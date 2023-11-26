Осимхен допускает переход в «Челси» зимой. Форвард «Наполи» – главная цель «синих» на январь

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен деньги Футбол

«Челси» намерен подписать Виктора Осимхена.

Как утверждает The Telegraph, «синие» будут искать нападающего зимой, и игрок «Наполи» станет их главной целью.

Ожидается, что нигерийский футболист будет не против того, чтобы присоединиться к лондонцам. Заплатить за него придется свыше 100 млн фунтов – это может затруднить заключение сделки в январе.

В текущем сезоне Осимхен забил 6 голов за 9 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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38 комментариев

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Юрий Стеклов
Ответ rigobersong
Еще можно с Эвертона будет очки снять за ФФП:))
Эвертон ушел в минус более чем на 300 миллионов, при допуске в 105. Челси же в статье пытаются впаять лишние 5-10 миллионов и переходы типа Азара, которые были ДО(!!!) введения этих правил в АПЛ. Есть разница?) другое дело что сейчас Челси на грани… и то Лукаку летом за 40 уйдет, Холл за 30 (обязательство выкупа у Ньюкасла) и останется грубо 30 найти чтобы эту сотку списать.
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rigobersong
Еще можно с Эвертона будет очки снять за ФФП:))
+47
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Alexander Zubkov
Честно говоря Витьку стоит поменять клуб, время пришло, токсичная обстановка и всё такое... Но блин Челси... Будь я форвардом мирового уровня, я бы хрен туда пошёл, там гиблое место для нападающих, там нужен самоуверенный и самовлюблённый чел, типа Криша или волевой Дрогба, но точно не слабохарактерный Осимхен.
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S. A.
Дайте Боули ещё 180 лямов на одного игрока, тогда Челси точно поднимется на 9-е место
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Кузя Гитарист
Ответ Пацанчик реальный
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Не обижай обиженного Ригобера
+6
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Любезный Коссутий
Ответ Jlaw
ффп?
ФФП для Эвертона ☝️
синим мешкам он не страшен
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Андрей Калинин
Ответ Jim Korbett
Когда это Эвертон ушёл на минус 300 млн? Что вы сочиняете? По официальной информации у Эвертона убыток был минус 124 млн при пороге в минус 100 млн. У Челси в прошлом сезоне баланс от трансферов был минус 550 млн (информация из сайта Трансфермаркт). В этом сезоне уже минус 200. Баланс минус 550 млн - это космические траты, МС никогда даже не имел баланс хуже, чем минус 250 млн.
А ты просто не понимаешь как бухгалтерский учет работает и как траты по годам расписаны
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3110810.html
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Юрий Стеклов
Ответ Jlaw
ффп?
Челси пока проходит. Но эту сотку уже сомнительно… если Лукаку уйдет за 40, Холл за 30 и еще найти 30 (условно продать Маатсена) - вполне впишется. Школьники пытаются писать про Эвертон - так он в минус на 300+ лямов ушел при допуске в 105. У Челси такого нет
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Alexander Zubkov
Ответ Пацанчик реальный
Фишка в том,что идти то особо некуда!
Хорош тебе, его ещё года 2-3 назад сватали в самые крутые клубы, когда он ещё не был в такой форме, как сейчас, когда он забивал по малу, уже тогда за него крупные суммы озвучивали, а уж сейчас, когда он так результативен и созрел, как форвард, его везде примут, лишь бы денег на него хватило, там Де Лаурентис не меньше 130🍋 за него запросит,, вот в чем вопрос. но, тот же МС если захочет, то купит, про ПСЖ я и вовсе молчу, те и 200🍋 отвалят, если им скажут 😁
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Пацанчик реальный
Ответ Alexander Zubkov
Хорош тебе, его ещё года 2-3 назад сватали в самые крутые клубы, когда он ещё не был в такой форме, как сейчас, когда он забивал по малу, уже тогда за него крупные суммы озвучивали, а уж сейчас, когда он так результативен и созрел, как форвард, его везде примут, лишь бы денег на него хватило, там Де Лаурентис не меньше 130🍋 за него запросит,, вот в чем вопрос. но, тот же МС если захочет, то купит, про ПСЖ я и вовсе молчу, те и 200🍋 отвалят, если им скажут 😁
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ага,Сити он очень нужен пи наличии Холланда и Альвареса,как и ПСЖ,который в этом сезоне двух нападающих за 70+ млн. Купил!прям и тот и тот клуб в нем прям нуждаются!🤦‍♀️🤦‍♀️Особенно Сити!Осимхен придет,а Холланда на банку посадят!
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Иван Шуткин
А смысл ?)А кто ему ему передачи будет отдавать )В Челси нет никакого толковых
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Пацанчик реальный
Ответ Alexander Zubkov
Честно говоря Витьку стоит поменять клуб, время пришло, токсичная обстановка и всё такое... Но блин Челси... Будь я форвардом мирового уровня, я бы хрен туда пошёл, там гиблое место для нападающих, там нужен самоуверенный и самовлюблённый чел, типа Криша или волевой Дрогба, но точно не слабохарактерный Осимхен.
Фишка в том,что идти то особо некуда!
