«Гранада» исключена из Кубка Испании – вратарь резервной команды не мог быть заявлен на матч с «Аросой»

Теги Ла Лига Кубок Испании Гранада Адриан Лопес Гарроте Ароса Футбол

«Гранада» исключена из Кубка Испании.

Дисциплинарный судья Королевской испанской футбольной федерации принял решение присудить клубу техническое поражение от «Аросы» со счетом 0:3. Сама игра закончилась победой «Гранады» с тем же счетом. 

Решение судьи связано с тем, что в составе «Гранады» на этот матч вышел 24-летний вратарь Адриан Лопес Гарроте, в то время как регламентом предусмотрено, что игроки резервной команды, участвующие в соревновании, должны быть не старше 23 лет.

Таким образом, «Гранада» прекращает выступления в текущем розыгрыше Кубка Испании, клуб также будет оштрафован на 6001 евро. «Ароса» вышла в следующий раунд турнира. 

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3 комментария

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Плеймейкер87
С детства за Аросу:)
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Максим Столбов
Опять Радимов напортачил со списками?
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