Ребров не общался с Зеленским перед матчем Украины с Италией: «У него сейчас более важные вопросы. Играем не для него, а для всех наших людей»

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Сергей Ребров сборная Италии по футболу квалификация Евро-2024 Политика Владимир Зеленский Футбол

Сергей Ребров заявил, что не общался с президентом Украины перед игрой с Италией.

«Пока нет, думаю, у него сейчас более важные вопросы. Конечно, он желал нам удачи, всегда поддерживает, когда я с ним разговариваю.

Он очень интересуется футболом, но у него более важные проблемы для разрешения, и мы это понимаем.

И, как я уже говорил, мы играем не для Зеленского, а для всех наших людей, которые поддерживают нас.

Все игроки, которые сейчас находятся в национальной команде, они готовы к завтрашней игре», – приводит «Суспільне спорт» слова главного тренера сборной Украины.

Украинская команда примет Италию 20 ноября. В случае победы она напрямую выйдет на Евро-2024.

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29 комментариев

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Wesley
С Зеленским лучше лишний раз не общаться, а то ещё денег попросит
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За мать Россию!
Конечно у Зели есть дела по важней...у какой страны ещё денег отжать можно попробовать,себе на старость...ну либо на пышные похороны🕛
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Spaten
Напомнило Широкова- не для тебя играю, дома сиди.))
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Гласящий Истину!
Ответ Dexter Morgan
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Уж не ты ли "свой" украинцам?!
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Dexter Morgan
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kitprologic
не интересно...
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BarCa
А должны играть за него? Есть ли футбольная сборная который играет за президента своей страны ?
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Dexter Morgan
Ответ Гласящий Истину!
Киевская Русь была тогда, когда в Москве ещё лягушки квакали. Так, что ты Русь себе не приписывай. Но это же так типично для тебя: Донбасс - русский, Крым - русский. Что там еще написано в твоих методичках? Весь восток Украины должен был цветами встречать "освободителей"? Встретил? Живёшь в своём выдуманном мире, нарисованным Соловьёвым и Скабеевой и думаешь, что так и есть. Что так и должно быть! А правда - она другая! Теперь украинцы до десятого поколения будут ненавидеть таких как ты!
Ты вообще слышишь себя? Все славянские народы связаны. Никто и ничего себе не приписывает. Укры отказались от всего украинского, славянского. Теперь в Европу так хотят, а на них всем плевать. Ты даже тут слова мои перевираешь Россия и Беларусь, например, как чтили свою историю, так и чтят. При этом суверенные государства. А Украина теперь памятники порноактёрам ставит, не чтит 9 мая. Украина своих предков предала. Бандеровцы, которые во времена ВОВ на стороне Гитлера воевали, убивали кучу советских граждан, включая украинцев. А теперь они у них герои. С меня достаточно. Если ты этого не понимаешь, то можешь скакать на Майдане дальше.
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Гласящий Истину!
Ответ Dexter Morgan
Ты вообще слышишь себя? Все славянские народы связаны. Никто и ничего себе не приписывает. Укры отказались от всего украинского, славянского. Теперь в Европу так хотят, а на них всем плевать. Ты даже тут слова мои перевираешь Россия и Беларусь, например, как чтили свою историю, так и чтят. При этом суверенные государства. А Украина теперь памятники порноактёрам ставит, не чтит 9 мая. Украина своих предков предала. Бандеровцы, которые во времена ВОВ на стороне Гитлера воевали, убивали кучу советских граждан, включая украинцев. А теперь они у них герои. С меня достаточно. Если ты этого не понимаешь, то можешь скакать на Майдане дальше.
Тебе то какое дело до Украины?!!! Суверенная страна, как хочет - так и живёт! Чего ты лезешь к ним?!! Да, она хочет в Европу, а не в Россию и это тебя бесит! Украинцы хотят жить по-европейски, в красивых домах, ездить на нормальных авто, участвовать в Олимпиадах, ЧЕ и ЧМ, а не воровать унитазы с оккупированных территорий. И так и будет. Украина будет европейской страной, как Литва, Латвия, Эстония. А ты будешь жить на своих болотах и сидеть на ворованных унитазах! И сборная твоя будет играть с Зимбабве и Северной Кореей
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Гласящий Истину!
Ответ Dexter Morgan
Ооо, ясно. Про унитазы вообще насмешил. Типичный пропагандист. Это у вас, видимо, там с унитазами проблемы. Сочувствую. Доиспражнялись. Не видел ни одного человека, который бы унитаз воровал. И я на тебя ещё время потратил. Сочувствую тебе и твоей голове.
А ты посмотри не только свои любимые каналы, а и другие новости. Тогда и увидишь, как "освободители" тырили унитазы...) Весь мир это видел и ржал! Это же надо до такого опуститься...
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Гласящий Истину!
Ответ Dexter Morgan
Вот в этом твоя проблема. Ты вообще ничего и никого вокруг не видишь. Вот вам мозги и промыли. За печеньки. У вас вся жизнь на Ютубе и на ТВ.
Жаль тебя... Тебя не смущает, что Украину поддерживает весь прогрессивный мир? Не Северная Корея с Эритреей, а все продвинутое мировое сообщество? Не думал почему так?
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Nekrasof
Ответ Гласящий Истину!
У украинцев есть всё: и культура, и честь, и достоинство, и история, и храбрость и много чего еще. Причем это всё СВОЁ! И плевать они хотели на тебя и всех остальных "старших братьев"! Но тебе этого никогда не понять, ибо нечем...
У свинособак нет ничего, они все продали
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Гласящий Истину!
Ответ Nekrasof
У свинособак нет ничего, они все продали
Улыбнуло...) Аргументы кончились?)
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Dark.Babysitter
Ответ Mordegard Glezgorv
То есть лидер с белым носом два года показывает кузькину мать "самому влиятельному" политику в мире. Тебя этот факт не смущает?
Подожди)
Это сарказм?
Или ты действительно считаешь, что это не "шахматная партия", а то что Путин реально не может победить Украину на поле боя?
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Фан Рубина
Ответ Mordegard Glezgorv
То есть лидер с белым носом два года показывает кузькину мать "самому влиятельному" политику в мире. Тебя этот факт не смущает?
Вообще не смущает.

Был такой Фульхенсио Батиста. Хорохорился сколько лет, убежал перед падением Гаваны, утащив часть золотого запаса. Получил отказ в убежище от ряда стран, включая США. Умер в забвении.

Был такой Нгуен Ван Тхьеу. Хорохорился сколько лет, потом убежал перед падением Сайгона и умер в забвении.

Был такой Ашраф Гани. Хорохорился сколько лет, потом убежал перед падением Кабула, роняя деньги на взлётную полосу. Пока не умер, но пребывает в забвении.

Все они упирались и утверждали, что побеждают и показывают кузькину мать. Всех их ждало бегство и забвение. Такова судьба тех, кто сражается за ложные американские ценности.

З.Ы. С учётом того, как маечник портит отношения со всеми, ему может достаться билет на крыло или шасси самолёта.
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