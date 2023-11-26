Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси впервые за 19 лет
«Динамо» Минск досрочно выиграло чемпионат Беларуси.
Команда Вадима Скрипченко разгромила «Белшину» (4:0) в матче 29-го тура и набрала 66 очков за тур до финиша чемпионата. У «Немана», который идет вторым, 59 баллов после 26 матчей, клуб лишился шансов догнать «Динамо».
Команда в восьмой раз выиграла чемпионат Беларуси. Последний раз это случилось в 2004 году – 19 лет назад. Больше титулов только у БАТЭ – 15.
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Ещё и БАТЭ по наклонной пошёл после смерти Капского несколько лет назад.
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А уже 3 марта 2022-го домашние матчи в отборах и еврокубках нам запретили совсем. Огромное спасибо!
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Без начатого вами варварства, которые вы именуете СВО, наши в марте 2024-го могли бы спокойно принимать сборные из стран, с которыми у нас есть прямое авиасообщение: Грузии, Турции, Азербайджана, Казахстана.