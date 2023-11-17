Карраскаль об уходе из ЦСКА: «Я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Мединой»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Динамо Москва Хорхе Карраскаль Хесус Медина Футбол

Хорхе Карраскаль рассказал о причинах ухода из ЦСКА в «Динамо» в конце августа.

«У ЦСКА хорошая команда, они качественно тренируются и готовятся. Я знаю, как работают в клубе. Они хотели немного изменить ситуацию.

Если же говорить обо мне, я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Хесусом [Мединой] (хавбек перешел из ЦСКА в «Спартак» – прим. Sports.ru). Поэтому мы и приняли решение уйти.

Я смотрю матчи ЦСКА, у меня там много друзей — Мойзес, Чалов, Дивеев. Я поддерживаю дружеские отношения с физиотерапевтом, с некоторыми сотрудниками клуба, с массажистом, с переводчиком. Мы в хороших отношениях со спортивным директором — никаких проблем!

Они понимали, что я недоволен своим положением в команде и что в сложившейся ситуации мне лучше было уйти. Я хотел сменить обстановку и принял такое решение», — сказал хавбек «Динамо».

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8 комментариев

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Maxim Dmitrievskiy
Личные причины:
Не хочу учавствовать в отборе мяча
Не хочу возвращаться в оборону
Хочу обыгрывать по 3-4 человека за раз или одного и того же защитника несколько раз
+12
-4
+8
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Yura azarov
Как показывает время- со стороны "некоторых людей в клубе" было принято правильное решение.
Единственное печально что селекционный отдел у нас хромает.
+8
-4
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Кирилл
Ага, Медина «не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе» )

Хесус «не играл» так, что за всю весну, когда Хорхе присел плотно на скамейку, провел 15 матчей в старте в Чемпионате и Кубке, в каждом из которых проводил минимум 68 минут на поле, 2 раза выходил со скамейки в Кубке, 1 раз не был в заявке и 2 раза не вышел со скамейки после смерти тещи потому что улетал со своей женой.

То есть, Медина принял участие в 17 матчах ЦСКА весной из 20 возможных - если это «не играл», то я не знаю тогда что значит по мнению Карраскаля «играл» )
+3
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+3
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Антон Бывалов
Тренер-быдло вот причина
+7
-5
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Marienburg
С уралмашевским гопником не каждый сработается
+6
-5
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bear7904
Зато в Динамо комфортно, Карасик, да? Наверное, сумасшедшую стату там за круг набил,да? Нет.
+1
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jqzn88xn6n
Вообще не жалею что Хорхе ушел и Хесус (по его глазам сразу было понятно, что надолго не задержится, на интуитивном уровне), а если не выполняешь требования, то какие могут быть вопросы? При наличии обоих в клубе было бы только хуже.
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Carlos
Ответ Кирилл
Ага, Медина «не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе» ) Хесус «не играл» так, что за всю весну, когда Хорхе присел плотно на скамейку, провел 15 матчей в старте в Чемпионате и Кубке, в каждом из которых проводил минимум 68 минут на поле, 2 раза выходил со скамейки в Кубке, 1 раз не был в заявке и 2 раза не вышел со скамейки после смерти тещи потому что улетал со своей женой. То есть, Медина принял участие в 17 матчах ЦСКА весной из 20 возможных - если это «не играл», то я не знаю тогда что значит по мнению Карраскаля «играл» )
Ну, не говори
Чё он ещё хотел
Если сам не смог двинуться нормально, то чё обижаться
Ему давали шансы
На скамейке не мариновали
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