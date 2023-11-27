«Гранада» назначила уругвайца Медину. Он впервые будет тренировать в Европе

Теги Ла Лига Велес Сарсфилд Гранада Александер Медина Футбол

Александер Медина возглавил «Гранаду».

45-летний специалист сменил на посту главного тренера клуба Пако Лопеса, уволенного 26 ноября.

Медина впервые будет тренировать в Европе: ранее он работал с клубами Уругвая, Аргентины и Бразилии. Последним местом работы уругвайца был «Велес Сарсфилд».

В этом сезоне чемпионата Испании «Гранада» набрала 7 очков, выиграв лишь один матч из четырнадцати. Команда идет на 19-м, предпоследнем, месте в Ла Лиге.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаргал Шадапов
Удачи Хесусу
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эль Иберико
Гранаду жаль, жестко не добирают
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий