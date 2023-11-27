Глава Болгарского футбольного союза Михайлов подал в отставку на фоне фанатских протестов

Теги сборная Болгарии по футболу высшая лига Болгария болельщики отставки Борислав Михайлов Федерация футбола Болгарии Футбол

Глава Болгарского футбольного союза подал в отставку на фоне протестов фанатов.

Напомним, 16 ноября, в день матча сборных Болгарии и Венгрии (2:2) в отборе к Евро-2024 ультрас болгарских клубов устроили масштабный протест против футбольной федерации страны, переросший в массовые беспорядки. Полиции пришлось применить водометы, чтобы разогнать протестующих, в результате протестов в Софии пострадали как минимум 12 человек.

Сегодня Исполнительный комитет БФС провел внеочередное заседание, на котором глава федерации Борислав Михайлов, занимавший этот пост с 2005 года, объявил о своей отставке. Причиной отставки названа напряженная обстановка вокруг организации.

Новый глава БФС будет избран в начале следующего года. Точная дата выборов будет определена на следующем заседании комитета 6 декабря.

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3 комментария

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N. Vidich
Неплохой вратарь был. Помню его еще по ЧМ США 94. Они в полуфинале играли, Германию в 1/4 прошли 2:1. Стоичков, Костадинов, Лечков, Цветков, Балаков.
+2
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+2
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mootoo
вратарь английского Рединга
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Жаргал Шадапов
Ответ N. Vidich
Неплохой вратарь был. Помню его еще по ЧМ США 94. Они в полуфинале играли, Германию в 1/4 прошли 2:1. Стоичков, Костадинов, Лечков, Цветков, Балаков.
И песни популярные у него
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