Карраскаль об уходе из ЦСКА: «Я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Мединой»

Хорхе Карраскаль рассказал о причинах ухода из ЦСКА в «Динамо» в конце августа.

«У ЦСКА хорошая команда, они качественно тренируются и готовятся. Я знаю, как работают в клубе. Они хотели немного изменить ситуацию.

Если же говорить обо мне, я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Хесусом [ ] (хавбек перешел из ЦСКА в « » – прим. Sports.ru). Поэтому мы и приняли решение уйти.

Я смотрю матчи ЦСКА, у меня там много друзей — Мойзес, Чалов, Дивеев. Я поддерживаю дружеские отношения с физиотерапевтом, с некоторыми сотрудниками клуба, с массажистом, с переводчиком. Мы в хороших отношениях со спортивным директором — никаких проблем!

Они понимали, что я недоволен своим положением в команде и что в сложившейся ситуации мне лучше было уйти. Я хотел сменить обстановку и принял такое решение», — сказал хавбек « ».

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