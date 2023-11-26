«Дзюба с Соболевым и так популярны в интернете, для них не общаться с журналистами – не проблема. Может, не поладили где-то». Комличенко о форвардах

Николай Комличенко высказался об отказе игроков Мир РПЛ общаться с прессой.

Ранее форвард « » отказался общаться с журналистами после матча с «Крыльями Советов»: «Я с вами, журналистами, закончил». До этого от общения с прессой несколько раз отказывался .

– В России есть тенденция не общаться с журналистами. Вы понимаете Дзюбу, Соболева?

– Да все мы люди, у всех свое настроение и взгляды.

Может, Соболев и Дзюба не поладили где‑то с журналистами, все от настроения зависит. Не надо искать лишнего, всего взрослые личности, которые сами решают. Это их выбор.

Дзюба с Соболевым и так популярны в интернете, для них не проблема не общаться. Популярности им больше точно не надо, – сказал нападающий « ».

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