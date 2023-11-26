«Дзюба с Соболевым и так популярны в интернете, для них не общаться с журналистами – не проблема. Может, не поладили где-то». Комличенко о форвардах
Николай Комличенко высказался об отказе игроков Мир РПЛ общаться с прессой.
Ранее форвард «Локомотива» Артем Дзюба отказался общаться с журналистами после матча с «Крыльями Советов»: «Я с вами, журналистами, закончил». До этого от общения с прессой несколько раз отказывался Александр Соболев.
– В России есть тенденция не общаться с журналистами. Вы понимаете Дзюбу, Соболева?
– Да все мы люди, у всех свое настроение и взгляды.
Может, Соболев и Дзюба не поладили где‑то с журналистами, все от настроения зависит. Не надо искать лишнего, всего взрослые личности, которые сами решают. Это их выбор.
Дзюба с Соболевым и так популярны в интернете, для них не проблема не общаться. Популярности им больше точно не надо, – сказал нападающий «Ростова».
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