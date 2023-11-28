Милан — Боруссия Д: прогноз на матч 28 октября 2023, Лига Чемпионов УЕФА
28 ноября в Порту состоится матч 5 тура группового этапа Лиги Чемпионов. «Милан» на домашнем стадионе «Джузеппе Меацца» будет принимать «Боруссию Д». Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.
Впереди важнейший матч для обеих команд, который будет во много определять шансы команды перед последним туром на выход в плей-офф. Если же миланцы победят, то они сделают большой шаг на пути к выполнению задачи по выходу из группы. А если победа будет за дортмундской командой, то с огромнейшей вероятностью они продолжат свой путь в ЛЧ. А чья возьмет, или же победит дружба, мы узнаем совсем скоро.
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Рекомендованная ставка: Х2, ТМ (3), ИТБ2 (0,5).
Милан
Миланцы в прошлом сезоне Лиги Чемпионов проявил себя довольно неплохо и с группы вышел успешно в плей-офф со второй строчки, где сражался с «Челси», «Зальцбургом» и «Динамо Загреб». От лондонцев тогда миланцы отстали на 3 балла и на 4 очка оторвались от третьего «Зальцбурга».
В плей-офф затем удалось пройти 2 стадии: сначала в 1/8 финала был повержен Тоттенхэм с общим счетом (1:0), а затем в четвертьфинале по сумме двух встреч «Наполи» (2:1). И остановились «россонери» в шаге от финала, где уступили в двух матчах «Интеру» с общим счетом (0:3)
В текущем сезоне Чемпионата Италии дела идут довольно неплохо и тому доказательство их место в тройке лидеров, которую они замыкают. В 13 сыгранных матчах им удалось набрать 26 баллов, что на 2 очка больше чем у четвертого «Наполи». Но при этом 3 очка отставания от второго «Ювентуса» и 5 от первого «Интера», у которых еще есть и 1 игра в запасе. Результативность у миланцев не самая лучшая в чемпионате, но все же четвертый показатель и 21 забитый мяч, а пропущено достаточно много: 14 голов.
В последнем сыгранном туре Серии А миланцам удалось обыграть на домашней арене с минимальной разницей в счете (1:0) Фиорентину», где автором победного мяча стал Тео Эрнандес, который успешно реализовал пенальти в концовке первого тайма. А сам матч получился для хозяев очень сложным, все же многое они дали позволить создать сопернику у своих ворот, благо мяч у них не долетал до цели.
А вот в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов миланцы принимают участие за счет занятой 4 строчки в прошлом сезоне Серии А. Они сразу же попали в групповой этап и сейчас в своем квартете располагаются на 3 строчке, имея в своем активе 5 баллов после 4 сыгранных туров. Ситуация сейчас в группе настолько запутанная, что каждая из команд сейчас имеет шансы на выход в плей-офф и за один тур расстановка сил в таблице может поменяться сверх на голову. До лидирующей сейчас дортмундской Боруссии отставание в 2 очка и 1 балл от ПСЖ, а вот над последним в группе «Ньюкаслом» преимущество в 1 очко. Миланская команда не могла победить в первых 3 турах Лиги Чемпионов и сыграла в двух матчах из них вничью. А вот в последнем сыгранном туре удалось взять вверх над ПСЖ (2:1), причем удалось сделать камбек после пропущенного первыми гола. Сначала Леау ответил на быстрый гол Шкриньяр, а в начале второго тайма Жиру поставил точку в матче, выиграв борьбу на втором этаже у своего оппонента и поразив верхний угол ворот после отменной передачи Тео Эрнандеса.
Результаты «Милана» в 5 последних сыгранных матчах:
- 25.11.23 «Милан» — «Фиорентина» 1:0;
- 11.11.23 «Лечче» — «Милан» 2:2;
- 08.11.23 «Милан» — ПСЖ 2:1;
- 04.11.23 «Милан» — «Удинезе» 0:1;
- 29.10.23 «Наполи» — «Милан» 2:2.
Интересные статические факты «Милана»:
- Команда не проигрывает в 10 из 13 последних встречах;
- В 3 последних матчах миланцы не проигрывали, а победили дважды;
- Команда побеждает дома в 2 из 4 последних встречах;
- В 3 из 10 последних встречах миланцев забивают обе команды;
- Только в 2 из 10 последних матчах было забито более чем 3 гола за игру;
- В 4 последних матчах в качестве хозяев команда забивала;
- За последние сыгранных 5 матчей команда в среднем забивает чуть более 1 гола за встречу;
- В 4 из 5 последних играх итальянцы отличаются голом.
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Боруссия Д
Дортмундская команда в прошлом сезоне ЛЧ смогла успешно выйти из своей группы в розыгрыш плей-офф сильнейшего клубного европейского турнира. Тогда они в группе G заняли 2 место, где были «Манчестер Сити», «Севилья» и «Копенгаген». По итогу от первого «Сити» они отстали на 5 баллов, но зато на 4 очка опередили третью «Севилью».
Но вот в первой же стадии плей-офф у дортмундцев что-то пошло не так, хоть они и выиграли первый матч у себя дома (1:0), во второй встрече же потерпели неудачу от «россонери», уступив им в счете (0:2), после чего покинули турнир.
«Шмели» в текущем сезоне Бундеслиги пока в привычно для себя четверке, которую и замыкают. В 12 встречах немецкого чемпионата им удалось положить в свою копилку 24 балла, что на 3 очка меньше чем у у третьего «Штутгарта» и на 10 чем у лидирующего в таблице «Байера». Дортмундцы показывают хорошую результативность и забили 25 мячей в чемпионате, что в среднем около 2 голов за матч. Но при этом они прилично пропускают, соперники их огорчали уже 19 раз.
