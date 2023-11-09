Алехандро Гарначо снова попытался разбить точку пенальти в игре с «Копенгагеном».

« » уступил «Копенгагену» (3:4) во вчерашнем матче 4-го тура группового этапа. На 9-й добавленной к 1-му тайму минуте «Копенгаген» заработал пенальти, который затем реализовал Диогу Гонсалвеш.

Перед ударом «Копенгагена» Гарначо попытался разбить точку пенальти шипами бутс, как уже делал в предыдущем матче Лиги чемпионов. Однако на этот раз игроки датской команды помешали хавбеку «МЮ», не дав ему пройти в штрафную площадь.

После матча защитник « » жестко раскритиковал за этот поступок.

«Я видел, что он сделал в первом матче. На этот раз Кевин Дикс подошел, встал перед штрафной и перегородил ему дорогу. И если он пытался сделать это еще раз, то он клоун.

У него менталитет ребенка, если он попытался повторить это здесь. Его поступок дома на 97-й минуте еще можно было понять. Но я не понимаю, почему он сделал это в первом тайме», – сказал Вавро.

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