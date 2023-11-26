«Дзюба с Соболевым и так популярны в интернете, для них не общаться с журналистами – не проблема. Может, не поладили где-то». Комличенко о форвардах

Теги Спартак Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия интернет Николай Комличенко Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Николай Комличенко высказался об отказе игроков Мир РПЛ общаться с прессой.

Ранее форвард «Локомотива» Артем Дзюба отказался общаться с журналистами после матча с «Крыльями Советов»: «Я с вами, журналистами, закончил». До этого от общения с прессой несколько раз отказывался Александр Соболев.

– В России есть тенденция не общаться с журналистами. Вы понимаете Дзюбу, Соболева?

– Да все мы люди, у всех свое настроение и взгляды.

Может, Соболев и Дзюба не поладили где‑то с журналистами, все от настроения зависит. Не надо искать лишнего, всего взрослые личности, которые сами решают. Это их выбор.

Дзюба с Соболевым и так популярны в интернете, для них не проблема не общаться. Популярности им больше точно не надо, – сказал нападающий «Ростова».

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15 комментариев

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Дядя ТУРА
с нынешними журналистами я б сам не общался. тот же Журавель дико мерзкий тип
+13
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Slavnov
Вся популярность артема, это секс в раздевалке зенита, а потом ручная работа,хорошо хоть не в футболке зенита...,а Саня, нигде не подставлялся и даже инфа в сми,про проблемы с абаскалем, выглядит абсурдно, видя, как соболев бьется на поле
+17
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+7
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Павел Ермаков
Ответ igls54
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глупость написали
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+4
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Алексей Иванов
популярность Дзюбы в интернете она такая... неоднозначная
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журналисты мягко говоря ведут порой себя провокационно и логично что с ними не общаются...
+3
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sashka.loker
Ответ Slavnov
Вся популярность артема, это секс в раздевалке зенита, а потом ручная работа,хорошо хоть не в футболке зенита...,а Саня, нигде не подставлялся и даже инфа в сми,про проблемы с абаскалем, выглядит абсурдно, видя, как соболев бьется на поле
я, конечно, понимаю ваши фантомные боли по ушедшему много лет назад Дзюбе, но глупо отрицать, что свою популярность он в первую очередь заработал игрой на ЧМ-2018
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igls54
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Sarumian
Трио лимитных "топ - форвардов". По факту - чуть выше среднего (если бы существовала конкуренция) для РПЛ и "баночники" для ТОП - 5 лиг.
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Sarumian
Ответ igls54
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Третий кто ?
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Slavnov
Вся популярность артема, это секс в раздевалке зенита, а потом ручная работа,хорошо хоть не в футболке зенита...,а Саня, нигде не подставлялся и даже инфа в сми,про проблемы с абаскалем, выглядит абсурдно, видя, как соболев бьется на поле
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