Глава Болгарского футбольного союза Михайлов подал в отставку на фоне фанатских протестов

Глава Болгарского футбольного союза подал в отставку на фоне протестов фанатов.

Напомним, 16 ноября, в день матча сборных Болгарии и Венгрии (2:2) в отборе к Евро-2024 ультрас болгарских клубов устроили масштабный протест против футбольной федерации страны, переросший в массовые беспорядки. Полиции пришлось применить водометы, чтобы разогнать протестующих, в результате протестов в Софии пострадали как минимум 12 человек.

Сегодня Исполнительный комитет БФС провел внеочередное заседание, на котором глава федерации Борислав Михайлов, занимавший этот пост с 2005 года, объявил о своей отставке. Причиной отставки названа напряженная обстановка вокруг организации.

Новый глава БФС будет избран в начале следующего года. Точная дата выборов будет определена на следующем заседании комитета 6 декабря.

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