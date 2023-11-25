Из-за снегопада игру «Спартака» с «Балтикой» в Калининграде прерывали на 4 минуты

Игра «Спартака» против «Балтики» в Калининграде прерывалась из-за плохой погоды.

На 7-й минуте главный судья Рафаэль Шафеев принял решение приостановить матч 16-го тура Мир в связи со снегопадом.

Игру возобновили после того, как поле было частично расчищено. Это произошло на 11-й минуте.

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