«Бавария» продлила контракты с Нойером и Ульрайхом до 2025 года
Мануэль Нойер и Свен Ульрайх заключили новые контракты с «Баварией».
37-летний Нойер и 35-летний Ульрайх продлили контракты с «Баварией» до лета 2025 года.
Подробная статистика выступлений Мануэля, играющего за мюнхенцев с 2011 года, – здесь, Свена, выступающего за клуб с 2015 года с перерывом на один сезон, – тут.
Фото: twitter.com/FCBayern
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