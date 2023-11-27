«Дал бы ##### Клаудиньо – нельзя так бить при 1:0. Роналду будет херачить, когда нужно выиграть – это спортсмен». Яровинский о нереализованном пенальти «Зенита»

Теги Зенит Рубин Криштиану Роналду премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Олег Яровинский Андрей Мостовой Клаудиньо Сочи брань Это футбол, брат! Футбол

Олег Яровинский раскритиковал Клаудиньо за нереализованный пенальти.

В матче 16-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (3:0) полузащитник «Зенита» не реализовал пенальти. Изначально на исполнение 11-метрового претендовал Андрей Мостовой, прятавший мяч за спиной, однако Клаудиньо некоторое время с улыбкой спорил с ним и в итоге сам подошел к точке. Он несильно отправив мяч точно в руки вратарю южан Никите Гойло.

«Криштиану Роналду же лучше, чем Клаудиньо? Если посмотреть на его самые яркие финты, за которые у него 50 млн подписчиков… Когда нужно, когда игра от ножа, когда 0:0 или 1:0, он играет идеально. Он не позволяет себе вот этой маленькой расслабленности никогда.

Он делает финты, когда счет 3:0. Когда счет 0:0, и когда нужно выигрывать любой матч, неважно, с грандом или с маленькой командой, он будет херачить, как вполне себе рабоче-крестьянский футболист. Это как раз спортсмен.

Не имеешь ты права выходить и бить так пенальти при счете 1:0. Я бы ##### дал [врезал] Клаудиньо обязательно. Если берешь пенальти – возьми и забей, все», – сказал экс-менеджер ЦСКА и «Рубина» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Ужасная паненка Клаудиньо – и ради этого он спорил за удар с Мостовым? Но даже так разгромили «Сочи»

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27 комментариев

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Кокич
Из этой новости узнал, что у Криштиану Роналду всего-навсего 50 млн подписчиков.
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Циник Петербургский
Была же новость о том, что Мостовой не стал даже прикалываться над Клаудиньо, а отнесся с уважением. В этом и есть суть нормальной команды - поддержать партнера по команде при разовом косяке, а не наехать.
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Этот Райола хочет денег
Олег Яровинский- ты ##### тот, с которого тренера Газмяса срисовали?)
+19
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red hikkikomori
Ответ Кокич
Из этой новости узнал, что у Криштиану Роналду всего-навсего 50 млн подписчиков.
Не, у Роналду 601 млн подписчиков, а Яровинский определил что 50 млн из них подписались за его финты )
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Kivan1976
Ответ Spartakus1984
То,что сделал Смолов на ЧМ в 10 раз хуже.
Только ли в 10?
Там мимо полуфинала пролетели из-за этого, а тут ни на что не повлияло
+12
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Антофф
залупа не подходит.
+11
-4
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Spartakus1984
То,что сделал Смолов на ЧМ в 10 раз хуже.
+13
-7
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CaSpeR-13
безработного забыли спросить
+5
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Фантом
Вообще-то к моменту пенальти "Зенит" вел в счете дома с последней командой лиги. Не 3:0, конечно, но это все равно не та ситуация, когда выпендриваться категорически нельзя. И уж точно это не трагедия, чтобы обсуждать ее несколько дней.
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GMF
А кто это
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Dmitry Shaolin
1) Не забивают пенальти все, а КР возможно лучший пенальтист в истории футбола с крайне стальными нервами, тут сравнивать нельзя. ( и даже он иногда мажет) 2) "Рабоче-крестьянский" - поэтому вы и играть не умели и не умеете, потому что у вас все с натугой,, топорно, по рабоче-крестьянски, все на матах и нервах, а любая индивидуальность и попытка играть в удовольствие вызывает отторжение и озлобленность.
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Garikus89
Ответ Kivan1976
Только ли в 10? Там мимо полуфинала пролетели из-за этого, а тут ни на что не повлияло
Из-за этого? Так-то счет был 4:3 по итогу, а после Федьки еще Фернандес не забил, так что если уж придираться, то проиграли как раз из-за второго, потому что первый отыграл своим сейвом Акинфеев)
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Иван1984
Да подумаешь, на первенстве водокачки можно и так! Вон Федор Петухов на ЧМ такую жесть сотворил........
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ShaD
Настало лето - Роналду на даче, лопату в руки - херачит, херачит.
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Дмитрий Вшивков
Ответ Spartakus1984
То,что сделал Смолов на ЧМ в 10 раз хуже.
Эта боль будет жить с нами до конца.
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Hong Kil
Если Клаудиньо начнёт серьезно относится к соперникам, он лопнет от смеха.
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jdrk
Кому бы этот 🤡 что-то там дал?
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Wiley Fox
Криштиану Роналду же лучше, чем Клаудиньо?

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Дальше не читал. Вопрос идиота
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NoBond
Ответ Spartakus1984
То,что сделал Смолов на ЧМ в 10 раз хуже.
Смолов то хоть в створ попал, не все из бивших тогда справились с этим)
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Dmitry Shaolin
Ответ Garikus89
Из-за этого? Так-то счет был 4:3 по итогу, а после Федьки еще Фернандес не забил, так что если уж придираться, то проиграли как раз из-за второго, потому что первый отыграл своим сейвом Акинфеев)
Помню ту игру, потому что поставил на наших, никогда не делал ставки, а тут решил по приколу, помню четкое ощущение весь матч, что нащим откровенно поддаются, забивайте ребята, обыгрывайте - а наши тупо не могут даже в таких условиях.
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