Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси впервые за 19 лет

Теги высшая лига Беларусь БАТЭ Динамо Минск Неман Вадим Скрипченко Футбол

«Динамо» Минск досрочно выиграло чемпионат Беларуси.

Команда Вадима Скрипченко разгромила «Белшину» (4:0) в матче 29-го тура и набрала 66 очков за тур до финиша чемпионата. У «Немана», который идет вторым, 59 баллов после 26 матчей, клуб лишился шансов догнать «Динамо».

Команда в восьмой раз выиграла чемпионат Беларуси. Последний раз это случилось в 2004 году – 19 лет назад. Больше титулов только у БАТЭ – 15.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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38 комментариев

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S1rAlex
Ответ Ростовский
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Ну беларусы, надеюсь, не дураки менять ЛЧ на перспективу сразиться с великим охматом или ростовом 🤣🤣🤣
+26
-4
+22
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Дмитрий Агалаков
Особые поздравления Даниилу Зорину, который внёс весомый вклад в победу минчан в чемпионате. Ждём возвращения новоиспечённого чемпиона Беларуси в Спартак.
+16
-1
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S1rAlex
Ответ Ростовский
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Запад для беларусов не вражеский. Не нужно свою ненависть соседям навязывать.
+12
-3
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faaakkkeee
Ответ Ростовский
как не вражеский, если запрещают у себя дома играть?
Так запрещают из-за вас, соседей, которых и врагу не пожелаешь.
+8
-3
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waleri
Классический советский формат проведения чемпионата Весна - Осень.
+6
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maksonych
Ответ Всеволод Бобров
так я ответил на комментарий про ЛЧ, в ЛЧ они не играют уже давно на сколько я помню. Пишите тогда просто в Европе, зачем врать? Не играем мы по политическому решению, а не потому что не умеем как некоторые.
Для страны с населением в 140 миллионов человек ваши успехи очень скромны. Так что нет, не умеете
+6
-2
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Абдулов Алексей
Ответ faaakkkeee
Так запрещают из-за вас, соседей, которых и врагу не пожелаешь.
Нас то не приплетай. Дома беларусы не играют из-за того, что чык-чырыку приспичило по беспределу самолёт с Протасевичем посадить. Вот ЕС и отказался от авиаперелётов в Беларусь.
+3
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S1rAlex
Ответ Всеволод Бобров
ЛЧ? когда последний раз они играли хотя бы в группе?
Ахах «хотя бы». В отличие от вас, беларусы хотя бы играют в Европе 😁😁😁
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Abdulla
Если бы не развалили Шахтёр из Солигорска, то явно бы ещё пришлось золота подождать.
Ещё и БАТЭ по наклонной пошёл после смерти Капского несколько лет назад.
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maksonych
Ответ robson82
Результаты еще более "классические" - вылет в первом отборочном раунде любого еврокубка вот уже лет десять как.
Ну-ну. За последние «лет десять как» были и группы ЛЧ, и ЛЕ и победы в евровесне. А стабильные вылеты в первых раундах начались года с 21-го, когда авиасообщение со страной Европа закрыла, а домашние матчи в основном пришлось играть на нейтральной территории.
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maksonych
Ответ Всеволод Бобров
умение играть в футбол измеряется в населении? Тогда Китай и индия должны всех рвать по 10:0. Что за бред ты несешь вообще?) В Уругвае 3 млн населения, в Беларуси 10,сравни ваши сборные и игроков, значит беларусы это бездари? Нет, это не так просто все работает немножко. Или взять Уругвай и Бразилию, в Бразилии 200+ млн, значит они должны рвать Уругвай 10:0 ? Странный ты человек конечно с такими рассуждениями детскими.
Я не говорю, что население решает все. Можно еще взять ту же Хорватию. Сколько населения 4 млн, 5 млн? Численность населения не помеха развитию спорта. Но если сравнивать футбольные успехи России и Беларуси, то очевидно, что в построении системы особых преимуществ у РФ нет. Главный фактор превосходства – деньги и население.
+2
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S1rAlex
Ответ Всеволод Бобров
так я ответил на комментарий про ЛЧ, в ЛЧ они не играют уже давно на сколько я помню. Пишите тогда просто в Европе, зачем врать? Не играем мы по политическому решению, а не потому что не умеем как некоторые.
Группе ЛЧ играли в 2015-м. Не так давно. В группе ЛЕ еще в 2017 играли, причем вышли из нее. ЕК > рпл, это даже не обсуждается
