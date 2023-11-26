Фабиан Бальбуэна: «Москва – очень красивый город, который людям нужно увидеть. Прекрасные виды, отличные парки»

Фабиан Бальбуэна считает, что людям нужно увидеть Москву.

«В Москве я посетил много различных мест. Могу сказать, что Москва – очень красивый город, который людям нужно увидеть.

Здесь прекрасные виды! Отличные парки!» – сказал парагвайский защитник « ».

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