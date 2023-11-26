Файзуллаев о том, где хотел бы играть в будущем: «В «Барселоне»

Хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заявил о желании играть в «Барселоне».

– В какой команде хотел бы играть в будущем?

– В «Барселоне», – сказал 20-летний игрок сборной Узбекистана.

В 11 матчах Мир за ЦСКА Файзуллаев забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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