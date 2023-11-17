Мален лайкнул комментарий «Пни Терзича под зад, чтобы он вылетел из клуба» о тренере «Боруссии»

Дониэлл Мален лайкнул грубый призыв уволить тренера дортмундской «Боруссии».

24-летний вингер из Нидерландов не вышел на поле в игре Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (2:0), а в матче Бундеслиги против «Штутгарта» (1:2) выпустил его на замену.

Болельщик « » оставил такой комментарий в инстаграме: «Пни Терзича под зад, чтобы он вылетел [из клуба]». С официального аккаунта этому комментарию был поставлен лайк.

В чемпионате Германии «Боруссия» занимает 5-е место после 11 туров, отставая на лидирующего «Байера» на 10 очков.

Мален забил 4 гола и сделал 2 результативных паса в 16 матчах этого сезона. Его статистика – здесь.

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