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maksonych
Ответ robson82
Результаты еще более "классические" - вылет в первом отборочном раунде любого еврокубка вот уже лет десять как.
И да. По-моему, при системе весна-осень Зенит и ЦСКА побеждали в КУ, Рубин обыгрывал Барсу и т.п. При этой же системе БАТЭ побеждал Баварию, Рому и Арсенал, играл вничью с Ювентусом, Миланом, Байером и Челси, а Динамо Минск уделывало Фиорентину. Но глупо ожидать ежегодных прорывов в евроосень от страны, где максимум один-два клуба могут похвастаться бюджетом 4 миллиона бакинских за сезон, а зарплата большинства футболистов из-за лимита не превышает 2,5 тыс бакинских.
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maksonych
Ответ Дмитрий Агалаков
Особые поздравления Даниилу Зорину, который внёс весомый вклад в победу минчан в чемпионате. Ждём возвращения новоиспечённого чемпиона Беларуси в Спартак.
7 голов в 10 играх (один в чемпионском матче), если точнее
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maksonych
Ответ Абдулов Алексей
Нас то не приплетай. Дома беларусы не играют из-за того, что чык-чырыку приспичило по беспределу самолёт с Протасевичем посадить. Вот ЕС и отказался от авиаперелётов в Беларусь.
А вот и неправда. Открою вам тайну: после Протасевича до марта 2022-го белорусские клубы и сборные при согласии второй стороны могли играть дома, а не на нейтральной территории. Например, уже после посадки самолета Динамо Тбилиси играло с БАТЭ в Борисове. Но последние полтора года только на нейтральной территории.
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maksonych
Ответ Abdulla
Если бы не развалили Шахтёр из Солигорска, то явно бы ещё пришлось золота подождать. Ещё и БАТЭ по наклонной пошёл после смерти Капского несколько лет назад.
Здесь правда в том, что проблемы соперников очень помогли Динамо. Но БАТЭ, а в особенности Шахтер закопали себя сами. Здесь подробно описаны проблемы Солигорска
https://football.by/news/176134
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robson82
Ответ maksonych
И да. По-моему, при системе весна-осень Зенит и ЦСКА побеждали в КУ, Рубин обыгрывал Барсу и т.п. При этой же системе БАТЭ побеждал Баварию, Рому и Арсенал, играл вничью с Ювентусом, Миланом, Байером и Челси, а Динамо Минск уделывало Фиорентину. Но глупо ожидать ежегодных прорывов в евроосень от страны, где максимум один-два клуба могут похвастаться бюджетом 4 миллиона бакинских за сезон, а зарплата большинства футболистов из-за лимита не превышает 2,5 тыс бакинских.
Матч БАТЭ - Бавария состоялся в 2012 году. Динамо играло с Фиорентиной в 2014. А в групповом турнире Лиги Конференций играют такие финансовые воротилы как КИ Клаксвик, Брейдаблик, Балкани, Зриньски. Никто не говорит о ежегодных прорывах в "евроосень". Но если их не происходит много лет подряд - это говорит об уровне чемпионата. И дело тут не в формате.
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Anthony Wrynn
Ответ Abdulla
Если бы не развалили Шахтёр из Солигорска, то явно бы ещё пришлось золота подождать. Ещё и БАТЭ по наклонной пошёл после смерти Капского несколько лет назад.
на футбольных сайтах РБ писали, что у БАТЭ огромные винансовые проблемы. Так что у них все очень плохо, сына не справляется с работой отца
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FortMinor
Ответ Abdulla
Если бы не развалили Шахтёр из Солигорска, то явно бы ещё пришлось золота подождать. Ещё и БАТЭ по наклонной пошёл после смерти Капского несколько лет назад.
Шахтер сами виноваты
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Ростовский
Ответ S1rAlex
В страну не летают самолеты. Как гостевые команды добираться на игры будут? Хоть и печально, но справедливо. Верю, что рано или поздно, Беларусь восстановит авиасообщение с цивилизацией, и снова смогут играть в еврокубках дома
если европейские самолеты не летают, то это проблема их стран. Беларусь не против чтоб летали. Но вражеский запад специально давит русских и белорусов.
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maksonych
Ответ Абдулов Алексей
Ну да, ну да. С чего бы вдруг тогда осенью 2021-ого в отборе на ЧМ и Бельгия и Уэльс играли с Беларусью в Казани? Видимо добровольно решили лишние сотни километров в самолёте провести. До СВО оставалось каких-то 3-4 месяца...
Вам русским что в лоб, что по лбу. Повторю еще раз для незрячих. После истории с Протасевичем, когда авиасообщение с большинством стран уже закрыли, белорусы могли принимать соперников дома при согласии второй стороны и наличии прямого авиасообщения с Беларусью. С Уэльсом и Чехией прямого авиасообщения не было.

