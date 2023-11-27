Рахимов о 4-матчевой выигрышной серии «Рубина» в РПЛ: «Победы приходят от сплоченности. Игроки просят друг друга отрабатывать»

Рашид Рахимов подвел итоги матча с «Факелом» (1:0) в Мир РПЛ.

– У « » Ташуева два поражения и оба от «Рубина». Что такого вы знаете, чего не знают другие?

– Я бы не стал так говорить. Мы любого соперника анализируем, смотрим сильные и слабые стороны. Мы понимали, что «Факел» при Ташуеве выдает серию, команда организованная, пытается играть в атаку. Мы постарались затянуть их в вязкую игру, где они могут терять мячи.

В первом тайме это не получалось, а во втором мы все-таки их подстроили под себя, потому что сыграли агрессивно в средней зоне. Освобождали фланговые зоны для Кабутова и Безрукова, чего не было в первом тайме. Чумич в первом тайме оставался в линию с игроком и часто не мог принять решение, во втором тайме это поправили.

– Четыре победы подряд. За счет чего удается выдерживать такой победный ритм? За счет сплоченности?

– Мне кажется, эта сплоченность есть и при поражениях. Это я видел в команде. И победы приходят как раз от сплоченности. Игроки просят друг от друга отрабатывать. Это видно и в раздевалке, они заряжены, – сказал главный тренер « ».

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