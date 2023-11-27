Максим Ромащенко о Карраскале: «Как бы ЦСКА не пожалел, что отдал такого игрока в «Динамо». Это мастер очень высокого уровня»
Максим Ромащенко высоко отозвался о хавбеке «Динамо» Хорхе Карраскале.
«Летние трансферы «Динамо» оправдывают себя. Не зря говорили, что клуб лучше всех провел летнюю трансферную кампанию. Бителло оказывает огромное влияние на игру, в прошлых матчах голы забивал Чавес.
Сейчас пришел черед Карраскаля. Второй тайм против ЦСКА [3:2], своего бывшего клуба, он провел великолепно. Похоже, колумбийцу просто нужно было время, чтобы набрать форму, ведь в ЦСКА он полгода не играл.
Как бы армейцы не пожалели, что отдали такого футболиста в «Динамо». Это мастер очень высокого уровня. Осталось встроить его в игру команды. У Лички, похоже, начинает это получаться», – сказал бывший полузащитник «Динамо».
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В Цска он чаще играл лучше.
Тут надо на дистанции смотреть.
будем надеяться, что Личка, все таки, умеет с такими латиносами проблемными работать и Карраскаль нам будем постоянно такую красивую и продуктивную игру показывать..
Один матч он может хорошо сыграть, а потом как клоун будет пытаться всех обвести. Эджуке №2. Обводка ради обводки.
Посмотрим, как он проявит себя у ментов.