Премьер Болгарии пригрозил отставкой из-за жесткого разгона протестующих фанатов: «Не могу быть главой правительства, которое избивает людей на улицах. Если в МВД не признают это насилием – уйду»

Премьер-министр Болгарии недоволен отношением к футбольным болельщикам.

На прошлой неделе сообщалось, что ультрас крупнейших клубов страны устроили масштабную акцию против футбольной федерации, завершившуюся беспорядками. Полиции пришлось применить водометы для разгона протестующих, пострадали как минимум 12 человек, двое получили серьезные травмы.

«Если министр [внутренних дел] не признает это насилием, заслуживающим крайне сурового наказания, и не разъяснит, почему подобное периодически происходит и как это устранить, то я уйду в отставку. Абсолютно недопустимо, чтобы такое постоянно происходило. Мы должны публично выступить и решительно осудить все формы полицейского насилия.

Должно быть проведено расследование всех случаев, должны быть адекватные наказания. Адекватное не значит выговор.

Я не могу быть главой правительства, которое избивает людей на улицах, как это происходило. Среди некоторых людей в полиции существует культура, признающая нормальным избиение дубинками беззащитных людей, детей, женщин. Это абсолютно неприемлемо», – подчеркнул Николай Денков.

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