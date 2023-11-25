Из-за снегопада игру «Спартака» с «Балтикой» в Калининграде прерывали на 4 минуты
Игра «Спартака» против «Балтики» в Калининграде прерывалась из-за плохой погоды.
На 7-й минуте главный судья Рафаэль Шафеев принял решение приостановить матч 16-го тура Мир РПЛ в связи со снегопадом.
Игру возобновили после того, как поле было частично расчищено. Это произошло на 11-й минуте.
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2-е где красная разметка?!
3-е где красный/оранжевый мяч?!
Нет ничего! Это технарь команде хозяев!
Как можно проводить матчи в такую погоду!?
🤡
Это не футбол господа футбольные руководители!
Это издевательство над игроками и зрителями!
В очередной раз выставили себя клоунами!
Но если ездить, то 2 из 4х лет будет летний перерыв.
Понятно, что в идеальном мире РПЛ как НХЛ шлёт все международные турниры.
Но в реальном, либо перерыв, либо леги + сборники уехали, и РПЛ превращается в турнир резервистов.
последний Чемпионат России по "весна-осень" завершился 28 ноября, за год до того - 29 ноября
никогда 25 ноября под снегом не играли, ага