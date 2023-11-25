Из-за снегопада игру «Спартака» с «Балтикой» в Калининграде прерывали на 4 минуты

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия судьи Балтика Стадион Калининград Рафаэль Шафеев Футбол

Игра «Спартака» против «Балтики» в Калининграде прерывалась из-за плохой погоды.

На 7-й минуте главный судья Рафаэль Шафеев принял решение приостановить матч 16-го тура Мир РПЛ в связи со снегопадом.

Игру возобновили после того, как поле было частично расчищено. Это произошло на 11-й минуте.

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87 комментариев

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T622222
Это вообще надо было прекращать 🔥
+59
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+56
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Borillaz
Какой позор. Организаторам нужно технарь присуждать. Разметка белая. Мяч тоже. Неужели не ожидали, что В КОНЦЕ НОЯБРЯ МОЖЕТ ПОЙТИ СНЕГ?! Популяризаторы футбола, блин
+57
-3
+54
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Eugene88
Для кого матч? Явно не для зрителей, тк по телекартинке не видно НИЧЕГО
+43
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Сергей Иванчук
Ответ Пользователь Huawei
Хорош ерундой заниматься, пора обратно на весна-осень.
Ну и проводились бы решающие матчи ровно в такой же погоде. Чем это лучше?
+29
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Andrej Lukjanov
Ответ Пользователь Huawei
Хорош ерундой заниматься, пора обратно на весна-осень.
Так это осень 😂
+22
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Wekil
Ответ Борис Энгельгардт
Обидно, стадион битком, тысяч 20 точно есть
Все претензии к руководству своей команды, которое не удосужилось подготовиться к матчу как следует, проверить, есть ли подходящий мяч, который будет видно в условиях снегопада.
+18
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+18
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маринованный огурчик
в рпл настолько все распилили, что даже на красный мяч денег не осталось
+17
-1
+16
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Pestalo33i
забавно, что красный мяч забыли привезти, там даже оператор не может мяч найти порой
+11
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sk0208827
Ответ Eugene88
Для кого матч? Явно не для зрителей, тк по телекартинке не видно НИЧЕГО
вы думаете о зрителях кто то думает в Рпл?
+11
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Zlodimir
1-е 21-й век, куча приложений, организаторы/принимающая сторона не знали про снегопад?!
2-е где красная разметка?!
3-е где красный/оранжевый мяч?!
Нет ничего! Это технарь команде хозяев!
+10
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Кокич
Ответ Borillaz
Какой позор. Организаторам нужно технарь присуждать. Разметка белая. Мяч тоже. Неужели не ожидали, что В КОНЦЕ НОЯБРЯ МОЖЕТ ПОЙТИ СНЕГ?! Популяризаторы футбола, блин
Я даже больше скажу: снег и тот белый.
+9
-1
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piper65
Прямо как в японском порно-кинотеатре - звуки есть, а картинка вся в ряби😂 похоже, у руководства РПЛ совсем с головой беда - больше ничем не могу объяснить решение играть в такую погоду на таком поле белым мячом
+9
-1
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Пользователь Huawei
Хорош ерундой заниматься, пора обратно на весна-осень.
+20
-13
+7
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U
Ответ Borillaz
Какой позор. Организаторам нужно технарь присуждать. Разметка белая. Мяч тоже. Неужели не ожидали, что В КОНЦЕ НОЯБРЯ МОЖЕТ ПОЙТИ СНЕГ?! Популяризаторы футбола, блин
У нас зима всегда приходит вдруг.
+7
-1
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sk0208827
Ответ luu
Снег пошёл за 20 минут до игры, какой технарь, ты в своём уме?
снег пошёл неожиданно из какого-то измерения? ждали +30 , а тут по волшебству НЕОЖИДАННО снег пошёл 🤣
+7
-1
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LEONKG
Ответ маринованный огурчик
в рпл настолько все распилили, что даже на красный мяч денег не осталось
Надо было в спортмастере купить
+5
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Wekil
Ответ Борис Энгельгардт
как подготовиться то, крышу построить за пол-дня? в Калининграде прогнозы погоды не работают, бесполезно туда смотреть
Например можно хотя бы купить нормальный зимний мяч. Это сложно?
+5
0
+5
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U
Это не футбол вообще.
+7
-2
+5
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Никому_никабельный
РФС - ПОЗОРНИКИ!!!
Как можно проводить матчи в такую погоду!?
🤡
+4
0
+4
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Борис Энгельгардт
Ответ T622222
Это вообще надо было прекращать 🔥
Обидно, стадион битком, тысяч 20 точно есть
+9
-5
+4
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kellhus
За эту международную паузу пару туров бы отыграли. Нет же, надо сыграть с сильнейшей Кубой и теперь до середины декабря по снегу баловаться.
+3
0
+3
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Зубы Дзюбы
Ответ Сергей Иванчук
Ну и проводились бы решающие матчи ровно в такой же погоде. Чем это лучше?
Это был бы один решающий матч, может два. А сейчас ещё 4 смотреть
+2
0
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Пользователь Huawei
Хорош ерундой заниматься, пора обратно на весна-осень.
Давно пора, 2месяца летом в футбол не играть в России. Это "блинство" просто.
