Болгарские ультрас столкнулись с полицией в Софии: фанаты кидались камнями и файерами, в ответ применяли водометы. Более 4000 болельщиков протестовали против местного футбольного союза

В Болгарии фанаты устроили масштабный протест против футбольной федерации.

По данным Sportal, в протестах против Болгарского футбольного союза, начавшихся перед матчем отбора Евро-2024 против Венгрии (2:2), приняли участие ультрас известных клубов страны, в том числе « », софийского ЦСКА, « », « », « » и других.

Протест в Софии перерос в массовые беспорядки – фанаты бросали в полицейских камни и пиротехнику, поджигали машины и автобусы. Полиции пришлось применить водометы, чтобы разогнать протестующих. Сообщается, что в акции приняли участие более 4 тысяч активных болельщиков.

На данный момент известно не менее чем о 12 пострадавших, среди которых есть как протестующие, так и сотрудники правоохранительных органов. При этом как минимум 2 человека получили серьезные травмы.

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