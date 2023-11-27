Рикарду Куарежма: «Сожалею, что не преуспел в «Барсе». Я бы взял «Золотой мяч», если бы добился там того, что в «Порту»
Рикарду Куарежма сожалеет, что не преуспел в «Барселоне».
«Если говорить об имени, «Порту» – великий клуб, но за «Барселону» мечтает выступать любой игрок. Для меня было гордостью играть за оба клуба, но, как я уже сказал, «Барселона» всегда была моей мечтой.
Одно из моих самых больших сожалений, от которого у меня ком в горле, – это то, что я не смог добиться успеха в «Барселоне». Лично для меня это была мечта.
Если бы я добился в «Барселоне» того же, что и в «Порту», я бы встал в один ряд с великими и получил бы «Золотой мяч», – сказал португалец в интервью A Bola.
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Думаю он бы и в топ-клубе сверкал, но к нему не нашли подход. Но это, естественно, его проблемы.
По факту Куарежма переоценен, и таким был всегда.