Уан-Биссаке предложили сыграть за сборную ДР Конго на Кубке Африки. «МЮ» потеряет защитника в начале 2024-го, если он согласится
Аарона Уан-Биссаку пригласили в сборную ДР Конго.
Защитник «Манчестер Юнайтед» получил предложение сыграть за сборную ДР Конго на Кубка Африки-2024. 25-летний футболист рассматривает возможность дебюта за африканскую команду, но еще не принял решения.
Если Уан-Биссака примет приглашение, «Манчестер Юнайтед» не сможет рассчитывать на него в течение нескольких недель. Розыгрыш Кубка Африки пройдет с 13 января по 11 февраля.
Аарон родился в Англии, но имеет конголезское происхождение. Он провел 1 матч за сборную ДР Конго U17, 2 игры за сборную Англии U20 и 3 матча за Англию U21. В составе главных сборных он еще не играл.
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