Фанат выбежал на поле в матче «Рубин» – «Факел» и сбил с ног Дюпина. Вратарь не пострадал

Теги Рубин премьер-лига Россия происшествия болельщики Факел Юрий Дюпин Ак Барс Арена Матч ТВ Футбол

Болельщик выбежал на поле в матче «Рубин» – «Факел».

В концовке матча 16-го тура Мир РПЛ на поле выбежал болельщик. Убегая от стюарда, он направлялся в сторону голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, который стоял к нарушителю спиной.

Стюард догнал болельщика, когда тот уже был рядом с Дюпиным, и повалил на газон. Вместе они по инерции сбили голкипера «Рубина» с ног.

Сотрудник стадиона и его напарник вывели нарушителя за пределы поля, а Дюпин поднялся на ноги, и через несколько секунд судья дал финальный свисток.

«Юрий не получил травм. Выбежавший болельщик задержан. Суд определит, каким будет наказание», – сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Рубина».

Матч завершился победой «Рубина» со счетом 1:0.

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23 комментария

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Pertinax Gandi
Не фанат, а культурный болельщик. У него же есть фан-ай-ди, раз он попал на стадион.
+81
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Streetbor
Фанаты подрались в матче Спартак - Балтика, также бросали в Максименко снежки, тут вообще выбежал на поле. А говорили фан айди обеспечит безопасность бгг.
+47
-3
+44
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Аль Шинник
Не стоит наказывать, у него есть фан айди, наверняка же просто спешил на автобус, бежал к выходу
+17
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Kirkorofff
Ответ сервисник
К сожалению, при выдаче Фанайди никак не проверишь культурный он или нет) но могу предположить, что больше он не сможет попасть на стадион)
Всм не проверишь? Его разве не для этого вводили?
+7
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onegin2007
Ну и дела творятся.
+3
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Kirkorofff
Ответ сервисник
Вы серьёзно считаете, что его вводили для определения, на этапе выдачи, культурный человек или нет? Что так все грустно-то, а?...
Я то так не считаю. Просто адепты фануйди уверяли что с его введением некультурный человек никак не может оказаться на стадионе. Но что то пошло не так🤷🏻‍♂️🤣
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Ganibale
Ответ Streetbor
Фанаты подрались в матче Спартак - Балтика, также бросали в Максименко снежки, тут вообще выбежал на поле. А говорили фан айди обеспечит безопасность бгг.
Так им щас блок на посещение влепят и будут орать что паспорт работает а быдлятины станет еще меньше
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Kirkorofff
Ответ ЭлектроВеник
интересный у тебя комментарий. Ты как будто много раз пересматривал фильм Особое мнение, и думаешь, что в жизни также))) ответьте пожалуйста на вопрос, почему болельщики-фанаты, считающие себя воспитанными и культурными, боятся оформлять фан ай ди - ведь их "порядочность" гарантирует спокойное пребывание на стадионе. и ещё вопрос, а как ты называешь тех, кто всё таки оформил фан ай ди, и почему ты их так называешь. Заранее спасибо
Никто не будет отвечать на твой изначально некорректный вопрос. То что фанаты якобы БОЯТСЯ оформлять фануйди - это плод твоего воображения.
А тех кто всё таки оформил фануйди хорошими словами никто не назовёт, кроме их родственников и это вполне справедливо.
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Pertinax Gandi
Ответ сервисник
К сожалению, при выдаче Фанайди никак не проверишь культурный он или нет) но могу предположить, что больше он не сможет попасть на стадион)
Разве фан-ай-ди ввели не для того, чтоб отсечь тех, кто уже показал себя футбольным хулиганом, и допускать на стадион только "культурных"?
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сервисник
Ответ Pertinax Gandi
Разве фан-ай-ди ввели не для того, чтоб отсечь тех, кто уже показал себя футбольным хулиганом, и допускать на стадион только "культурных"?
А если до этого он себя не показал, как футбольный хулиган? Как его определить? По лицу? По зубам? По родителям? Это уже сегрегацией попахивает
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Spaten
Спасли парня от расплавы Дюпина))
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Pasta
1) Крупный штраф. 2) Посадить на 30 суток. 3) Запретить посещать любые спортивные мероприятия до конца жизни.

Все эти "бегуны", которые выбегают на поле, в любых матчах, на любых турнирах = полные д*генераты. Просто отребье биологическое. К сожалению, они и в обычной жизни и в обычных общественных местах создают дискомфорты и проблемы, но с ними никто ничего не делает.
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Wiley Fox
Спланированная проплаченная акция

Какой, нахрен, фанат?

Даже у факела фанаты не ходят на матчи

Это шишкановская торпеда, чтобы в гд рф не всдумали даже рассматривать отмену фан айди, который проплатили бандиты, управляющие футболом России
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Андрей Ватагин
Просто проиграл в ставках, наверно поставил что факел забьет, дебил🤣🤣🤣
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сервисник
Ответ Kirkorofff
Я то так не считаю. Просто адепты фануйди уверяли что с его введением некультурный человек никак не может оказаться на стадионе. Но что то пошло не так🤷🏻‍♂️🤣
Для понимания, я тоже против Фанайди и до сих пор его не оформил) Можно ввести хоть тройную проверку перед выдачей Фанайди, но никто и никогда не сможет сказать, когда замкнет человека и он решит выбежать на поле или еще как-то начудить...
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Kirkorofff
Ответ сервисник
Для понимания, я тоже против Фанайди и до сих пор его не оформил) Можно ввести хоть тройную проверку перед выдачей Фанайди, но никто и никогда не сможет сказать, когда замкнет человека и он решит выбежать на поле или еще как-то начудить...
Это правда. Но фануйди очевидно вовсе и не для этого вводился.
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