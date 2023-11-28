Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» получил главный приз Sport Film Festival в Италии

Фильм о Льве Яшине получил главный приз на кинофестивале в Италии.

В фестивале Sport Film Festival, проходившем на Сицилии, участвовали более 150 фильмов из 40 стран.

Главный приз получила биографическая спортивная драма « . Вратарь моей мечты» режиссера Василия Чигинского.

Премьера фильма о легендарном голкипере « » и сборной состоялась в ноябре 2019 года. Главную роль исполнил Александр Фокин.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!