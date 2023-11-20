Премьер Болгарии пригрозил отставкой из-за жесткого разгона протестующих фанатов: «Не могу быть главой правительства, которое избивает людей на улицах. Если в МВД не признают это насилием – уйду»

Теги сборная Болгарии по футболу высшая лига Болгария болельщики Политика Футбол

Премьер-министр Болгарии недоволен отношением к футбольным болельщикам.

На прошлой неделе сообщалось, что ультрас крупнейших клубов страны устроили масштабную акцию против футбольной федерации, завершившуюся беспорядками. Полиции пришлось применить водометы для разгона протестующих, пострадали как минимум 12 человек, двое получили серьезные травмы.

«Если министр [внутренних дел] не признает это насилием, заслуживающим крайне сурового наказания, и не разъяснит, почему подобное периодически происходит и как это устранить, то я уйду в отставку. Абсолютно недопустимо, чтобы такое постоянно происходило. Мы должны публично выступить и решительно осудить все формы полицейского насилия.

Должно быть проведено расследование всех случаев, должны быть адекватные наказания. Адекватное не значит выговор.

Я не могу быть главой правительства, которое избивает людей на улицах, как это происходило. Среди некоторых людей в полиции существует культура, признающая нормальным избиение дубинками беззащитных людей, детей, женщин. Это абсолютно неприемлемо», – подчеркнул Николай Денков.

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51 комментарий

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Любезный Коссутий
это где-то в параллельной реальности происходит. в нашей - 4 года за пластиковый стаканчик, 7 лет за 5 ценников.
+120
-15
+105
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Aristokrat_13
"Среди некоторых людей в полиции существует культура, признающая нормальным избиение дубинками беззащитных людей, детей, женщин", - есть целые страны, где считается нормальным полицейский произвол. Например, омоновец может пнуть в живот женщину или армия открыть огонь на поражение по протестующим (привет, Андижан)
+56
-12
+44
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Kir5
Какой-то неправильный премьер, уровень скреп явно недостаточный...
+41
-11
+30
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real19024ver
Ответ Птюч, Ёж.
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"Если Коля с крыши прыгнет, ты тоже прыгнешь"? ©
+24
-2
+22
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Cruel Snake
Вот у нас бы так чинуши. Куда там, у нас от них главная агрессия и исходит. Они очаг возгорания
+26
-12
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T622222
Наши ржут вслух и у нас за это повышают ✌️
+21
-8
+13
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Красный чай
Нам бы такого премьера
+19
-11
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Red Line
Ответ Любезный Коссутий
это где-то в параллельной реальности происходит. в нашей - 4 года за пластиковый стаканчик, 7 лет за 5 ценников.
и 30.000 за белый лист
+8
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bez_ostatka
болгары восхитили(сь)
+8
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Вечно в бане
Ответ buzzza
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А у нас за избиение заключенного, ордена дают. Внимание вопрос, и причем тут, собственно, Украина? Или любой Украинский беспредел, делает легитимным беспредел наш? Я правда хочу понять, как это работает?
+8
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real19024ver
Ответ Птюч, Ёж.
странный вопрос, Коля. Не пойму логику.
Странный он для тех, кто считает, что если кто-то творит дичь, то это оправдание своих же косяков. Мы не в Израиле и не в США живём, чтобы нам, простым людям, было дело до их Сирии и Сектора Газа.
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разноцветный логотип
Ответ riverman1980
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опять сша виноваты, да что ж такое
+11
-6
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ValmontZ
Так, а можно нам его? Ладно, понимаю, что нет.
+11
-7
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Ру7евоЙ
Кличко: Не все могут быть таким главой правительства, вернее премьером быть могут не только лишь все, мало кто может это сделать..
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Dani_Alves92
Ответ Любезный Коссутий
это где-то в параллельной реальности происходит. в нашей - 4 года за пластиковый стаканчик, 7 лет за 5 ценников.
«Космонавт» бьющий женщину ногой в живот…
+4
-1
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Вечно в бане
Сейчас посмотрел, Болгария - парламентская республика. То есть первое, по сути, лицо государства, угрожает уйти в отставку в знак протеста против действий полиции.
Какая ужасна страна, какая слабая власть(нет).
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Борис _____
Я прям предчувствовал, что каждый поехавший либерал посчитает своим долгом отметиться комментарием о том, как прекрасна демократическая Болгария) И я не разочарован!
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Сергей Штырков
Ответ riverman1980
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Он про РФ, довн
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евГений
Ответ Alex1104
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Нет одно и то же

Студенты выходящие на мирные митинги которые снимают обувь вставая на скамейки
Арабы устраивающие погромы

Гений путинистской мысли)
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Добрый_Ээх
Ответ Alex1104
Премьер заигрывает с ультрас? Это чревато. А между тем и там бывало всякое https://youtu.be/iXpZuWWWYys?si=lDwWMgF9ck1lRgWI
это снято на Мосфильме агентами Кремля. В демократичной евронатовской Болгарии такого быть не может, поэтому Евросоюз никак не реагирует. Это же не кровавый разгон в Минске
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Ру7евоЙ
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
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А кого объявили в розыск за похищения детей?
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WhitePeacock
Все таки Болгария заграница
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Птюч, Ёж.
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
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Veld
Ответ riverman1980
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отличная шутка, каждый раз когда ты её повторяешь - она становится ещё смешнее
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Mukunku 64
Если министр [внутренних дел] не признает это насилием, заслуживающим крайне сурового наказания, и не разъяснит, почему подобное периодически происходит и как это устранить, то я уйду в отставку

Власть — не средство; она — цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть.

Массы никогда не восстают сами по себе и никогда не восстают только потому, что они угнетены. Больше того, они даже не сознают, что угнетены, пока им не дали возможности сравнивать.
Джордж Оруэлл ,,1984"
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Onion
Ответ Санитар-волк
Ну уйдёт, и что? А вообще, "ультрас" - проблема, конечно.
Особенно женщины и дети ультрас
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Vladislav Zhalobkevich
Ответ Санитар-волк
Ну уйдёт, и что? А вообще, "ультрас" - проблема, конечно.
Какая проблема от ультрас?
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Птюч, Ёж.
Ответ Alex1104
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конечно, я так сразу и подумал. Или во Франции. Просто там демократические дубинки))
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Syndycate
Ответ Aristokrat_13
"Среди некоторых людей в полиции существует культура, признающая нормальным избиение дубинками беззащитных людей, детей, женщин", - есть целые страны, где считается нормальным полицейский произвол. Например, омоновец может пнуть в живот женщину или армия открыть огонь на поражение по протестующим (привет, Андижан)
Например во Франции, в цветущих садах демократии и свободы слова
+9
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Spaten
Протестовали, что Куба к нам поехала, а не в Болгарию?))
+3
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Alex1104
Ответ евГений
Нет одно и то же Студенты выходящие на мирные митинги которые снимают обувь вставая на скамейки Арабы устраивающие погромы Гений путинистской мысли)
Очень смешно. Расскажите желтым жилетам, например. Погибшие были. Самая первая жертва - бабулька, к которой прилетела граната со слезоточивым газом в открытое окно и попавшая в неё.
Вы кому басни травите? На календарь посмотрите, сейчас не конец 80-х, уже лечить не получится
+6
-6
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riverman1980
Ответ ValmontZ
Так, а можно нам его? Ладно, понимаю, что нет.
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Bayern Munich Mia San Mia
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