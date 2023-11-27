Максим Ромащенко о Карраскале: «Как бы ЦСКА не пожалел, что отдал такого игрока в «Динамо». Это мастер очень высокого уровня»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Динамо Москва Максим Ромащенко Хорхе Карраскаль Футбол

Максим Ромащенко высоко отозвался о хавбеке «Динамо» Хорхе Карраскале.

«Летние трансферы «Динамо» оправдывают себя. Не зря говорили, что клуб лучше всех провел летнюю трансферную кампанию. Бителло оказывает огромное влияние на игру, в прошлых матчах голы забивал Чавес.

Сейчас пришел черед Карраскаля. Второй тайм против ЦСКА [3:2], своего бывшего клуба, он провел великолепно. Похоже, колумбийцу просто нужно было время, чтобы набрать форму, ведь в ЦСКА он полгода не играл.

Как бы армейцы не пожалели, что отдали такого футболиста в «Динамо». Это мастер очень высокого уровня. Осталось встроить его в игру команды. У Лички, похоже, начинает это получаться», – сказал бывший полузащитник «Динамо».

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33 комментария

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Max Zhomkov
этот мастер выходил и играл в пол ноги во всех матчах Динамо которые я видел. Исключение - матч с ЦСКА, видимо нашёл таки мотивацию показать бывшему клубу, что вот типа как я играть умею
+34
-4
+30
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Федор Шерстобитов
Как бы в Динамо не пожалели о том, что заплатили за игрока, который проводит один хороший матч на десять плохих.
+28
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+28
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Dmitry Orlov
Если инсайды не врут, и Динамо летом отказалось от приобретения Файзулаева в пользу "более опытного" Карраскаля (который и вышел куда дороже), то пожалеть может как раз таки Динамо.
+14
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Max Zhomkov
Ответ winterburn_fc
Ну показал же 😉
показал, да. Только если б я был тренером мне такой футболист не нужен от слова совсем. Мне нужны были бы такие как обляков , тюкавин, которые видно , что живут игрой и работают на поле. Да могут запороть момент , могут ошибиться , но на них можно положиться на дистанции. Потому правильно Федотов этого лентяя на банку посадил и сказал что он ему не нужен
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hammers
К 16-му туру выйдя на замену против своей бывшей команды игрок, наконец таки показал более-менее вменяемый (относительно ожиданий) уровень. полчемпионата игрок был пустым местом. это действительно то, о чем стоит жалеть? даже при нашем ужасном дефиците игроков он не попадал бы в основу. посмотрим дальше на выступления Динамо, но я не удивлюсь, если этот всплеск у Карраскаля был именно всплеском, которым он чет там хотел доказать нашему тренерскому штабу. раньше надо было доказывать...
+11
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Caniball
Да рано петь диферамбы. За 16 матчей нормально провел только один тайм.
В Цска он чаще играл лучше.
Тут надо на дистанции смотреть.
+8
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Dinamik1
Карраскаль вышел вместо пешехода смолова и перевернул игру.Смолов весь первый круг по полю ходил и губил момент за моментом.Теперь пусть Карраскаль показывает на что он способен.
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sp.msk.86
Ответ Max Zhomkov
этот мастер выходил и играл в пол ноги во всех матчах Динамо которые я видел. Исключение - матч с ЦСКА, видимо нашёл таки мотивацию показать бывшему клубу, что вот типа как я играть умею
Удивительный мир - спортс ру, написал вчера, что он лентяй мне один минусы влепили, у тебя то же самое и заплюсовали 🤣
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Max Zhomkov
Ответ sp.msk.86
Удивительный мир - спортс ру, написал вчера, что он лентяй мне один минусы влепили, у тебя то же самое и заплюсовали 🤣
ага, да, спортс умеет))
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MstAndreev
Зачем Карраскаль, когда есть Набабкин?)
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Алексей Тарлыков
Сыграл тайм на мотивации против бывших -вот и весь Карраскаль
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argentina10
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Твои слова да богу в уши.
только сегодня на каком то канале я уже писал эти слова)))
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ argentina10
