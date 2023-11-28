«Бавария» продлила контракты с Нойером и Ульрайхом до 2025 года

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Свен Ульрайх Футбол

Мануэль Нойер и Свен Ульрайх заключили новые контракты с «Баварией».

37-летний Нойер и 35-летний Ульрайх продлили контракты с «Баварией» до лета 2025 года.

Подробная статистика выступлений Мануэля, играющего за мюнхенцев с 2011 года, – здесь, Свена, выступающего за клуб с 2015 года с перерывом на один сезон, – тут.

Фото: twitter.com/FCBayern

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14 комментариев

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Сергей Стес
Нойер по делу номер один в рамке, после травмы не просел, также хорош и в воротах, и на выходах и в игре ногами. Возраст роли не играет, важна игра , которую показывает голкипер- а он на уровне👍👍👍
+34
-2
+32
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Moe Joe
Ответ Сергей Стес
Нойер по делу номер один в рамке, после травмы не просел, также хорош и в воротах, и на выходах и в игре ногами. Возраст роли не играет, важна игра , которую показывает голкипер- а он на уровне👍👍👍
Согласен, Нойер может играть хоть до 40. Всегда показывает высокий уровень, однозначно один из лучших в истории!
+22
0
+22
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Иван Абланов
Ответ Сергей Стес
Нойер по делу номер один в рамке, после травмы не просел, также хорош и в воротах, и на выходах и в игре ногами. Возраст роли не играет, важна игра , которую показывает голкипер- а он на уровне👍👍👍
Нойеру 37, офигеть. Во время летит
+17
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+17
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lihatch.06@yandex.ru
Поздравляю братья, рад за вас)
+4
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+3
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Bayern2004
Мюллера продлевайте.Томасу ещё рекорд по по победам в ЛЧ устанавливать.В составе одной команды!
+3
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a2wai
Ожидаемое решение от Баварии.
+2
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Balt
Ну и пусть играют пока могут. Но молодого Баварии надо брать и натаскивать, а эти двое из толкового юноши смогут сделать топ-вратаря себе на смену.
+1
0
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Mr Joker
Следующие Киммих,Дэвис и Мусиала
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Михаил Лубянский
Правильное решение, только зачем перца брали?
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Ыфыр Ыфырович
Ответ Moe Joe
Согласен, Нойер может играть хоть до 40. Всегда показывает высокий уровень, однозначно один из лучших в истории!
лучший!
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Розовопопый пони
Ответ Balt
Ну и пусть играют пока могут. Но молодого Баварии надо брать и натаскивать, а эти двое из толкового юноши смогут сделать топ-вратаря себе на смену.
Ну кажись израильтянин Перец и будет этим молодым. Если верить тому, что писали о нем - то сейчас он тренируется рядом со своим кумиром, на которого ровнялся еще с детских лет.
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