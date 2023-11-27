«Дал бы ##### Клаудиньо – нельзя так бить при 1:0. Роналду будет херачить, когда нужно выиграть – это спортсмен». Яровинский о нереализованном пенальти «Зенита»

Олег Яровинский раскритиковал Клаудиньо за нереализованный пенальти.

В матче 16-го тура Мир с «Сочи» (3:0) полузащитник « » не реализовал пенальти. Изначально на исполнение 11-метрового претендовал , прятавший мяч за спиной, однако Клаудиньо некоторое время с улыбкой спорил с ним и в итоге сам подошел к точке. Он несильно отправив мяч точно в руки вратарю южан Никите Гойло.

« же лучше, чем Клаудиньо? Если посмотреть на его самые яркие финты, за которые у него 50 млн подписчиков… Когда нужно, когда игра от ножа, когда 0:0 или 1:0, он играет идеально. Он не позволяет себе вот этой маленькой расслабленности никогда.

Он делает финты, когда счет 3:0. Когда счет 0:0, и когда нужно выигрывать любой матч, неважно, с грандом или с маленькой командой, он будет херачить, как вполне себе рабоче-крестьянский футболист. Это как раз спортсмен.

Не имеешь ты права выходить и бить так пенальти при счете 1:0. Я бы ##### дал [врезал] Клаудиньо обязательно. Если берешь пенальти – возьми и забей, все», – сказал экс-менеджер ЦСКА и « » на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

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