«Гранада» назначила уругвайца Медину. Он впервые будет тренировать в Европе

Александер Медина возглавил «Гранаду».

45-летний специалист сменил на посту главного тренера клуба Пако Лопеса, уволенного 26 ноября.

Медина впервые будет тренировать в Европе: ранее он работал с клубами Уругвая, Аргентины и Бразилии. Последним местом работы уругвайца был « ».

В этом сезоне чемпионата « » набрала 7 очков, выиграв лишь один матч из четырнадцати. Команда идет на 19-м, предпоследнем, месте в Ла Лиге.

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