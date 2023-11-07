Луис Энрике: «Прогресс «ПСЖ» очевиден. У нас всегда четкая цель – заставить соперников адаптироваться к нашей игре»

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике высказался в преддверии матча с «Миланом» в Лиге чемпионов.

«Я оптимист по натуре. Мы играем с очень хорошей командой на историческом стадионе и в сложной группе. Я настроен оптимистично, потому что игроки находятся в хорошей форме и хотят показать отличную игру. У нас есть очень четкое представление, как мы хотим сыграть. Мы хотим владеть мячом больше, чем «Милан», и создавать больше моментов.

Я доволен настроем команды с первого дня. Я доволен тем, что мы делаем, даже при том, что нам есть что улучшать. Прогресс очевиден. У команды есть желание бороться. Это важное качество. Мы всегда изучаем, как играют наши соперники, но у нас всегда есть очень четкая цель – заставить их адаптироваться к нашей игре», – сказал главный тренер «ПСЖ».

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4 комментария

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Батрадз Харебов
Так соперники как адаптируются, вы проиграете
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Алексей Ненахов
Зачем заставлять адаптироваться , тогда они побеждать начнут же
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Fan de PSG depuis 2002
Главное, чтобы не перемудрил. А остальном, ПСЖ сейчас в форме и должен побеждать, чтобы в последнем туре в Германии играть без напряжения.
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