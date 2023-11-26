Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси впервые за 19 лет

«Динамо» Минск досрочно выиграло чемпионат Беларуси.

Команда Вадима Скрипченко разгромила «Белшину» (4:0) в матче 29-го тура и набрала 66 очков за тур до финиша чемпионата. У « », который идет вторым, 59 баллов после 26 матчей, клуб лишился шансов догнать « ».

Команда в восьмой раз выиграла чемпионат Беларуси. Последний раз это случилось в 2004 году – 19 лет назад. Больше титулов только у БАТЭ – 15.

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