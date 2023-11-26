Фабиан Бальбуэна: «Москва – очень красивый город, который людям нужно увидеть. Прекрасные виды, отличные парки»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Спорт-Экспресс Футбол

Фабиан Бальбуэна считает, что людям нужно увидеть Москву.

«В Москве я посетил много различных мест. Могу сказать, что Москва – очень красивый город, который людям нужно увидеть.

Здесь прекрасные виды! Отличные парки!» – сказал парагвайский защитник «Динамо».

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42 комментария

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Rio de Janeiro
Красивых городов в мире тысячи а Москва суммарно по своему инфраструктурному развитию, исторической архитектуре, общественным пространствам, качестве услуг, фешенабельности, деловой жизни и возможностей для самореализации просто один из 5-6 лучших, главных городов и политических центров планеты
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+55
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Montenegro Serbian
Ответ Rio de Janeiro
Красивых городов в мире тысячи а Москва суммарно по своему инфраструктурному развитию, исторической архитектуре, общественным пространствам, качестве услуг, фешенабельности, деловой жизни и возможностей для самореализации просто один из 5-6 лучших, главных городов и политических центров планеты
Может это и так, но написано как-будто аккаунтом сотрудника мэрии Москвы или ботом🤣
+57
-27
+30
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Спартак Уокер
Как житель северо- востока Москвы могу только подтвердить его слова .
+19
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King_X
Ответ Rio de Janeiro
Красивых городов в мире тысячи а Москва суммарно по своему инфраструктурному развитию, исторической архитектуре, общественным пространствам, качестве услуг, фешенабельности, деловой жизни и возможностей для самореализации просто один из 5-6 лучших, главных городов и политических центров планеты
Странно, что минусуют
Даже студенты из Европы(и Италии, и Франции, и Англии), которые приезжали, в восторге были

По чистоте, по безопасности (в целом), по возможности безналичной оплаты в любом ларьке даж, по метро и т. д топ мегаполис

Ну т возможность ночью что угодно заказать/достать экспресс - не сравнится, в Европе до утра, а то и пару дней ждать придётся

Есть, конечно, и минусы, но глобально тащит во многом
+12
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Красная стрела
Какой ужас🫣Иностранец похвалил наш город. Сейчас местные ему расскажут, как он заблуждается.
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Jovana Jovičić
Ответ Lol Ko
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К тому что игрок Динамо сказал свои весьма хвалебные тезисы о Москве?
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Rio de Janeiro
Ответ Montenegro Serbian
Может это и так, но написано как-будто аккаунтом сотрудника мэрии Москвы или ботом🤣
Те боты которые сейчас на повестки вряд ли что-то хорошее напишут про детище Сергея Семёныча
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Андоррский почтальон
Ответ Владимир Владимир
Сколько городов ты посетил?
Я не знаю сколько городов посетил тот, у кого ты спрашиваешь, но я, например, посетил 40 стран и несколько сотен городов и могу с уверенностью сказать, что Москва на самом деле сейчас один из лучших городов мира. Инфраструктура, безопасность, сервис, архитектура, транспорт и даже экология лучше, чем в любом мегаполисе мира.
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murzzzzzilka
Ответ Владимир Владимир
Сколько городов ты посетил?
Я посетила больше десятка стран мира. В каждой - не по одному городу.
По удобству проживания - Москва, если не лучший, то один из самых лучших однозначно.
Ты сам-то в Москве был?:)
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Machine Head
Ответ Montenegro Serbian
Может это и так, но написано как-будто аккаунтом сотрудника мэрии Москвы или ботом🤣
Просто образованный человек грамотно написал . Для сравнения один хоккеист сходил в Санкт-Петербурге в театр , вот цитата «сходили с женой в театр. Прикольно . Бутерброды с икрой поели».
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murzzzzzilka
Ответ Владимир Владимир
Множество раз, поэтому интересно, почему и по каким критериям)
1. Инфраструктура
2. Общественный транспорт
3. Сеть доставок
4. Развлекательные центры
5. Парки
6. Автомобильные развязки

