Хавбек «Локо» Рыбчинский интересен «Балтике»

Еще один игрок « » попал в сферу интересов «Балтики».

Калининградский клуб рассматривает не только Константина Марадишвили и Даниила Куликова, но и хавбека железнодорожников Дмитрия Рыбчинского, сообщает журналист Иван Карпов.

В текущем сезоне Мир 25-летний полузащитник провел 8 матчей.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?