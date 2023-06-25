Куарежма о финале ЛЧ: «Недоволен игрой «Ман Сити» и «Интера». Футбол не соответствовал статусу матча»

Рикарду Куарежма остался недоволен игрой «Ман Сити» и «Интера» в финале Лиги чемпионов.

«Организация финала Лиги чемпионов просто фантастическая. УЕФА устроил идеальный праздник. Но я не был доволен футболом на поле в финале между «Манчестер Сити» и «Интером».

Готов поспорить, что если бы [тренер «Бешикташа»] Шенол Гюнеш оказался в финале Лиги чемпионов, он бы играл по системе, намного превосходящей футбол Гвардиолы и Индзаги.

На мой взгляд, их футбол не подошел для финального матча. Но праздник был чудесным, болельщики великолепны», – сказал экс-игрок сборной Португалии.