Болгарские ультрас столкнулись с полицией в Софии: фанаты кидались камнями и файерами, в ответ применяли водометы. Более 4000 болельщиков протестовали против местного футбольного союза

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В Болгарии фанаты устроили масштабный протест против футбольной федерации.

По данным Sportal, в протестах против Болгарского футбольного союза, начавшихся перед матчем отбора Евро-2024 против Венгрии (2:2), приняли участие ультрас известных клубов страны, в том числе «Левски», софийского ЦСКА, «Ботева», «Локомотива», «Берое» и других.

Протест в Софии перерос в массовые беспорядки – фанаты бросали в полицейских камни и пиротехнику, поджигали машины и автобусы. Полиции пришлось применить водометы, чтобы разогнать протестующих. Сообщается, что в акции приняли участие более 4 тысяч активных болельщиков.

На данный момент известно не менее чем о 12 пострадавших, среди которых есть как протестующие, так и сотрудники правоохранительных органов. При этом как минимум 2 человека получили серьезные травмы.

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5 комментариев

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Илья Владимирович
У них тоже фан айди ввели, что ли?)
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Евгений Семенченко
Ответ Slavnov
То ли дело в сша,10 лет за мемы,Дугласу Макки,а бабенка пусть сидит,7 много конечно,но пару лет норм тема,может умнее станет,читать начнет...
так мем это не то что он рассылал,мем это то что наша потрясающая Эллочка рассказывает о том что электронное голосование это супер )))) хотя если Вы его поддерживаете (а он опирался,если Вы помните,на ультраправых товарищей), то нет ничего удивительного в том что Вы хотите чтобы Александра сидела
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