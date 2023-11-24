Бабаев о Дзагоеве: «Если захочет вернуться в структуру ЦСКА, наши двери для него всегда открыты»

Роман Бабаев предложил Алану Дзагоеву работу в структуре ЦСКА.

На этой неделе экс-хавбек армейцев завершил игровую карьеру.

«Всегда грустно, когда такие великие игроки, как , завершают карьеру. Мы с большой теплотой вспоминаем о том времени, которое Алан провел в нашем клубе. Уже в 17 лет, только перейдя к нам, Дзага стал показывать высочайший уровень игры.

Многие помнят его ассистентский хет-трик в матче со «Спартаком» в 2008 году, великолепные мячи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, блистательную игру за сборную и, конечно же, чемпионский гол в игре с «Рубином» в 2016-м. Все те победы и трофеи невозможно представить без Алана. Поэтому хочется поблагодарить его за ту пользу, которую он принес , тот вклад в достижение общих целей, за голы и голевые передачи, за ту радость, которую он доставлял болельщикам.

Мы всегда ждем Алана обратно домой в любом качестве. Если он захочет вернуться в структуру клуба, наши двери для него всегда открыты. Вместе обсудим и решим, какой именно будет эта роль, а пока нужно немного отдохнуть и насладиться моментом — пройден по-настоящему большой и славный путь», — сказал гендиректор ЦСКА.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?