А уже 3 марта 2022-го домашние матчи в отборах и еврокубках нам запретили совсем. Огромное спасибо!

https://www.sports.ru/football/1107368102-belorusskie-kluby-i-sbornye-budut-na-nejtralnom-pole-i-bez-zritelej-pr.html

Без начатого вами варварства, которые вы именуете СВО, наши в марте 2024-го могли бы спокойно принимать сборные из стран, с которыми у нас есть прямое авиасообщение: Грузии, Турции, Азербайджана, Казахстана.
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S1rAlex
Ответ Всеволод Бобров
ахаха, 8 лет не играть даже в группе ЛЧ, не так давно, реально, почти 10 лет мелочи)) В Беларуси нет футбола, что я видел это уровень второй лиги в России на данный момент, топ под ФНЛ, середняки и низ чисто вторая лига.
Ничего, скоро и у вас будет 8 лет без ЛЧ 🤣🤣🤣
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Абдулов Алексей
Ответ maksonych
А вот и неправда. Открою вам тайну: после Протасевича до марта 2022-го белорусские клубы и сборные при согласии второй стороны могли играть дома, а не на нейтральной территории. Например, уже после посадки самолета Динамо Тбилиси играло с БАТЭ в Борисове. Но последние полтора года только на нейтральной территории.
Ну да, ну да. С чего бы вдруг тогда осенью 2021-ого в отборе на ЧМ и Бельгия и Уэльс играли с Беларусью в Казани? Видимо добровольно решили лишние сотни километров в самолёте провести. До СВО оставалось каких-то 3-4 месяца...
0
0
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S1rAlex
Ответ Ростовский
как не вражеский, если запрещают у себя дома играть?
В страну не летают самолеты. Как гостевые команды добираться на игры будут? Хоть и печально, но справедливо. Верю, что рано или поздно, Беларусь восстановит авиасообщение с цивилизацией, и снова смогут играть в еврокубках дома
0
0
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Всеволод Бобров
Ответ maksonych
Я не говорю, что население решает все. Можно еще взять ту же Хорватию. Сколько населения 4 млн, 5 млн? Численность населения не помеха развитию спорта. Но если сравнивать футбольные успехи России и Беларуси, то очевидно, что в построении системы особых преимуществ у РФ нет. Главный фактор превосходства – деньги и население.
как можно сравнивать успехи сборной России и Беларуси? По сравнению с белорусами у нас супер достижения.
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maksonych
Ответ Всеволод Бобров
умение играть в футбол измеряется в населении? Тогда Китай и индия должны всех рвать по 10:0. Что за бред ты несешь вообще?) В Уругвае 3 млн населения, в Беларуси 10,сравни ваши сборные и игроков, значит беларусы это бездари? Нет, это не так просто все работает немножко. Или взять Уругвай и Бразилию, в Бразилии 200+ млн, значит они должны рвать Уругвай 10:0 ? Странный ты человек конечно с такими рассуждениями детскими.
Конечно, решай все только население РФ, в футболе была бы чуть ли не впереди планеты всей. Но именно большая численность населения помогает вам держаться хотя бы на таком уровне при отсутствии нормальной системы. Экстенсивный путь развития, как говорили в СССР
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Зверёк
Скрипченко молодец
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Всеволод Бобров
Ответ maksonych
Для страны с населением в 140 миллионов человек ваши успехи очень скромны. Так что нет, не умеете
умение играть в футбол измеряется в населении? Тогда Китай и индия должны всех рвать по 10:0. Что за бред ты несешь вообще?) В Уругвае 3 млн населения, в Беларуси 10,сравни ваши сборные и игроков, значит беларусы это бездари? Нет, это не так просто все работает немножко. Или взять Уругвай и Бразилию, в Бразилии 200+ млн, значит они должны рвать Уругвай 10:0 ? Странный ты человек конечно с такими рассуждениями детскими.
0
0
0
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Данил Зорин мои искренние поздравления!
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robson82
Ответ waleri
Классический советский формат проведения чемпионата Весна - Осень.
Результаты еще более "классические" - вылет в первом отборочном раунде любого еврокубка вот уже лет десять как.
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