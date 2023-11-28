Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» получил главный приз Sport Film Festival в Италии

Теги премьер-лига Россия Лев Яшин Динамо Москва сборная СССР кино Футбол

Фильм о Льве Яшине получил главный приз на кинофестивале в Италии.

В фестивале Sport Film Festival, проходившем на Сицилии, участвовали более 150 фильмов из 40 стран.

Главный приз получила биографическая спортивная драма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» режиссера Василия Чигинского.

Премьера фильма о легендарном голкипере «Динамо» и сборной СССР состоялась в ноябре 2019 года. Главную роль исполнил Александр Фокин.

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20 комментариев

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Kuznets 09
Ответ savik-A.M.
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Джульетта Джульетта
Авторам респект за хорошее, душевное кино! И итальянцы тоже молодцы! Помнят и уважают легенду футбола — «Черного паука»!
+31
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Руслан1313
Приятно удивлен что в нынешнее время Российское кино получила награду в Европе
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Птюч, Ёж.
Ответ Джульетта Джульетта
Авторам респект за хорошее, душевное кино! И итальянцы тоже молодцы! Помнят и уважают легенду футбола — «Черного паука»!
Льва Ивановича во всем мире помнят. Награда же лучшему вратарю ЧМ в честь него.
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Руслан1313
Ответ Старый Сухи
Это дань уважения великому спортсмену.
Да, согласен. Просто Европа забыла кто их освободил от фашистов и тд, поэтому и удивился
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Marcus-light
Потрясающе, 4 года фильм бежал к награде
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БолельщикСоСтажем
Ответ savik-A.M.
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Нет, фильм так себе, обидно что про такого великого спортсмена сняли такой фильм
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TiNO
Добротное кино получилось, не то, что шляпа с Петровым про Стрельцова
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Старый Сухи
Ответ Руслан1313
Приятно удивлен что в нынешнее время Российское кино получила награду в Европе
Это дань уважения великому спортсмену.
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Руслан1313
Ответ Wasilij Petrow
Конкретно Италию освободили союзники, если что. А главное, сама логика совершенно нелепа - "МЫ (кто, автор комента?) освободили". Нынешние "мы", кажется, пока еще никого не освободили.
Причем здесь Италия если я речь за Европу вёл 🤦🏻‍♂️
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justbored
Не хочу никого расстраивать, но в конкурентах совсем какие-то любительские из Китая и Ирана были. На этом фоне даже наш критический и прокатный провал четырёхлетней давности эпическим зрелищем показался, очевидно.
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Руслан1313
Ответ Claudio_ Caniggia
Банальное отсутствие образования. К тому же, если первое лицо государства гонит откровенную чушь, чего уж от неучей ждать
Тот человек который у тебя в личке написал целую петицию о тебе вот у него реально туго с образованием 🤦🏻‍♂️😁
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Kuznets 09
Ответ Wasilij Petrow
Конкретно Италию освободили союзники, если что. А главное, сама логика совершенно нелепа - "МЫ (кто, автор комента?) освободили". Нынешние "мы", кажется, пока еще никого не освободили.
Ты во всём такой идейный?
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Вольфсбург
Ответ TiNO
Добротное кино получилось, не то, что шляпа с Петровым про Стрельцова
С Петровым да не очень получилось про Стрельцова. А х/ф "В созвездие Стрельца" в главной роли Дима Власкин, очень даже интересным получился. Про Лёву надо было многосерийный фильм снимать. За полтора часа невозможно всю его биографию представить зрителям.
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