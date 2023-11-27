Луис Энрике высоко отозвался об Усмане Дембеле.

«Я продолжаю настаивать на своей точке зрения: – самый влиятельный футболист в мире. Никаких сомнений.

Его не волнуют ошибки. Он продолжает идти вперед. Он не слушает критику... Усман всегда показывает хорошие вещи», – сказал тренер « ».

У бывшего вингера «Барселоны» 1 гол и 5 ассистов в 16 матчах за парижан. Его статистика – здесь.

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