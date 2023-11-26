ФИФА из-за санкций не отправляет деньги клубам РПЛ за участие игроков в ЧМ-2022: «Пока они заблокированы»

Деньги для клубов Мир РПЛ за участие игроков в ЧМ-2022 заблокированы.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Пока деньги за участие игроков на чемпионате мира 2022 года заблокированы. эти деньги не направляет по причине того, что наши клубы находятся под санкциями», – сказал Митрофанов.

В октябре ФИФА сообщила, что выплатит клубам 209 млн долларов компенсации за участие игроков в чемпионате мира в Катаре. Отмечалось, что компенсация будет выплачена всем клубам, за которые футболист играл в течение двух лет, предшествовавших турниру.

В Катаре выступили камерунский хавбек « » , а также уругвайский защитник Гильермо Варела и польский полузащитник , права на которых принадлежали бело-голубым.

Бронзовыми призерами чемпионата мира стали хорваты , который на момент турнира выступал за «Зенит», и Никола Влашич, до 2021 года игравший за ЦСКА.

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