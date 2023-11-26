Терзич о 4:2 с «Гладбахом» после 0:2: «В этом сезоне с нами точно не заскучаешь!»

Эдин Терзич оценил победу над «Боруссией» Менхенгладбах (4:2) в Бундеслиге.

«В этом сезоне с нами точно не заскучаешь! Начало матча нам представлялось совсем другим. После того как счет стал 0:2, команда проявила дух, веру, энергию и заслуживает огромной похвалы. В целом мы провели отличный матч.

Конечно, нам пошло на пользу то, что мы быстро отыгрались. Лучший отрезок нам удался в первые 15 минут второго тайма, но мы не смогли увеличить счет.

Крайне важно, что мы в итоге победили. Мы довольны проявленным духом и четырьмя забитыми мячами. А вот два пропущенных гола огорчают», – сказал главный тренер дортмундской « ».

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