рано говорить после первой хорошей игры, что он порвет теперь весь РПЛ (конечно, очень этого хотелось бы), но так же может быть и получится, как в Армии - задвинет на все и будет бамбук на лавке курить.. будем надеяться, что Личка, все таки, умеет с такими латиносами проблемными работать и Карраскаль нам будем постоянно такую красивую и продуктивную игру показывать..
Твои слова да богу в уши.
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winterburn_fc
Ответ Max Zhomkov
этот мастер выходил и играл в пол ноги во всех матчах Динамо которые я видел. Исключение - матч с ЦСКА, видимо нашёл таки мотивацию показать бывшему клубу, что вот типа как я играть умею
Ну показал же 😉
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olander
Уже жалеем
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\ЦВБП/
Лучше пол миллионный Файзулаев, чем 7 млн Карась. У Карася за два года и близко такой статистики не было как у Аббоса за 12 игр. Так что еще вопрос кому следует жалеть))
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Лара26
Насмешил. Полгода уже прошло, больше на лавке сидел мастер
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Ибн Хоттабыч
Я бы не спешил с выводами. Во всех командах, где играл Караскаль он начинал очень хорошо, а потом, непонятно по каким причинам, сдувался. Игра с ЦСКА, понятно, была для него особой, вот он и выдал приличный тайм. А что он показывал в Динамо до этого? Ничего. Один тайм за столько игр, явно не показатель. Парень безусловно талантлив, но не боец, не работяга. И ладно бы если бы отсутствие этих качеств он компенсировал созиданием на постоянной основе. Но этого нет, по крайней мере не было ни в одном клубе, где он играл. Может в Динамо будет по другому? Поживём, увидим.
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naxerger
Такое чувство,что его активно обратно сплавить стараются. Даже заставили хорошо сыграть против ЦСКА 😂
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Mike 60
Никогда ни о чем жалеть не надо !
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Dima Lopatin
Пожалеет это, конечно, громко сказано. Но думаю Карраскаль ещё своё слово скажет
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argentina10
рано говорить после первой хорошей игры, что он порвет теперь весь РПЛ (конечно, очень этого хотелось бы), но так же может быть и получится, как в Армии - задвинет на все и будет бамбук на лавке курить..
будем надеяться, что Личка, все таки, умеет с такими латиносами проблемными работать и Карраскаль нам будем постоянно такую красивую и продуктивную игру показывать..
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Геннадий Мишин
Смотрите как бы он вам в будущем не подосрал, он может! Эта птица о себе - высокого полёта, только на мгновение...., пойдут потом ухмылка и улыбочки, от которых потом тошно будет!!!!!
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igor.igorev
Да-да, конечно пожалеем. Видели мы этого клоуна два года, сколько не пыжится, но в ворота попасть не может даже с одного метра.
Один матч он может хорошо сыграть, а потом как клоун будет пытаться всех обвести. Эджуке №2. Обводка ради обводки.
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RSI
Время покажет. Хорхе до октября прошлого сезона и у нас был великолепен. А потом, после поездки в сборную, вдруг стал филонить на поле... И прежнего Хорхе мы так и не увидели. Я лично считаю, чо ВВФ так и не нашел к нему подхода: колумбиец своенравный и капризный. Но вы посмотрите, как он может играть! Занчит, вместо того, чтоб хныкать про отсутствие кадров, нужно было найти к нему подход.
Посмотрим, как он проявит себя у ментов.
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Кирилл Эсаулов
Ответ winterburn_fc
Ну показал же 😉
И? Платить 7 мультов евро чтобы он себя раз в 10 игр показывал? Ну ну
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Enot1881
Ответ winterburn_fc
Ну показал же 😉
Да, показал... На один тайм...
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Max Zhomkov
Ответ Федор Шерстобитов
Как бы в Динамо не пожалели о том, что заплатили за игрока, который проводит один хороший матч на десять плохих.
его купили потому что его было легко купить. Динамо сложно совершать международные трансферы из-за санкций. А тут все просто, внутри страны сделали перевод и всё
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Mike 60
Ответ Федор Шерстобитов
Как бы в Динамо не пожалели о том, что заплатили за игрока, который проводит один хороший матч на десять плохих.
Он будет «выстреливать» 2 раза за сезон . В играх с бывшим клубом ))
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Антимосковский
пока что жалеть не о чем
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