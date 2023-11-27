Хавбек «Локо» Рыбчинский интересен «Балтике»
Еще один игрок «Локомотива» попал в сферу интересов «Балтики».
Калининградский клуб рассматривает не только Константина Марадишвили и Даниила Куликова, но и хавбека железнодорожников Дмитрия Рыбчинского, сообщает журналист Иван Карпов.
В текущем сезоне Мир РПЛ 25-летний полузащитник провел 8 матчей.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Просто это игроки не для старта Локомотива. В команде типа Балтики им будет в самый раз.