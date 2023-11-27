Рикарду Куарежма: «Сожалею, что не преуспел в «Барсе». Я бы взял «Золотой мяч», если бы добился там того, что в «Порту»

Теги высшая лига Португалия Порту Рикарду Куарежма Барселона Ла Лига Золотой мяч Футбол

Рикарду Куарежма сожалеет, что не преуспел в «Барселоне».

«Если говорить об имени, «Порту» – великий клуб, но за «Барселону» мечтает выступать любой игрок. Для меня было гордостью играть за оба клуба, но, как я уже сказал, «Барселона» всегда была моей мечтой.

Одно из моих самых больших сожалений, от которого у меня ком в горле, – это то, что я не смог добиться успеха в «Барселоне». Лично для меня это была мечта.

Если бы я добился в «Барселоне» того же, что и в «Порту», я бы встал в один ряд с великими и получил бы «Золотой мяч», – сказал португалец в интервью A Bola.

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50 комментариев

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Kulagin_m
Наблюдать за его игрой в порту было наслаждением. Но как же давно это было…
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Cearvm
Так любой неудавшийся молодой игрок может сказать. На деле Куарежма провалился в трех топ-клубах подряд: в Барселоне, в Интере и в Челси, а хорошо играл только в Португалии и Турции.
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МеняИгнорируетСпортс
Винить может только себя. Талант был запредельный.
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Тюменец
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aidos_1979
Ответ Kulagin_m
Наблюдать за его игрой в порту было наслаждением. Но как же давно это было…
Чувак не так давно выиграл чемпионат Европы)
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Фарид Харисов
Ответ Cearvm
Так любой неудавшийся молодой игрок может сказать. На деле Куарежма провалился в трех топ-клубах подряд: в Барселоне, в Интере и в Челси, а хорошо играл только в Португалии и Турции.
А по карьере в целом не провалился, люди его помнят, в сборной искрил. Он был очень хорош.

