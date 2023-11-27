«Гранада» назначила уругвайца Медину. Он впервые будет тренировать в Европе
Александер Медина возглавил «Гранаду».
45-летний специалист сменил на посту главного тренера клуба Пако Лопеса, уволенного 26 ноября.
Медина впервые будет тренировать в Европе: ранее он работал с клубами Уругвая, Аргентины и Бразилии. Последним местом работы уругвайца был «Велес Сарсфилд».
В этом сезоне чемпионата Испании «Гранада» набрала 7 очков, выиграв лишь один матч из четырнадцати. Команда идет на 19-м, предпоследнем, месте в Ла Лиге.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
2 комментария