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Laidinen
Для Наполи это будет невосполнимой потерей посреди сезона...
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TheDustman
Челси конечно ой как нуждается в качественном и забивном нападающем. Потому как на Стерлинге и Джексоне далеко не уехать.
Но еще Челси нуждается в качественном вратаре. Не помешал бы еще один (а то и два) краек в защите. Вместо смешного Куку и хрусталя Джеймса.
А еще инсайдов бы с мозгами вместо Мудрика хотя бы. А еще... А чо там у нас с местами в разбевалке? А как с фейрплей? А по денежкам? А, Боэли?
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Krizisru
Если Челси сможет подписать Осимхена в январе, то сможет навязать борьбу за ЛЧ в следующем сезоне
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Supreme Allah
Ответ Пацанчик реальный
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ага,Сити он очень нужен пи наличии Холланда и Альвареса,как и ПСЖ,который в этом сезоне двух нападающих за 70+ млн. Купил!прям и тот и тот клуб в нем прям нуждаются!🤦‍♀️🤦‍♀️Особенно Сити!Осимхен придет,а Холланда на банку посадят!
Купить то купили а толку, игроки уровня банки. Да и уйдет если летом тот же Мбаппе , вот тебе и замена. Мю, реал, барселона, пульливер, это как минимум кто может его купить.
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James Franc
Ответ Tsamourlidis_mufc
Пока топы будут хотеть уходить, надо их продавать. Увы и ах, но сейчас АПЛ правит балом престижа в футбольном плане, за исключением пресловутой баварии, реала и бчк
Это правда, просто немного жаль такие самобытные команды, они дарят футболу разнообразие.
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Tsamourlidis_mufc
Ответ James Franc
Челси и Хвичу хотел, Наполи похоже так и будет своих топов продавать.
Пока топы будут хотеть уходить, надо их продавать. Увы и ах, но сейчас АПЛ правит балом престижа в футбольном плане, за исключением пресловутой баварии, реала и бчк
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Пацанчик реальный
Ответ Supreme Allah
Купить то купили а толку, игроки уровня банки. Да и уйдет если летом тот же Мбаппе , вот тебе и замена. Мю, реал, барселона, пульливер, это как минимум кто может его купить.
У Барселоны денег столько в жизни не будет,у Ливерпуля есть Нуньес,Реал теоретически возможен,МЮ купил Хейлунла за кучу денег!
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Кирилл Набухов
Ответ Noob Saibot
Осимхену лучше перейти в Ливерпуль летом. Там как раз Салах уходит
Куда Салах уходит? Ты лично с ним разговаривал?
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Val Smith
Ответ Пацанчик реальный
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Если бы он делал это нелюбя, лучше не стало.
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Дядя ТУРА
Ответ Пацанчик реальный
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блин в голос
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Jim Korbett
Ответ Юрий Стеклов
Эвертон ушел в минус более чем на 300 миллионов, при допуске в 105. Челси же в статье пытаются впаять лишние 5-10 миллионов и переходы типа Азара, которые были ДО(!!!) введения этих правил в АПЛ. Есть разница?) другое дело что сейчас Челси на грани… и то Лукаку летом за 40 уйдет, Холл за 30 (обязательство выкупа у Ньюкасла) и останется грубо 30 найти чтобы эту сотку списать.
Когда это Эвертон ушёл на минус 300 млн? Что вы сочиняете? По официальной информации у Эвертона убыток был минус 124 млн при пороге в минус 100 млн. У Челси в прошлом сезоне баланс от трансферов был минус 550 млн (информация из сайта Трансфермаркт). В этом сезоне уже минус 200. Баланс минус 550 млн - это космические траты, МС никогда даже не имел баланс хуже, чем минус 250 млн.
+3
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Пацанчик реальный
Ответ Юрий Стеклов
Эвертон ушел в минус более чем на 300 миллионов, при допуске в 105. Челси же в статье пытаются впаять лишние 5-10 миллионов и переходы типа Азара, которые были ДО(!!!) введения этих правил в АПЛ. Есть разница?) другое дело что сейчас Челси на грани… и то Лукаку летом за 40 уйдет, Холл за 30 (обязательство выкупа у Ньюкасла) и останется грубо 30 найти чтобы эту сотку списать.
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Заяцволк
Это будет означать завершение карьеры ) В здравом уме в Челси никто не пойдёт, тем более форвард, Челси сколько их уже поломал - Креспо, Шевченко, Торрес, Кежман, Муту, Калу, Мората, Игуаин, Обамеянг, Форсель, Писарро, Шюррле, Лукаку 1 заход, Лукаку 2 заход, там всех не перечислишь, они ведь могли бы продолжить играть в хороших клубах, но потеряли время в этом аутсайдере. Только один единственный Дрогба более-менее нормально играл, ну это редчайшее исключение. Так что ему стоит ещё получше подумать )
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Никита Аксанов
В Арсенал бы.
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Алексей Сметанин
Наконец то Джексона на банку
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Abdul Aziz
кто вообще в своем уме в Челси сейчас пойдет?
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Jlaw
ффп?
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Artemij Nikonov
это вилы....
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