Луис Энрике: «Дембеле – самый влиятельный игрок мира, несомненно. Его не волнуют ошибки»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Луис Энрике Усман Дембеле Футбол

Луис Энрике высоко отозвался об Усмане Дембеле.

«Я продолжаю настаивать на своей точке зрения: Дембеле – самый влиятельный футболист в мире. Никаких сомнений.

Его не волнуют ошибки. Он продолжает идти вперед. Он не слушает критику... Усман всегда показывает хорошие вещи», – сказал тренер «ПСЖ».

У бывшего вингера «Барселоны» 1 гол и 5 ассистов в 16 матчах за парижан. Его статистика – здесь.

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36 комментариев

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JohnnyMulka
Ответ barcelonistas
Никогда не понимал что в нем находят и за что платят такие огромные деньги. Быстрый да, но что ещё?
Влиятельный
+61
0
+61
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Kemal Gul
Ответ <CRISTIANO>
И на что он влияет?
На Луиса Энрике, очевидно
+48
0
+48
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JENNINGS
Самый влиятельный игрок мира с 1 голом в Лиге 1
+44
-7
+37
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barcelonistas
Никогда не понимал что в нем находят и за что платят такие огромные деньги. Быстрый да, но что ещё?
+19
-2
+17
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<CRISTIANO>
И на что он влияет?
+16
-2
+14
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S. A.
У Симеоне Мората на уровне с Холандом, у Энрике Дембель самый влиятельный игрок мира.
Они бухают вместе? Закусывали бы хоть
+11
-1
+10
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Никита Алексеев
Ответ JohnnyMulka
Влиятельный
Говорят в фифу норм играет
+9
0
+9
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Олег910
Мбаппе такие слова не оценит. По тонкому льду ходит испанский стример.
+7
0
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Алексей Ненахов
Ответ <CRISTIANO>
И на что он влияет?
На компенсацию Барселоне
+9
-2
+7
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ f0rmoceft
Спорно
вы пробел забыли поставить
+5
0
+5
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f0rmoceft
Спорно
+2
0
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The Best 20
Дембеле мне кажется вообще ничего не интересует ,глядя на его тупой,отчужденый взгляд.
+1
0
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Artem Gavrishov
Быстрый, резкий, бестолковый. Вот что могу сказать про него.
+1
0
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Бронислав Каминский
Мората круче Холанда,Дембеле самый влиятельный футболист мира,Нуралы Алип в маню.Футбол 2023
+5
-4
+1
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Игорь М.
Ответ <CRISTIANO>
И на что он влияет?
на страховые компании)
+1
0
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Торопов Саня
Ответ f0rmoceft
Спорно
без порно
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Re{FRIGE}r@toR
Ответ barcelonistas
Никогда не понимал что в нем находят и за что платят такие огромные деньги. Быстрый да, но что ещё?
Говорят, с двух ног бегает
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leon01
Он сам понял , что сказал?? Либо трудности перевода..
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A K
Что-то с переводом, наверное. На что может влиять этот деятель, кроме как на расходы клуба на врачей, решительно не понятно.
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Максим Цибин
А чего тогда Месси ЗМ отдали, дураки.....
Есть же Бриллиантище в ПСЖ, и это не Мбапе
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Юрий Безуглый
Здесь нужен мем с Тиньковым: мне по***, я так чувствую
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DebunkerOfMyths
Наверное забыл добавить "для меня", а еще точнее "на меня"... Без подобного важного уточнения это пристойнее чем словом "юмор" охарактеризовать трудно...
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Виталий Ан
После таких заявлений попадает под сомнение все сказаное до и в настоящее время. Так же адекватность вообще личности. Просто не серьезно!
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Алексей Иваненко
что-то там они точно принимают в этом парижском шапито))
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Yndestad
А Месси на втором месте?)
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red hikkikomori
Видно влияние Дембеле на мозг Энрике)
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-2
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Андерлехт Брюггевич
"Самый влиятельный игрок мира" - очень, мягко говоря, спорная оценка для Дембеле)
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Плевал я
))))
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