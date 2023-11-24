Уан-Биссаке предложили сыграть за сборную ДР Конго на Кубке Африки. «МЮ» потеряет защитника в начале 2024-го, если он согласится

Аарона Уан-Биссаку пригласили в сборную ДР Конго.

Защитник « » получил предложение сыграть за сборную ДР Конго на Кубка Африки-2024. 25-летний футболист рассматривает возможность дебюта за африканскую команду, но еще не принял решения.

Если Уан-Биссака примет приглашение, «Манчестер Юнайтед» не сможет рассчитывать на него в течение нескольких недель. Розыгрыш Кубка Африки пройдет с 13 января по 11 февраля.

родился в Англии, но имеет конголезское происхождение. Он провел 1 матч за сборную ДР Конго U17, 2 игры за сборную Англии U20 и 3 матча за Англию U21. В составе главных сборных он еще не играл.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?