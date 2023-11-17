Мален лайкнул комментарий «Пни Терзича под зад, чтобы он вылетел из клуба» о тренере «Боруссии»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия соцсети Дониэлл Мален Эдин Терзич Футбол

Дониэлл Мален лайкнул грубый призыв уволить тренера дортмундской «Боруссии».

24-летний вингер из Нидерландов не вышел на поле в игре Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (2:0), а в матче Бундеслиги против «Штутгарта» (1:2) Эдин Терзич выпустил его на замену.

Болельщик «Боруссии» оставил такой комментарий в инстаграме: «Пни Терзича под зад, чтобы он вылетел [из клуба]». С официального аккаунта Малена этому комментарию был поставлен лайк.

В чемпионате Германии «Боруссия» занимает 5-е место после 11 туров, отставая на лидирующего «Байера» на 10 очков.

Мален забил 4 гола и сделал 2 результативных паса в 16 матчах этого сезона. Его статистика – здесь.

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4 комментария

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S H A R K
Даже если тренер не прав, игрок не должен вести себя так. Возможно Терзича и уволят в случае вылета из группы ЛЧ, а если нет, то Малену придётся ещё долго посидеть на лавке и обдумать свои действия. Да и вообще сам Мален в последних матчах сам не свой, не показывает прежнюю игру.
Сомневаюсь, что в мире есть тренер, который способен из этого состава сделать что-то, слишком много индивидуалистов. Насобрали всякий неликвид, которые в клубе только ради повышения в более крупные топ клубы, чтобы продать их за огромные деньги.
Тут полностью надо менять руководство. Пока это руководство во главе клуба, никаких серьезных спортивных амбиций ждать не стоит.
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BVB 09
Ответ S H A R K
Даже если тренер не прав, игрок не должен вести себя так. Возможно Терзича и уволят в случае вылета из группы ЛЧ, а если нет, то Малену придётся ещё долго посидеть на лавке и обдумать свои действия. Да и вообще сам Мален в последних матчах сам не свой, не показывает прежнюю игру. Сомневаюсь, что в мире есть тренер, который способен из этого состава сделать что-то, слишком много индивидуалистов. Насобрали всякий неликвид, которые в клубе только ради повышения в более крупные топ клубы, чтобы продать их за огромные деньги. Тут полностью надо менять руководство. Пока это руководство во главе клуба, никаких серьезных спортивных амбиций ждать не стоит.
Согласен Шарк+
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