Ребров не общался с Зеленским перед матчем Украины с Италией: «У него сейчас более важные вопросы. Играем не для него, а для всех наших людей»

Сергей Ребров заявил, что не общался с президентом Украины перед игрой с Италией.

«Пока нет, думаю, у него сейчас более важные вопросы. Конечно, он желал нам удачи, всегда поддерживает, когда я с ним разговариваю.

Он очень интересуется футболом, но у него более важные проблемы для разрешения, и мы это понимаем.

И, как я уже говорил, мы играем не для Зеленского, а для всех наших людей, которые поддерживают нас.

Все игроки, которые сейчас находятся в национальной команде, они готовы к завтрашней игре», – приводит «Суспільне спорт» слова главного тренера сборной .

Украинская команда примет Италию 20 ноября. В случае победы она напрямую выйдет на Евро-2024.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?