Президент «Урала» после 3:1 с «Краснодаром»: «Они не должны опускать руки, еще долго играть. Они тяжело добирались до нас»

Теги премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Краснодар Футбол

Президент «Урала» высказался после победы над «Краснодаром» (3:1).

После 16 туров «быки» занимают 2-е место в таблице Мир РПЛ, отставая от «Зенита» на одно очко.

«Долго ждали эту победу. В матче с «Краснодаром» у нас все получилось, и мы счастливы.

«Урал» убил интригу в РПЛ? Нет. Прошло чуть больше половины чемпионата. Еще долго играть. «Краснодар» не должен сейчас опускать руки. Ничего страшного не произошло. Командам, в которых много игроков выступают в своих сборных, всегда сложно даются матчи после перерыва. Тем более они тяжело добирались до нас.

Мы поработали на сборах и хорошо себя проявили сегодня», – сказал Григорий Иванов.

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5 комментариев

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SerDar
Спасибо президенту Урала за поддержку Краснодара. Вы выиграли и поздравляем с победой заслуженной. Урал очень интересная и хорошая команда! А мы не смогли(((.Я конечно за родной Краснодар болею и люблю эту команду.!!! Удачи всем командам в ЧЕСТНОЙ борьбе за чемпионство!!! Краснодар - должен это сделать! Всем добра!!!
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