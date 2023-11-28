«Бавария» продлила контракты с Нойером и Ульрайхом до 2025 года

Мануэль Нойер и Свен Ульрайх заключили новые контракты с «Баварией».

37-летний Нойер и 35-летний продлили контракты с «Баварией» до лета 2025 года.

Подробная статистика выступлений , играющего за мюнхенцев с 2011 года, – здесь, Свена, выступающего за клуб с 2015 года с перерывом на один сезон, – тут.

Фото: twitter.com/FCBayern

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