Мостовой о том, что Клаудиньо отнял у него мяч и не забил «Сочи» с пенальти: «Он был расстроен. Не стал его подкалывать, отнесся с уважением»

Андрей Мостовой высказался о том, что Клаудиньо не реализовал пенальти.

В матче Мир с «Сочи» (3:0) изначально на исполнение 11-метрового претендовал , прятавший мяч за спиной, однако его партнер по « » Клаудиньо некоторое время с улыбкой спорил с ним и в итоге сам подошел к точке.

— Не можем не спросить про эпизод с пенальти, с выбором бьющего. О чем говорили с ?

— Я чаще бил пенальти и с уверенностью пошел к мячу. И он тоже хотел пробить… Очень сильно попросил. Я уточнил, когда он последний раз бил пенальти — может быть, он не понял вопроса.

Потом еще в раздевалке посмеялись. Говорит, что последний раз исполнял пенальти в матче с « » — и забил. А я тогда не играл. Ну, может, и верно: раз он забивал, то мог и сегодня. Но, думаю, после этого удара больше вопросов не будет (смеется).



— Обсудили его удар?

— Он расстроен, не сильно счастливый был. Не стал его подкалывать, отнесся с уважением, – сказал хавбек «Зенита».

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