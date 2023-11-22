Где смотреть ЦСКА жен – Зенит жен, во сколько прямая трансляция матча, Суперлига (чемпионат России) 24 ноября

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В пятницу, 24 ноября, сыграют ЦСКА жен и Зенит жен в рамках Суперлиги (Чемпионата России по футболу среди женских команд).

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Во сколько играют ЦСКА жен – Зенит жен

  • Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

ЦСКА жен: все новости

Зенит жен: все новости

Суперлига (чемпионат России по футболу среди женских команд): все новости

Прогноз на матч ЦСКА жен – Зенит жен

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