«Ницца» 34-летнего Фарьоли – один из трех клубов без поражений в топ-лигах. «Орлята» не пропускают 8 матчей и идут вторыми во Франции

Теги Ницца Тулуза бундеслига Германия лига 1 Франция Франческо Фарьоли Футбол

В чемпионате Франции не проигрывала еще только «Ницца».

Команда под руководством 34-летнего Франческо Фарьоли сегодня одолела «Тулузу» (1:0) и идет второй, отставая от «ПСЖ» на одно очко после 13 туров.

«Орлята» победили 8 раз и 5 раз сыграли вничью в этом сезоне. Они не пропускают с 15 сентября – на протяжении 8 игр.

В топ-лигах Европы осталось только три клуба, еще не проигрывавших в чемпионате в этом сезоне. Помимо «Ниццы» это «Байер» и «Бавария» из Бундеслиги.

Фарьоли работает во французском клубе с лета 2023 года. Ранее он тренировал «Аланьяспор» и «Фатих Карагюмрюк».

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10 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Filipp Gorski
Ооо помню его В Сассуоло вроде тренером вратарей был
Помнить тренеров вратарей в Сассуоло это сильно
+52
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red hikkikomori
Главное не выкатывать статью со стрелочками про них на главную, дабы не сглазить)
+14
-1
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evgen-elektromen
Мостовому не показывайте это
+9
0
+9
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justburn
Ответ red hikkikomori
Главное не выкатывать статью со стрелочками про них на главную, дабы не сглазить)
В этом списке есть клуб, который сглазить ещё проще
+4
0
+4
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Filipp Gorski
Ооо помню его
В Сассуоло вроде тренером вратарей был
+5
-2
+3
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trick00
это конечно хорошо,но чеканить то он умеет?)
+2
0
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QWertY
Ретклифф обязан перевести Тюрама в МЮ)
+2
-2
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Штаны Габора Кирая
А в футбол он играл? Называли ли его Царём? Сколько раз мяч начеканить сможет?
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Chernoy
А молодой и неопытный все равно Абаскаль
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justburn
Ответ trick00
это конечно хорошо,но чеканить то он умеет?)
Боюсь, что тут могут быть трудности, парень выше писал, что он был тренером вратарей до этого. Так что Александру лучше пока не знать
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