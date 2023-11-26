«Челси» намерен подписать Виктора Осимхена.

Как утверждает The Telegraph, «синие» будут искать нападающего зимой, и игрок « » станет их главной целью.

Ожидается, что нигерийский футболист будет не против того, чтобы присоединиться к лондонцам. Заплатить за него придется свыше 100 млн фунтов – это может затруднить заключение сделки в январе.

В текущем сезоне забил 6 голов за 9 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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