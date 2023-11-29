Экс-тренер «Ротора» и «Уфы» Стукалов может сменить Бояринцева в «Соколе». Клуб в зоне вылета в Первой лиге

Алексей Стукалов – основной кандидат на пост главного тренера «Сокола».

40-летний специалист, работавший ранее в «Роторе» и «Уфе», получил предложение от саратовского клуба и в ответ выдвинул несколько условий, касающихся комплектования команды, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, нынешний главный тренер « » покинет свой пост.

Саратовцы не выигрывают 12 матчей подряд и после 20 туров занимают в таблице Мелбет Первой лиги 16-е место, находясь в зоне вылета.

уже возглавлял «Сокол» с 2017 по 2018 год.

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