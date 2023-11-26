Фанат выбежал на поле в матче «Рубин» – «Факел» и сбил с ног Дюпина. Вратарь не пострадал

Болельщик выбежал на поле в матче «Рубин» – «Факел».

В концовке матча 16-го тура Мир на поле выбежал болельщик. Убегая от стюарда, он направлялся в сторону голкипера «Рубина» , который стоял к нарушителю спиной.

Стюард догнал болельщика, когда тот уже был рядом с Дюпиным, и повалил на газон. Вместе они по инерции сбили голкипера «Рубина» с ног.

Сотрудник стадиона и его напарник вывели нарушителя за пределы поля, а Дюпин поднялся на ноги, и через несколько секунд судья дал финальный свисток.

«Юрий не получил травм. Выбежавший болельщик задержан. Суд определит, каким будет наказание», – сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Рубина».

Матч завершился победой « » со счетом 1:0.

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