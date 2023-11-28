Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» получил главный приз Sport Film Festival в Италии
Фильм о Льве Яшине получил главный приз на кинофестивале в Италии.
В фестивале Sport Film Festival, проходившем на Сицилии, участвовали более 150 фильмов из 40 стран.
Главный приз получила биографическая спортивная драма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» режиссера Василия Чигинского.
Премьера фильма о легендарном голкипере «Динамо» и сборной СССР состоялась в ноябре 2019 года. Главную роль исполнил Александр Фокин.
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