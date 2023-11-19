Ребров не общался с Зеленским перед матчем Украины с Италией: «У него сейчас более важные вопросы. Играем не для него, а для всех наших людей»
Сергей Ребров заявил, что не общался с президентом Украины перед игрой с Италией.
«Пока нет, думаю, у него сейчас более важные вопросы. Конечно, он желал нам удачи, всегда поддерживает, когда я с ним разговариваю.
Он очень интересуется футболом, но у него более важные проблемы для разрешения, и мы это понимаем.
И, как я уже говорил, мы играем не для Зеленского, а для всех наших людей, которые поддерживают нас.
Все игроки, которые сейчас находятся в национальной команде, они готовы к завтрашней игре», – приводит «Суспільне спорт» слова главного тренера сборной Украины.
Украинская команда примет Италию 20 ноября. В случае победы она напрямую выйдет на Евро-2024.
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Это сарказм?
Или ты действительно считаешь, что это не "шахматная партия", а то что Путин реально не может победить Украину на поле боя?
Был такой Фульхенсио Батиста. Хорохорился сколько лет, убежал перед падением Гаваны, утащив часть золотого запаса. Получил отказ в убежище от ряда стран, включая США. Умер в забвении.
Был такой Нгуен Ван Тхьеу. Хорохорился сколько лет, потом убежал перед падением Сайгона и умер в забвении.
Был такой Ашраф Гани. Хорохорился сколько лет, потом убежал перед падением Кабула, роняя деньги на взлётную полосу. Пока не умер, но пребывает в забвении.
Все они упирались и утверждали, что побеждают и показывают кузькину мать. Всех их ждало бегство и забвение. Такова судьба тех, кто сражается за ложные американские ценности.
З.Ы. С учётом того, как маечник портит отношения со всеми, ему может достаться билет на крыло или шасси самолёта.