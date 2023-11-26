«Ницца» 34-летнего Фарьоли – один из трех клубов без поражений в топ-лигах. «Орлята» не пропускают 8 матчей и идут вторыми во Франции

В чемпионате Франции не проигрывала еще только «Ницца».

Команда под руководством 34-летнего сегодня одолела «Тулузу» (1:0) и идет второй, отставая от «ПСЖ» на одно очко после 13 туров.

«Орлята» победили 8 раз и 5 раз сыграли вничью в этом сезоне. Они не пропускают с 15 сентября – на протяжении 8 игр.

В топ-лигах Европы осталось только три клуба, еще не проигрывавших в чемпионате в этом сезоне. Помимо «Ниццы» это «Байер» и «Бавария» из Бундеслиги.

Фарьоли работает во французском клубе с лета 2023 года. Ранее он тренировал «Аланьяспор» и «Фатих Карагюмрюк».

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