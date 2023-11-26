Мостовой о том, что Клаудиньо отнял у него мяч и не забил «Сочи» с пенальти: «Он был расстроен. Не стал его подкалывать, отнесся с уважением»
Андрей Мостовой высказался о том, что Клаудиньо не реализовал пенальти.
В матче Мир РПЛ с «Сочи» (3:0) изначально на исполнение 11-метрового претендовал Мостовой, прятавший мяч за спиной, однако его партнер по «Зениту» Клаудиньо некоторое время с улыбкой спорил с ним и в итоге сам подошел к точке.
— Не можем не спросить про эпизод с пенальти, с выбором бьющего. О чем говорили с Клаудиньо?
— Я чаще бил пенальти и с уверенностью пошел к мячу. И он тоже хотел пробить… Очень сильно попросил. Я уточнил, когда он последний раз бил пенальти — может быть, он не понял вопроса.
Потом еще в раздевалке посмеялись. Говорит, что последний раз исполнял пенальти в матче с «Сочи» — и забил. А я тогда не играл. Ну, может, и верно: раз он забивал, то мог и сегодня. Но, думаю, после этого удара больше вопросов не будет (смеется).
— Обсудили его удар?
— Он расстроен, не сильно счастливый был. Не стал его подкалывать, отнесся с уважением, – сказал хавбек «Зенита».
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Это ж как надо в медиапространстве отсвечивать, чтобы любое упоминание с фамилией Мостового в заголовке, сразу на подсознательном уровне отсылает к Царю всех Царей)