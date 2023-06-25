Куарежма о финале ЛЧ: «Недоволен игрой «Ман Сити» и «Интера». Футбол не соответствовал статусу матча»

Теги Интер Рикарду Куарежма Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Шенол Гюнеш Футбол

Рикарду Куарежма остался недоволен игрой «Ман Сити» и «Интера» в финале Лиги чемпионов.

«Организация финала Лиги чемпионов просто фантастическая. УЕФА устроил идеальный праздник. Но я не был доволен футболом на поле в финале между «Манчестер Сити» и «Интером».

Готов поспорить, что если бы [тренер «Бешикташа»] Шенол Гюнеш оказался в финале Лиги чемпионов, он бы играл по системе, намного превосходящей футбол Гвардиолы и Индзаги.

На мой взгляд, их футбол не подошел для финального матча. Но праздник был чудесным, болельщики великолепны», – сказал экс-игрок сборной Португалии.

16 комментариев

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RG26
Ответ llolishe
Худший финал ЛЧ в истории Два трусливых автобуса доползи до финала чтобы даже не пытаться играть в атаку
Я ни секунды в жизни не болел за Сити, но назвать их автобусом - это уж совсем мимо
+25
-6
+19
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blaugrano
Ну это стандартная история для финала, за редкими исключениями. Зато как Сити сыграл полуфинал на Этихаде - просто космос.
+14
-1
+13
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charly_54
С финалами часто так бывает
+6
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+6
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Евгений Громов 22
Я , честно говоря , тоже ожидал большего но в таких матчах накал иногда идёт в ущерб зрелищности.
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hiper26
Да и ты своих авансов не оправдал, к сожалению...
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UVV
Ой, а кто там говорил, что твои ожидания это твои проблемы)))
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Кокич
Что это за система такая у тренера "Бешикташа" ?
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Кино Музыка
Сити был как отравленный. Вытащили игру на зубах.
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Алексей Муравьёв
Вот тут соглашусь, финал был полнейшим калом!!! Сравнить можно наверное ток с финалом Ливерпуль-Тоттенхэм.
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llolishe
Ответ RG26
Я ни секунды в жизни не болел за Сити, но назвать их автобусом - это уж совсем мимо
Один удар за 90 минут это не автобус?
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Chexonte
Ответ Joey Ramone
Так и не научился тип в футболе разбираться, поэтому ничего в жизни и не выиграл.
Буду знать, что победы в ЛЧ и на Евро - это ничего...
+1
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zizo98
Ответ Joey Ramone
Так и не научился тип в футболе разбираться, поэтому ничего в жизни и не выиграл.
Желаю вам такой же жизни как у Куарежмы.😉
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