В последнем туре Бундеслиги «Боруссия Д» смогла выгрызть 3 очка во встрече с «Боруссией М», которой проигрывали (0:2) уже на 28 минуте встречи, но к концовке первого тайма уже вели в счете (3:2). А точку в этом матче удалось поставить уже в компенсированное время к основному времени матча, где на 97 минуте игры отличился Доньелл Мален.
В групповой этап Лиги Чемпионов дортмундская команда попала за счет занятой 2 строчки в прошлом сезоне Бундеслиги. Они были тогда в шаге от того, чтобы стать чемпионами, но в последнем туре его они подарили «Баварии», сыграв свой матч вничью.
Этот розыгрыш ЛЧ для немецкой команды пока проходит весьма удачно и их первая позиция в столь непростой группе, которая по праву является группой смерти, тому доказательство. Хоть они проиграли в первом туре группового этапа ПСЖ (0:2), но потом смогли собраться с силами и начали набирать очки. Сначала сыграли вничью с миланцами (0:0), а потом добились двух побед над «Ньюкаслом»: (1:0) в гостях и (2:0) дома. В домашней встрече «шмели» одержали викторию достаточно уверенно и мало давали что создать гостям у своих ворот, а сами реализовали 2 из своих многочисленных моментов, по голу в каждом из таймов.
Результаты «Боруссии Д» в 5 последних сыгранных матчах:
- 25.11.23 «Боруссия Д» — «Боруссия М» 4:2;
- 11.11.23 «Штутгарт» — «Боруссия Д» 2:1;
- 07.11.23 «Боруссия Д» — «Ньюкасл» 2:0;
- 04.11.23 «Боруссия Д» — «Бавария» 0:4;
- 01.11.23 «Боруссия Д» — «Хоффенхайм» 1:0.
Интересные статические факты «Боруссии Д»:
- Команда в 12 последних матчах проиграла лишь дважды, при этом 8 раз победила
- В 3 последних матчах дортмундцы 1 раз проиграли, а победили дважды;
- В 2 из 3 последних гостевых матчах были победы;
- Только в 2 из 5 последних встречах дортмундцев забивают обе команды;
- В 6 из 10 последних играх было забито менее чем 4 мяча;
- В среднем команда забивает почти 2 гола в последних 6 встречах;
- В последних 4 гостевых поединках дортмундцы забивают;
- Команда отличается голом в 3 последних матчах.
Милан – Боруссия Д: история личных встреч
Команды в истории очных противостояний провели между собой 8 матчей. В этих матчах у команд равенство в победах – по 3 и 2 матча закончились вничью.
Миланцы забивали в этих встречах в среднем за игру 1.25 голов (10 мячей), а дортмундцы 1.38 (11 мячей).
В последних 5 очных встречах оппоненты показали следующий результат:
- 04.10.23 «Боруссия Д» – «Милан» (0:0).
- 18.07.17 «Милан» – «Боруссия Д» (1:3).
- 18.03.03 «Милан» – «Боруссия Д» (0:1).
- 11.12.02 «Боруссия Д» – «Милан» (0:1).
- 11.04.02 «Милан» – «Боруссия Д» (3:1).
В 3 из 4 последних матчах обе команды не забивали друг другу и лишь 1 раз было забито в них более 1 мяча.
В 3 последних встречах немцы не проигрывали итальянцам. Последний раз миланцы выиграли соперника в 2022 году в рамках матча розыгрыша ЛЧ.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Милан – Боруссия Д
Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния миланскую команду, с довольно приличной разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:
- Победа «Милан» — 1.99;
- Ничья — 3.56;
- Победа «Боруссия Д» — 3.92;
- 1X — 1.26;
- X2 — 1.84;
- 12 — 1.30;
- Ф1 (0) — 1.46
- Ф2 (0) — 2.84;
- Ф2 (1) — 1.43;
- ТБ (2,5) — 1.90;
- ТМ (2,5) — 1.96;
- ТМ (3) — 1.54;
- ИТБ2 (0,5) — 1.45;
- ОЗ (да) — 1.79;
- ОЗ (нет) — 2.06.
Миланцы в своих последних 6 встречах играют нестабильно и одержали лишь???. В то время как дортмундцы в 10 своих последних встречах проиграли лишь 2 раза. Да и последних 3 сыгранных поединках немецкая команда ни разу не проигрывала, при этом побеждая дважды. А так вцелом по подбору игроков буду встречаться два равных соперника и шансы считаю что у них равны В этой встрече можно заключить пари на то что гости не проиграют (Х2), за это дают хороший коэффициент — 1.84.
Обе команды в своих последних матчах не блистают результативностью, да и 3 из 4 последних очных встречах лишь 1 раз было забито более 1 мяча за игру. Можно сделать ставку на ТМ (3), за неплохой кэф — 1.54. При этом дортмундская команда в своих последних 4 гостевых встречах отличается голом и хорошей ставкой здесь будет ИТБ2 (0,5), за кэф 1.45.
Где смотреть матч Милан – Боруссия
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- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 0:1 – 10, пенальти Ройс, 1:1 – 37 Чуквуэзе, 1:2 – 59 Байно-Гиттенс, 1:3 – 69 Адейеми.
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Милан –
Меньян, Калабрия, Томори, Тиав (Крунич, 53), Эрнандес, Лофтус-Чик, Пулишич, Адли (Йович, 77), Рейндерс, Чуквуэзе (Траоре, 77), Жиру.
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Боруссия Д –
Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек (Озджан, 55), Бенсебайни, Ройс (Брандт, 79), Забитцер, Джан, Мален (Адейеми, 55), Байно-Гиттенс (Вольф, 66), Фюллькруг.
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