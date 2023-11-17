Карраскаль об уходе из ЦСКА: «Я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Мединой»
Хорхе Карраскаль рассказал о причинах ухода из ЦСКА в «Динамо» в конце августа.
«У ЦСКА хорошая команда, они качественно тренируются и готовятся. Я знаю, как работают в клубе. Они хотели немного изменить ситуацию.
Если же говорить обо мне, я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Хесусом [Мединой] (хавбек перешел из ЦСКА в «Спартак» – прим. Sports.ru). Поэтому мы и приняли решение уйти.
Я смотрю матчи ЦСКА, у меня там много друзей — Мойзес, Чалов, Дивеев. Я поддерживаю дружеские отношения с физиотерапевтом, с некоторыми сотрудниками клуба, с массажистом, с переводчиком. Мы в хороших отношениях со спортивным директором — никаких проблем!
Они понимали, что я недоволен своим положением в команде и что в сложившейся ситуации мне лучше было уйти. Я хотел сменить обстановку и принял такое решение», — сказал хавбек «Динамо».
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Не хочу учавствовать в отборе мяча
Не хочу возвращаться в оборону
Хочу обыгрывать по 3-4 человека за раз или одного и того же защитника несколько раз
Единственное печально что селекционный отдел у нас хромает.
Хесус «не играл» так, что за всю весну, когда Хорхе присел плотно на скамейку, провел 15 матчей в старте в Чемпионате и Кубке, в каждом из которых проводил минимум 68 минут на поле, 2 раза выходил со скамейки в Кубке, 1 раз не был в заявке и 2 раза не вышел со скамейки после смерти тещи потому что улетал со своей женой.
То есть, Медина принял участие в 17 матчах ЦСКА весной из 20 возможных - если это «не играл», то я не знаю тогда что значит по мнению Карраскаля «играл» )
Чё он ещё хотел
Если сам не смог двинуться нормально, то чё обижаться
Ему давали шансы
На скамейке не мариновали