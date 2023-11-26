ФИФА из-за санкций не отправляет деньги клубам РПЛ за участие игроков в ЧМ-2022: «Пока они заблокированы»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФИФА РФС Динамо Москва Максим Митрофанов Деян Ловрен ЧМ-2022 Гильермо Варела Никола Влашич Себастьян Шиманьски Муми Нгамале ТАСС Футбол

Деньги для клубов Мир РПЛ за участие игроков в ЧМ-2022 заблокированы.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Пока деньги за участие игроков на чемпионате мира 2022 года заблокированы. ФИФА эти деньги не направляет по причине того, что наши клубы находятся под санкциями», – сказал Митрофанов.

В октябре ФИФА сообщила, что выплатит клубам 209 млн долларов компенсации за участие игроков в чемпионате мира в Катаре. Отмечалось, что компенсация будет выплачена всем клубам, за которые футболист играл в течение двух лет, предшествовавших турниру.

В Катаре выступили камерунский хавбек «Динамо» Муми Нгамале, а также уругвайский защитник Гильермо Варела и польский полузащитник Себастьян Шиманьски, права на которых принадлежали бело-голубым.

Бронзовыми призерами чемпионата мира стали хорваты Деян Ловрен, который на момент турнира выступал за «Зенит», и Никола Влашич, до 2021 года игравший за ЦСКА.

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19 комментариев

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utsh44psmr
Наличкой давай
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Aleksey Yashin
ЦСКА теперь не только от Вест Хэма будет ждать деньги за Влашича, а ещё и от ФИФА
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Юрий Король
А процентики капают?
+11
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Юрий Басалай
мразотные гейропейцы опять в своём репертуаре, мы вам должны, но отдавать не хотим, поэтому найдём повод, чтоб не отдавать
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Pertinax Gandi
Скажите прямо - сворованы.
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Nick Crosier
Через Казахстан пусть переводят,там Алип есть.
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Bill Zapulil
Ответ utsh44psmr
Наличкой давай
Или Золотой короной по тыще
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6tspey7tb5
А взносы РФС они как получают?
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Ganibale
Ответ Юрий Король
А процентики капают?
Сейчас кстати вклады хорошо открывать
+1
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СИ
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А если я не ошибаюсь то немного раньше другой начальник в рфс говорил что все с фифа и уефа схвачено и деньги якобы как и всем федерациям рфс получает?
Так кому верить?
Митрофанов, подай заявление по собственному - я считаю не твоё это кресло генсека.
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savik-A.M.
Ответ ЕгориЙ
Ага, а потом когда-то они их разблокируют, но покупательная способность этих денег будет в разы меньше)
щвейцарских франков?
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