Думаю он бы и в топ-клубе сверкал, но к нему не нашли подход. Но это, естественно, его проблемы.
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giloko
Ответ aidos_1979
Чувак не так давно выиграл чемпионат Европы)
Ничего что почти 8 лет назад?
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Barry
Ответ Тюменец
Анри, Ибра, Савиола, Глеб и Чигринский того же мнения!
А почему Анри в этом списке? Играл важную роль, забивал голы, отдавал передачи. В первый свой сезон в Барсе забил 19 голов в 29 матчах.
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Виталий Ан
Всегда буду помнить историю как он был супер перспективным игроком, и Роналду следом за ним. А в итоге у одного башню снесло от внимания, а другой своим трудом не только доказал что он лучше, но и вписал свое имя в легенды. А первый так и не показал и 20% своего таланта. Вот почему Роналду лучший. Всю карьеру ему приходилось доказывать свое, с чем всегда справлялся. Сейчас конечно эго и вызовы не всегда совпадали с результатами. Однако такого игрока мир еще не видел.
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Aleksey Yashin
На заре карьеры многие говорили что таланта у Куарежмы было гораздо больше, чем у Роналду. Жаль, что не смог полностью его реализовать.
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Пользователь заблокирован
Самый техничный португалец в 21 веке.
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Сергей
В Барселоне в те годы пертурбаций не только Куарежма не заиграл, Симау Саброса и Рикельме так же не вписались. Просто оказались не в то время не в том месте. Роналду же крайне повезло попасть к Ферги, который с ним нянчился с первого дня и прощал ошибки.
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Женька Овомоела
Ответ Фарид Харисов
А по карьере в целом не провалился, люди его помнят, в сборной искрил. Он был очень хорош. Думаю он бы и в топ-клубе сверкал, но к нему не нашли подход. Но это, естественно, его проблемы.
В сборной он так искрил, что у Бруну Алвеша больше голов за сборную чем у Куарежмы)
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Ilya Shilovskiy
Ответ Zenit2013
Я так понимаю, ты беспонтовый. Почему нигде не мелькает твоё имя? Может не в понтах дело?
какой же ты неприятный
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Ilya Chistyakov
Ответ Kulagin_m
Наблюдать за его игрой в порту было наслаждением. Но как же давно это было…
То, что этот дядя вытворял с мячом...просто не описать словами, эх очень жаль, что такая карьера смазанная вышла
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С 2009 года здесь
Ответ mars
ну Симау по таланту далеко до Куарежмы и Рикельме
с чего это , Симау тоже был топчиком с хорошей техникой
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Тюменец
Ответ Женька Овомоела
У Бугаева немного другое «если…»😅
Ну все начиналось то с беленькой ))
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Zenit2013
Ответ Aleksey Yashin
На заре карьеры многие говорили что таланта у Куарежмы было гораздо больше, чем у Роналду. Жаль, что не смог полностью его реализовать.
Очередное доказательство того, что на одном таланте далеко не уедешь. Нужна совокупность факторов: талант, железное здоровье, устойчивая психика и работа над собой.
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Тухель
Ответ Ruslan-Spartakforever
Также как и Балотелли весь свой талант профукал
В Порту и Бешикташе его помнят, да и он был ключевым игроком в победе Португалии на Евро. Вполне нормальная у него карьера. Были просто завышенные ожидания, как от того же Феликса. Распиаренные португалы (и другие легионеры) Бенфика, Спортинг, Порту на этом и живут.
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Barry
Так у Куарежмы не только в Барсе не получилось. В Челси и Интере тоже самое было.
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Ханс Ланда
Суть в том что - весь талант Куарежмы раскрывался только в тривеллах в играх с соперниками типа Пасуш-Ферейры или УНИАН Лейрии.
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Kulagin_m
Ответ giloko
Ничего что почти 8 лет назад?
Как вчера ))) я помню лигу чемпионов порту шальке. Там еще нойер стоял) и помню что доп время вроде. Счет не помню, но шальке идет дальше и штрафной назначается в сторону немцев. И Рикардо бьет внешней(!!!) стороной. А там метров 30. Ману не дал красоте состоятся
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Иван Лапин
Барселона - кладбище талантов
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Proper Chels
Показывал крутой футбол только в Порту. Но там много кто выстреливал.
По факту Куарежма переоценен, и таким был всегда.
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aidos_1979
Внешней стороны стопы он бил изумительно
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Мирзоанис Якубов
Понты, Рикарду... Понты - враг трудолюбия и яд для таланта. Меньше понтов, и всё будео ОК.
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Тюменец
Ответ Barry
А почему Анри в этом списке? Играл важную роль, забивал голы, отдавал передачи. В первый свой сезон в Барсе забил 19 голов в 29 матчах.
По сравнению с Арсеналом, мне показалось, что сыграл он скромнее. Причем не только мне.
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Barry
Ответ Тюменец
По сравнению с Арсеналом, мне показалось, что сыграл он скромнее. Причем не только мне.
Месси, Это О до сих пор вспоминают, как они здорово с Анри играли вместе. Так что Анри там оставил хороший след.
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Тюменец
Ответ Barry
Месси, Это О до сих пор вспоминают, как они здорово с Анри играли вместе. Так что Анри там оставил хороший след.
След несомненно хороший. Только, уверен, не тот, что ждали. В том числе сам Анри.
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Женька Овомоела
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У Бугаева немного другое «если…»😅
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Romans Muhins
Ответ Тюменец
Из серии: Дмитрий Булыкин: "Если бы не эти проклятые варежки..." Александр Панов: "Не, ну, если бы не Зенит, я бы за Спартак разрывал просто" Александр Филимонов: "Если бы я зевал меньше..." Федор Смолов: "Если бы не тот пенальти, я бы давно на Кайене ездил" Александр Мостовой: "Если бы не эти курсы, я бы тренером года раз 20 уже становился" Алексей Бугаев: "Если бы не водка..." Александр Кокорин: "Если бы не кофе..." Бабушка: "Если бы у меня был...
Красава, угарнул знатно!!!
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Ruslan-Spartakforever
Также как и Балотелли весь свой талант профукал
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