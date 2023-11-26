Осимхен допускает переход в «Челси» зимой. Форвард «Наполи» – главная цель «синих» на январь
«Челси» намерен подписать Виктора Осимхена.
Как утверждает The Telegraph, «синие» будут искать нападающего зимой, и игрок «Наполи» станет их главной целью.
Ожидается, что нигерийский футболист будет не против того, чтобы присоединиться к лондонцам. Заплатить за него придется свыше 100 млн фунтов – это может затруднить заключение сделки в январе.
В текущем сезоне Осимхен забил 6 голов за 9 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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синим мешкам он не страшен
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3110810.html
Но еще Челси нуждается в качественном вратаре. Не помешал бы еще один (а то и два) краек в защите. Вместо смешного Куку и хрусталя Джеймса.
А еще инсайдов бы с мозгами вместо Мудрика хотя бы. А еще... А чо там у нас с местами в разбевалке? А как с фейрплей? А по денежкам? А, Боэли?