Это, если вкратце.
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murzzzzzilka
Ответ Владимир Владимир
Ну а города какие? Приведу пример, тот же Амстердам или Рим с отрывом Москву переигрывают, как по мне. Даже Милан и Турин
Серьезно?:))) малыш Турин?:)))))
Где ты будешь слесаря неделю ждать?
Или Амстердам, где не найти парковок и очередь ко врачу на месяц?
Ну-ну:)
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Михаил Лубянский
Это не новость, хоть по сравнению с его столицей Асунсьоном, даже Самара мегаполис
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ТвояМамка
Ответ Владимир Владимир
Ну а города какие? Приведу пример, тот же Амстердам или Рим с отрывом Москву переигрывают, как по мне. Даже Милан и Турин
Рим? Смешная шутка. Вы или троллите, или ни разу не были в Риме.
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murzzzzzilka
Ответ v.belorussky
Ну так это вы мне что-то зачем-то доказываете под моим комментарием :) Обычно вообще так бывает, когда сам в чём-то не вполне уверен внутри себя.
Потому что смешно слышать про «множество» тех, кто ездит куда-то в отпуск:)))
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v.belorussky
Ответ murzzzzzilka
Потому что смешно слышать про «множество» тех, кто ездит куда-то в отпуск:)))
Мадам, вы, кажется, меня не поняли.

Многие мои знакомые москвичи на простой и прямой вопрос "Москва или Питер", почти не задумываясь отвечают "Питер".

А подтверждением этому служат их частые поездки туда. И речь не про то, чтобы разок съездить в отпуск, вовсе нет. Ноябрьские, майские, просто выходные. Странно ведь, почему не проводить их в "любимом" городе.

Так что я решительно не понимаю, что именно и зачем вы пытаетесь мне доказать)
Повторюсь, больше похоже на то, что вы доказываете это себе, а не мне)
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v.belorussky
Ответ murzzzzzilka
А вокруг меня множество людей, считающих свой город - самым лучшим. Зачем мне ваше «множество», если я здесь живу?:))
Ну так это вы мне что-то зачем-то доказываете под моим комментарием :)

Обычно вообще так бывает, когда сам в чём-то не вполне уверен внутри себя.
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murzzzzzilka
Ответ v.belorussky
Окей, а как лично ваше отношение изменяет мнения того множества людей, с которыми я знаком лично?)
А вокруг меня множество людей, считающих свой город - самым лучшим.
Зачем мне ваше «множество», если я здесь живу?:))
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murzzzzzilka
Ответ v.belorussky
Так я и не путаю) Говорю же: Москва - это просто большой кошелёк, куда стекаются деньги со всей страны. При этом я, долгое время проживая в Москве, очень мало встречал людей, искренне любящих именно город, а не деньги и средства, которые он им даёт.
Я родилась в Москве, и искренне люблю свой город. И мне нравится, что теперь в нем еще и УДОБНО жить.
Мне нравится, что для того, чтоб сделать какой-то документ, не надо обходить стописят кабинетов. Мне нравится, что из одного конца Москвы в другой я могу доехать за 40 минут. Мне нравится, что автобусы ходят по расписанию и по выделенной полосе (пусть даже я платила пару раз штраф за то, что не вовремя с нее перестроилась). Мне нравится, что у меня не было проблем записать ребенка в сад, а потом в школу. Мне нравится, что продукты мне принесут домой через 20 минут.
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Алексей Сметанин
Ответ Спартак Уокер
Как житель северо- востока Москвы могу только подтвердить его слова .
Как житель юго- запада тоже подтверждаю)
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Владимир Владимир
Ответ murzzzzzilka
Я посетила больше десятка стран мира. В каждой - не по одному городу. По удобству проживания - Москва, если не лучший, то один из самых лучших однозначно. Ты сам-то в Москве был?:)
Множество раз, поэтому интересно, почему и по каким критериям)
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murzzzzzilka
Ответ Footballeur
Был я во многих городах мира и не могу согласиться с тобой. Тебе советую посетить больше разных городов.
Ну, давайте. 3 города, которые удобнее для проживания:)
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murzzzzzilka
Ответ Jovana Jovičić
К тому что игрок Динамо сказал свои весьма хвалебные тезисы о Москве?
А так-то Москва ужасна?:))
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Анастасия Прудникова
Приятно от иностранцев слышать комплименты про российские города.
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