Луис Энрике: «Дембеле – самый влиятельный игрок мира, несомненно. Его не волнуют ошибки»
Луис Энрике высоко отозвался об Усмане Дембеле.
«Я продолжаю настаивать на своей точке зрения: Дембеле – самый влиятельный футболист в мире. Никаких сомнений.
Его не волнуют ошибки. Он продолжает идти вперед. Он не слушает критику... Усман всегда показывает хорошие вещи», – сказал тренер «ПСЖ».
У бывшего вингера «Барселоны» 1 гол и 5 ассистов в 16 матчах за парижан. Его статистика – здесь.
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