Файзуллаев о том, где хотел бы играть в будущем: «В «Барселоне»
Хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заявил о желании играть в «Барселоне».
– В какой команде хотел бы играть в будущем?
– В «Барселоне», – сказал 20-летний игрок сборной Узбекистана.
В 11 матчах Мир РПЛ за ЦСКА Файзуллаев забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.
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