+6
-4
+2
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vayka
после 15 додумались рыжий мяч взять
+2
0
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Никому_никабельный
Включил трансляцию, плюнул в экран телефона, выключил!
Это не футбол господа футбольные руководители!
Это издевательство над игроками и зрителями!
В очередной раз выставили себя клоунами!
+2
0
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sk0208827
Ответ Borillaz
Какой позор. Организаторам нужно технарь присуждать. Разметка белая. Мяч тоже. Неужели не ожидали, что В КОНЦЕ НОЯБРЯ МОЖЕТ ПОЙТИ СНЕГ?! Популяризаторы футбола, блин
да и форма у Спартака в основном белая, хотя можно было и в красной или в черной сыграть. просто неожидно как обычно в конце ноября снег пошёл.
+2
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Arti22
Если б рпл не существовало, его бы стоило придумать
+1
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Андрей Николаев
перенесите игру !🙏 это не возможно смотреть.
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Фут.Боль
Ответ Andrej Lukjanov
Так это осень 😂
Смотрится не осень.
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sk0208827
Ответ USTABAS
За 30 минут до начала игры поляна была зеленая, это реально форс-мажор. Надеюсь в перерыве красный мяч и разметку нужную нанесут.
прогноз погоды, слышал про такое когда нибудь?
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Branshtain
Ответ Гамарджоба Генацвале
Давно пора, 2месяца летом в футбол не играть в России. Это "блинство" просто.
Ну если не ездить на ЧМ/ЧЕ, то да весна - осень лучше.
Но если ездить, то 2 из 4х лет будет летний перерыв.
Понятно, что в идеальном мире РПЛ как НХЛ шлёт все международные турниры.
Но в реальном, либо перерыв, либо леги + сборники уехали, и РПЛ превращается в турнир резервистов.
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Скорпион 77
Бутсы кубинцам в спортмастере купили, на мяч оранжевый денег не осталось?
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Игорь Валуев
Да матч надо отменять.Сыграйте потом в резервный день
+3
-2
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Никому_никабельный
Ответ маринованный огурчик
в рпл настолько все распилили, что даже на красный мяч денег не осталось
Так регион же южный! Кто бы мог подумать что снег повалит. Да ещё и зимой
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Владислав Романов
Конец ноября и вдруг снег, чудеса😁
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Streetbor
могли бы поиграть во взятие снежного городка, тут ничьей не может быть. Кто победил того и три очка)
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Алексей Иванов
Ответ Владислав Романов
Конец ноября и вдруг снег, чудеса😁
никогда такого не было и вот опять)
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Wekil
Ответ ТрактоПоктер
Действительно!!!! Не смогли снег отменить.
Этого и не требовалось
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Кирилл Сидеров
снежный заговор против спартака!
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Mister Heisenberg
Уже рафаэли шалфеевы начали судить…
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Владислав88
Ответ Branshtain
Ну если не ездить на ЧМ/ЧЕ, то да весна - осень лучше. Но если ездить, то 2 из 4х лет будет летний перерыв. Понятно, что в идеальном мире РПЛ как НХЛ шлёт все международные турниры. Но в реальном, либо перерыв, либо леги + сборники уехали, и РПЛ превращается в турнир резервистов.
Но мы не ездим, и ближайшие лет 10 не поедут. О чём-то они там дуби эти ящеры? Отмазку от президента как обычно ждут, холопы? Так ему не до футбола, у него и так геморроя выше крыши.
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Никому_никабельный
Ответ Игорь Валуев
Да матч надо отменять.Сыграйте потом в резервный день
Нет резервных дат. Там же игры сборных, еврокубки и тд
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Jovid Mirzoev
Это они специально так чтобы самим удобно было
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TroBro
Спартак же хотел себе для таких случаев построить манеж на 12к.
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Николай Коровин
весну- осень и начинать первого апреля а заканчивать 1 ноября
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IntoTheRainBow
любителям системы "весна-осень"

последний Чемпионат России по "весна-осень" завершился 28 ноября, за год до того - 29 ноября

никогда 25 ноября под снегом не играли, ага
+1
-1
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Максат Тобыш
Как пел один поп певец, русские наснегу, русские на снегу, муромов если не ошибаюсь
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Владислав88
Ответ Borillaz
Какой позор. Организаторам нужно технарь присуждать. Разметка белая. Мяч тоже. Неужели не ожидали, что В КОНЦЕ НОЯБРЯ МОЖЕТ ПОЙТИ СНЕГ?! Популяризаторы футбола, блин
Организаиооа, а Спартачей в Красную форму одеть не судьба? Или это другое.
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Московские Куницы
Ответ Borillaz
Какой позор. Организаторам нужно технарь присуждать. Разметка белая. Мяч тоже. Неужели не ожидали, что В КОНЦЕ НОЯБРЯ МОЖЕТ ПОЙТИ СНЕГ?! Популяризаторы футбола, блин
там причем просто открыть яндекс погоду и все ясно
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flay
Ответ Фут.Боль
На кёрлинг похоже.
Если Спартак продует будут плакать что была плохая погода
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