Фабиан Бальбуэна: «Москва – очень красивый город, который людям нужно увидеть. Прекрасные виды, отличные парки»
Фабиан Бальбуэна считает, что людям нужно увидеть Москву.
«В Москве я посетил много различных мест. Могу сказать, что Москва – очень красивый город, который людям нужно увидеть.
Здесь прекрасные виды! Отличные парки!» – сказал парагвайский защитник «Динамо».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Даже студенты из Европы(и Италии, и Франции, и Англии), которые приезжали, в восторге были
По чистоте, по безопасности (в целом), по возможности безналичной оплаты в любом ларьке даж, по метро и т. д топ мегаполис
Ну т возможность ночью что угодно заказать/достать экспресс - не сравнится, в Европе до утра, а то и пару дней ждать придётся
Есть, конечно, и минусы, но глобально тащит во многом
По удобству проживания - Москва, если не лучший, то один из самых лучших однозначно.
Ты сам-то в Москве был?:)
2. Общественный транспорт
3. Сеть доставок
4. Развлекательные центры
5. Парки
6. Автомобильные развязки
Это, если вкратце.
Где ты будешь слесаря неделю ждать?
Или Амстердам, где не найти парковок и очередь ко врачу на месяц?
Ну-ну:)
Многие мои знакомые москвичи на простой и прямой вопрос "Москва или Питер", почти не задумываясь отвечают "Питер".
А подтверждением этому служат их частые поездки туда. И речь не про то, чтобы разок съездить в отпуск, вовсе нет. Ноябрьские, майские, просто выходные. Странно ведь, почему не проводить их в "любимом" городе.
Так что я решительно не понимаю, что именно и зачем вы пытаетесь мне доказать)
Повторюсь, больше похоже на то, что вы доказываете это себе, а не мне)
Обычно вообще так бывает, когда сам в чём-то не вполне уверен внутри себя.
Зачем мне ваше «множество», если я здесь живу?:))
Мне нравится, что для того, чтоб сделать какой-то документ, не надо обходить стописят кабинетов. Мне нравится, что из одного конца Москвы в другой я могу доехать за 40 минут. Мне нравится, что автобусы ходят по расписанию и по выделенной полосе (пусть даже я платила пару раз штраф за то, что не вовремя с нее перестроилась). Мне нравится, что у меня не было проблем записать ребенка в сад, а потом в школу. Мне нравится, что продукты мне принесут домой через 20 минут.