Мостовой о том, что Клаудиньо отнял у него мяч и не забил «Сочи» с пенальти: «Он был расстроен. Не стал его подкалывать, отнесся с уважением»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Мостовой Клаудиньо Сочи Футбол

Андрей Мостовой высказался о том, что Клаудиньо не реализовал пенальти.

В матче Мир РПЛ с «Сочи» (3:0) изначально на исполнение 11-метрового претендовал Мостовой, прятавший мяч за спиной, однако его партнер по «Зениту» Клаудиньо некоторое время с улыбкой спорил с ним и в итоге сам подошел к точке.

— Не можем не спросить про эпизод с пенальти, с выбором бьющего. О чем говорили с Клаудиньо?

— Я чаще бил пенальти и с уверенностью пошел к мячу. И он тоже хотел пробить… Очень сильно попросил. Я уточнил, когда он последний раз бил пенальти — может быть, он не понял вопроса.

Потом еще в раздевалке посмеялись. Говорит, что последний раз исполнял пенальти в матче с «Сочи» — и забил. А я тогда не играл. Ну, может, и верно: раз он забивал, то мог и сегодня. Но, думаю, после этого удара больше вопросов не будет (смеется).

— Обсудили его удар?

— Он расстроен, не сильно счастливый был. Не стал его подкалывать, отнесся с уважением, – сказал хавбек «Зенита».

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19 комментариев

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Nogoi89
Мост молодец. Клауд и так облажался, зачем ещё травить?
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Циник Петербургский
Ответ Nogoi89
Мост молодец. Клауд и так облажался, зачем ещё травить?
Это и есть хорошая командная атмосфера. В правильном направлении пацаны думают. Это радует
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Назар Игорь
Ответ </c/>
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Ты как был ябедником, так и остался, по твоей наводке потëрли мой совершенно не оскорбительный комментарий. Не удивлëн, спартаковцы на сайте верховодят, в авторитете.
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Montenegro Serbian
Ответ romanisti89
Учитывая бекграунд, я сначала подумал что это очередное интервью Александра Мостового после вечера субботы
И не говори)
Это ж как надо в медиапространстве отсвечивать, чтобы любое упоминание с фамилией Мостового в заголовке, сразу на подсознательном уровне отсылает к Царю всех Царей)
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MyGerodot
Клаудиньо сглупил по полной с этой паненкой. Это мог себе позволить игрок, от которого вратарь ждёт сильного удара, но только не он. Вратарь же в этом эпизоде верно сориентировался и спокойно поймал мяч. Опыт мастера и хорошая соображалка.
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Антимосковский
Ответ Каба
Ага, чаще. У Мостового 4 пенальти в карьере, 3 забил, 1 нет. У Клаудиньо 11 пенальти, 4 не забил.
откуда Мостовому знать, сколько там пенальти у клауда в Бразилии, очевидно, речь о зените, да и с такой статой, кстати, лучше к точке не идти.
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Valentin Kompaneytsev
Самоуверенность Клаудиньо сгубила. Неожиданно попал в просак , как говориться фраернулся.
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Назар Игорь
Ответ Каба
Ага, чаще. У Мостового 4 пенальти в карьере, 3 забил, 1 нет. У Клаудиньо 11 пенальти, 4 не забил.
Лучший пенальтист Зенита Сутормин, 18 из 19 , где ещё найдëшь такого забивалу даже в Европе. А в игре крепкий середняк.
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Каба
Ответ Назар Игорь
Лучший пенальтист Зенита Сутормин, 18 из 19 , где ещё найдëшь такого забивалу даже в Европе. А в игре крепкий середняк.
А Сутормин тут причём? Речь идёт о Клауде и Мостовом. Сутормина в тот момент даже на поле не было
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