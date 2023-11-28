Где смотреть Аль-Айн – Пахтакор, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов АФК 28 ноября

Во вторник, 28 ноября, сыграют Аль-Айн и Пахтакор в рамках Лиги Чемпионов АФК.

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Игра пройдет на стадионе «Hazza Bin Zayed Stadium».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Аль-Айн – Пахтакор

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Аль-Айн: все новости

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