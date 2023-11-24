Уан-Биссаке предложили сыграть за сборную ДР Конго на Кубке Африки. «МЮ» потеряет защитника в начале 2024-го, если он согласится

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Африки сборная ДР Конго Аарон Уан-Биссака Футбол

Аарона Уан-Биссаку пригласили в сборную ДР Конго.

Защитник «Манчестер Юнайтед» получил предложение сыграть за сборную ДР Конго на Кубка Африки-2024. 25-летний футболист рассматривает возможность дебюта за африканскую команду, но еще не принял решения. 

Если Уан-Биссака примет приглашение, «Манчестер Юнайтед» не сможет рассчитывать на него в течение нескольких недель. Розыгрыш Кубка Африки пройдет с 13 января по 11 февраля.

Аарон родился в Англии, но имеет конголезское происхождение. Он провел 1 матч за сборную ДР Конго U17, 2 игры за сборную Англии U20 и 3 матча за Англию U21. В составе главных сборных он еще не играл. 

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3 комментария

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Алексей Толстюк
Ответ Тохир Анваров
В сборной Англии у него в ближайшем будущем нет шансов
Ну хз. Трипьер и Уокер не молодеют. Джеймс поломанный постоянно. С Арнольдом они совершенно разные и под определенные игры как по мне лучше выпускать Биссаку
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Тохир Анваров
В сборной Англии у него в ближайшем будущем нет шансов
+1
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Андрей Марченко
По какой причине он вообще до сих пор не дебютировал в сборной?
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