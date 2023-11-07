«Гранада» исключена из Кубка Испании – вратарь резервной команды не мог быть заявлен на матч с «Аросой»

«Гранада» исключена из Кубка Испании.

Дисциплинарный судья Королевской испанской футбольной федерации принял решение присудить клубу техническое поражение от «Аросы» со счетом 0:3. Сама игра закончилась победой «Гранады» с тем же счетом.

Решение судьи связано с тем, что в составе «Гранады» на этот матч вышел 24-летний вратарь Адриан Лопес Гарроте, в то время как регламентом предусмотрено, что игроки резервной команды, участвующие в соревновании, должны быть не старше 23 лет.

Таким образом, « » прекращает выступления в текущем розыгрыше Кубка Испании, клуб также будет оштрафован на 6001 евро. «Ароса» вышла в следующий раунд турнира.

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