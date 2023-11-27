Хавбек «Локо» Рыбчинский интересен «Балтике»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Балтика Дмитрий Рыбчинский Футбол

Еще один игрок «Локомотива» попал в сферу интересов «Балтики».

Калининградский клуб рассматривает не только Константина Марадишвили и Даниила Куликова, но и хавбека железнодорожников Дмитрия Рыбчинского, сообщает журналист Иван Карпов.

В текущем сезоне Мир РПЛ 25-летний полузащитник провел 8 матчей.

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9 комментариев

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Дмитрий Шершнев
Балтика с рыбчинским всегда лучше шла, чем без рыбчинского!
+44
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Тмб68рус
Заворачивайте не думая. Толку просто ноль
+9
-2
+7
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ЕгориЙ
Можно прям троих сразу. Особенно почетного запасного Куликова.
+5
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Плацкарт Вагоныч
Как раз его уровень.
+2
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Senchas
пивчанский и рыбчинский
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Dmitry Orlov
Ответ Дмитрий Шершнев
Балтика с рыбчинским всегда лучше шла, чем без рыбчинского!
Тогда и Рыбус нужен.
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Михаил Лубянский
Для локо вообще не потеря
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Dmitry Orlov
Ответ Demedieu
не могу понять, как Рыбчинский с Куликовым могут вызывать интерес даже у клуба первой лиги. в моем понимании обоим нужно заканчивать и заняться чем-то другим. однозначно два худших воспитанника Локо добравшиеся до РПЛ
Каким местом они худшие? Полно тех, по кому надежд было больше, а они буквально несколько раз сыграли, особо себя не проявили и отправились в команды послабее. Типа каких-нибудь Муллина или Коряна. Эти двое хотя бы какое-то время были основными, Рыбчинский сейчас часто на замену выходит - он явно не так хорош, как Глушенков, чтобы быть основным, однако нормальный вариант для выхода на замену.
Просто это игроки не для старта Локомотива. В команде типа Балтики им будет в самый раз.
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