Терзич о 4:2 с «Гладбахом» после 0:2: «В этом сезоне с нами точно не заскучаешь!»

Теги Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич оценил победу над «Боруссией» Менхенгладбах (4:2) в Бундеслиге.

«В этом сезоне с нами точно не заскучаешь! Начало матча нам представлялось совсем другим. После того как счет стал 0:2, команда проявила дух, веру, энергию и заслуживает огромной похвалы. В целом мы провели отличный матч.

Конечно, нам пошло на пользу то, что мы быстро отыгрались. Лучший отрезок нам удался в первые 15 минут второго тайма, но мы не смогли увеличить счет.

Крайне важно, что мы в итоге победили. Мы довольны проявленным духом и четырьмя забитыми мячами. А вот два пропущенных гола огорчают», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».

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1 комментарий

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Stanislav Cherchesov
Да и в прошлом сезоне скучать не приходилось.
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+7
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