Фанат выбежал на поле в матче «Рубин» – «Факел» и сбил с ног Дюпина. Вратарь не пострадал
Болельщик выбежал на поле в матче «Рубин» – «Факел».
В концовке матча 16-го тура Мир РПЛ на поле выбежал болельщик. Убегая от стюарда, он направлялся в сторону голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, который стоял к нарушителю спиной.
Стюард догнал болельщика, когда тот уже был рядом с Дюпиным, и повалил на газон. Вместе они по инерции сбили голкипера «Рубина» с ног.
Сотрудник стадиона и его напарник вывели нарушителя за пределы поля, а Дюпин поднялся на ноги, и через несколько секунд судья дал финальный свисток.
«Юрий не получил травм. Выбежавший болельщик задержан. Суд определит, каким будет наказание», – сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Рубина».
Матч завершился победой «Рубина» со счетом 1:0.
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А тех кто всё таки оформил фануйди хорошими словами никто не назовёт, кроме их родственников и это вполне справедливо.
Все эти "бегуны", которые выбегают на поле, в любых матчах, на любых турнирах = полные д*генераты. Просто отребье биологическое. К сожалению, они и в обычной жизни и в обычных общественных местах создают дискомфорты и проблемы, но с ними никто ничего не делает.
Какой, нахрен, фанат?
Даже у факела фанаты не ходят на матчи
Это шишкановская торпеда, чтобы в гд рф не всдумали даже рассматривать отмену фан айди, который проплатили бандиты, управляющие футболом России