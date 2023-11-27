Президент «Урала» после 3:1 с «Краснодаром»: «Они не должны опускать руки, еще долго играть. Они тяжело добирались до нас»

Президент «Урала» высказался после победы над «Краснодаром» (3:1).

После 16 туров «быки» занимают 2-е место в таблице Мир РПЛ, отставая от «Зенита» на одно очко.

«Долго ждали эту победу. В матче с « » у нас все получилось, и мы счастливы.

« » убил интригу в ? Нет. Прошло чуть больше половины чемпионата. Еще долго играть. «Краснодар» не должен сейчас опускать руки. Ничего страшного не произошло. Командам, в которых много игроков выступают в своих сборных, всегда сложно даются матчи после перерыва. Тем более они тяжело добирались до нас.

Мы поработали на сборах и хорошо себя проявили сегодня», – сказал .

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