и «Уфы» Стукалов может сменить Бояринцева в «Соколе». Клуб в зоне вылета в Первой лиге

Теги Денис Бояринцев Первая лига отставки Сокол Алексей Стукалов Футбол

Алексей Стукалов – основной кандидат на пост главного тренера «Сокола».

40-летний специалист, работавший ранее в «Роторе» и «Уфе», получил предложение от саратовского клуба и в ответ выдвинул несколько условий, касающихся комплектования команды, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, нынешний главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев покинет свой пост.

Саратовцы не выигрывают 12 матчей подряд и после 20 туров занимают в таблице Мелбет Первой лиги 16-е место, находясь в зоне вылета.

Стукалов уже возглавлял «Сокол» с 2017 по 2018 год.

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5 комментариев
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ОФутболе ТВ
а первую треть чемпионата шли в лидерах(
+6
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Forte Live
На пару-тройку дней с этой новостью задержались..
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Today I feel Qatari
Под задачу не вылететь хороший вариант, поставит крепкий автобус как в Уфе, будет у фаворитов на ничейках очки цеплять. Но вот в Роторе например куда его брали не играть на ничейки, а побеждать и ставить атакующий доминирующий футбол хотя бы по меркам второй лиги не справился. Хотя старался, этого не отнять
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Михаил Лубянский
Лучше Денису бы дали шанс
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CaSpeR-13
Ответ ОФутболе ТВ
а первую треть чемпионата шли в лидерах(
как спартак, чемпионы трех туров
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