Луис Энрике: «Прогресс «ПСЖ» очевиден. У нас всегда четкая цель – заставить соперников адаптироваться к нашей игре»
Луис Энрике высказался в преддверии матча с «Миланом» в Лиге чемпионов.
«Я оптимист по натуре. Мы играем с очень хорошей командой на историческом стадионе и в сложной группе. Я настроен оптимистично, потому что игроки находятся в хорошей форме и хотят показать отличную игру. У нас есть очень четкое представление, как мы хотим сыграть. Мы хотим владеть мячом больше, чем «Милан», и создавать больше моментов.
Я доволен настроем команды с первого дня. Я доволен тем, что мы делаем, даже при том, что нам есть что улучшать. Прогресс очевиден. У команды есть желание бороться. Это важное качество. Мы всегда изучаем, как играют наши соперники, но у нас всегда есть очень четкая цель – заставить их адаптироваться к нашей игре», – сказал главный тренер «ПСЖ».
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