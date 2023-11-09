Гарначо снова попытался испортить точку пенальти перед 11-метровым «Копенгагена». Защитник датчан Вавро назвал хавбека «МЮ» «клоуном»: «У него менталитет ребенка»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Денис Вавро Кевин Дикс Алехандро Гарначо Футбол

Алехандро Гарначо снова попытался разбить точку пенальти в игре с «Копенгагеном».

«Манчестер Юнайтед» уступил «Копенгагену» (3:4) во вчерашнем матче 4-го тура группового этапа. На 9-й добавленной к 1-му тайму минуте «Копенгаген» заработал пенальти, который затем реализовал Диогу Гонсалвеш.

Перед ударом «Копенгагена» Гарначо попытался разбить точку пенальти шипами бутс, как уже делал в предыдущем матче Лиги чемпионов. Однако на этот раз игроки датской команды помешали хавбеку «МЮ», не дав ему пройти в штрафную площадь.

После матча защитник «Копенгагена» Денис Вавро жестко раскритиковал Гарначо за этот поступок.

«Я видел, что он сделал в первом матче. На этот раз Кевин Дикс подошел, встал перед штрафной и перегородил ему дорогу. И если он пытался сделать это еще раз, то он клоун.

У него менталитет ребенка, если он попытался повторить это здесь. Его поступок дома на 97-й минуте еще можно было понять. Но я не понимаю, почему он сделал это в первом тайме», – сказал Вавро.

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68 комментариев

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Caerly
Га*начо какое-то
+73
-2
+71
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Dmitri Okounev
Взять с него денег за порчу газона.
+30
-1
+29
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Глеб Кравцов
Факты . Типичный мерзкий арг. Ещё и Хейлунду даже нп пытался отдать на пустые в моменте со 2 голом , единал глупый
+36
-12
+24
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BZB
Молодой, но уже очень неприятный тип этот Гарначо.
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Ophiomorph
Мерзкий игрок. А в МЮ нынче он не один такой.
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ZenitFan
Ответ Артём Алиев
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побеждать нужно честно, а не при помощи уловок . именно поэтому у него менталитет ребенка.
+9
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Zed_patriot
Ответ Глеб Кравцов
Гарначчо грязный арг, совпадение?
он родился в Мадриде, шах и мат
+15
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Глеб Кравцов
Ответ Zed_patriot
Гаспачо фанатеет по Рональду, совпадение?
Гарначчо грязный арг, совпадение?
+14
-8
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Самый Важный Орган
Ответ BZB
Молодой, но уже очень неприятный тип этот Гарначо.
Что взять с аргентинца
+12
-7
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Made-in-Russia
Этот клоун ещё после одного из голов показывал трибунам палец приложенный к губам, а-ля Аршавин. Только явно делал это в язвительном контексте.
По делом Гарначо и МЮ с такими клоунскими игроками. Не смотря на всю мою симпатию этому клубу, его не жалко нисколько. Закономерный итог.
+10
-5
+5
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Adrenaline Z
Ответ Real_v_dushe
Типичная арговская подлость и низость
причём тут Аргентина?комплекс что-ли? португальцы самые подлые в этом мире.
+12
-8
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Ten Hug
Ответ Глеб Кравцов
Факты . Типичный мерзкий арг. Ещё и Хейлунду даже нп пытался отдать на пустые в моменте со 2 голом , единал глупый
По стопам Рэшфорда идёт :)
+4
0
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FOOTBALL Live
у него менталитет эмбриона
+4
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rude.
Вообще отморозок какой-то. Как он на топ-уровень попал. Максимум в Патагонии овец пасти. И то наверно ума не хватит.
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Adrenaline Z
Ответ Real_v_dushe
Типичная арговская подлость и низость
он не родился в Аргентине если что
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LaffyTaffy
Раньше у МЮ были настоящие мужики, Рой Кин, Скоулз и тд, которые просто бились в кость за клуб, а теперь мальчики-одуванчики, которые за МЮ портят газон, их борьба
+10
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Tun
Он и есть ребёнок
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JBa
Ответ Dmitri Okounev
Взять с него денег за порчу газона.
он на обед столько же тратит, вряд ли выйдет поучительно
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Real_v_dushe
Ответ Adrenaline Z
причём тут Аргентина?комплекс что-ли? португальцы самые подлые в этом мире.
Никаких комплексов - это национальная арговская черта. Например, у сербов такая же гадская и подлая черта в командных видах спорта, что и у аргов. Есть такие нации, которые любят провокации и желание выиграть любой ценой.
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corazón blanco
За такое обязаны показать желтую карточку.
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Ахма Начоо
у ребёнка менталитет ребёнка
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La victoria es nuèstrà
Ответ Тимофей Кушнир
Два россиянина спорят за нации аргентинцев и португальцев, гениально.
я думаю что они вообще не из России)))
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Lavochkin12
Ответ LaffyTaffy
Раньше у МЮ были настоящие мужики, Рой Кин, Скоулз и тд, которые просто бились в кость за клуб, а теперь мальчики-одуванчики, которые за МЮ портят газон, их борьба
раней и срали ровней
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Verhovn
Он бы ещё кучу наложил) За такое пора призывать к ответственности.
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Lavochkin12
ну так аргентинец, че от него еще ждать
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