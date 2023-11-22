ЦСКА (ж) – Зенит (ж) прогноз на матч 24 ноября 2023, женский чемпионат России

Что говорят вам такие имена и фамилии, как Эльвира Тодуа, Ксения Коваленко, Габриэль Абуди Онгене и Невена Дамьянович? Или такие, как Ксения Цыбутович, Елизавета Лазарева, Ана Диаш или Александра Лазаревич? По каким двум группам можно их определить? Ответ заключается в следующем: первые четверо играют за футбольный ЦСКА, вторые четверо представляют футбольный «Зенит». Да, в структуре этих двух команд есть женские клубы, которые 24 ноября 2023 года в 17:00 сойдутся в решающем матче женского чемпионата России, в котором определится чемпион. Хотите узнать, на кого сделать ставку, исходя не из громкого имени коллег по цеху? Тогда давайте разбираться вместе.

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ЦСКА

Формула женского чемпионата России значительно отличается от мужского и больше похожа на переходный сезон 2011/2012. В чемпионате играли 12 команд, которые провели матчи в два круга (итого было сыграно 22 матча). Затем две команды разделили на две группы: первая шестёрка оспаривала призовые места, вторая шестёрка боролась за выживание. Игрался этот этап в один круг. Все очки, набранные на первом этапе, делились пополам.

И так уж получилось, что именно в последнем туре определяется победитель. У обеих наших команд-участниц по 38 очков, но предыдущие результаты позволяют «Зениту» лидировать. Женский ЦСКА должен выиграть любой ценой, чтобы завоевать чемпионский титул: «Зениту» же достаточно сыграть вничью для оформления победы.

С момента своего образования в текущем виде (а клуб существовал некоторое время в начале 1990-х, прежде чем возродиться в 2016 году) женский ЦСКА выиграл чемпионат России в 2019 и 2020 годах, а также завоевал Кубок России в 2017, 2022 и 2023 годах. Давайте коротко ознакомимся с составом команды.

Вратари: Анастасия Ананьева, Эльвира Тодуа, Елизавета Щербакова.

Защитники: Мария Алексеева, Екатерина Братко, Невена Дамьянович (капитан, Сербия), Маргарита Мануйлова, Юлия Мясникова (Казахстан), Юлия Плешкова, Ольга Чернова, Тияна Янкович.

Полузащитники: Валерия Беспаликова, Вероника Ермакова, Даяна Кишмахова, Ксения Коваленко, Татьяна Петрова, Надежда Смирнова, Маргарита Черномырдина.

Нападающие: Марине Ачоян, Валерия Бизенкова, Габриэль Абуди Онгене (Камерун), Франциска Ордега (Нигерия), Анастасия Самсонюк, Татьяна Эводо Экого (Камерун), Дарья Яковлева.

Среди этих игроков есть представительницы женской сборной России, одержавшие немало побед на разных уровнях. Самой известной из них является вратарь Эльвира Тодуа, которая отыграла уже 100 матчей за сборную России, а в 2005 году в составе сборной девушек не старше 19 лет выиграла чемпионат Европы.

Зенит

Настало время знакомиться с женским клубом из структуры питерской команды. Она появилась 21 января 2020 года, войдя в структуру «Зенита». Клуб является действующим чемпионом России, завоевав титул в 2022 году. Трижды он выходил в финал Кубка России, но терпел неудачу, зато в 2023 году взял Суперкубок России. И сейчас «Зенит» лидирует в чемпионате России. В заключительном туре ему достаточно просто сыграть вничью, чтобы завоевать второй титул в истории и сравняться по числу побед с ЦСКА. 38 очков: не стоит забывать, что очки делились пополам в какой-то момент.

Итак, давайте познакомимся с тем, кто же входит в состав петербургского клуба и старается не отставать от коллектива Сергея Семака.

Вратари: Юлия Гриченко, Виолетта Исайкина, Наталья Воскобович (Белоруссия), Ксения Олексюк.

Защитники: Вера Симановская, Любовь Кипяткова, Александра Лазаревич (Сербия), Ксения Цыбутович (капитан), Вероника Куропаткина, Нигяр Мирзалиева (Азербайджан).

Полузащитники: Габриэла Гживиньска (Польша), Полина Сорокина, Ника Белова, Зарина Шарифова, Надежда Ильиных, Анастасия Поздеева, Лина Якупова, Алёна Андреева, Елизавета Семёнова, Наталья Трофимова.

Нападающие: Мэри-Энн Эзенагу (Нигерия), Кики (Гаити), Ана Диаш (Португалия), Екатерина Пантюхина, Елизавета Лазарева.

Как мы видим, легионеры в женском футболе в России есть, и выход на поле для них является хорошей игровой практикой. Из звёздных игроков здесь есть Ксения Цыбутович, одна из наиболее известных защитниц сборной России.

Прогноз

Итак, вот краткая предварительная сводка. Матч начнётся 24 ноября в 17:00 по московскому времени и будет сыгран на стадионе «Новые Химки» (увы, не выходной день и точно не прайм-тайм, но календарь есть календарь). Игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». И именно тогда мы узнаем имя чемпиона. И уже ясно, что третье место останется за московским «Локомотивом».

Итак, коэффициенты на события этого матча нам снова предоставляет команда конторы BetBoom. Фаворитом этого матча выглядит ЦСКА: на их победу предлагается коэффициент 2.05, победа «Зенита» оценивается коэффициентом 2.95, а на ничью предлагается 3.45. Коэффициенты высокие, тем более что высоки ставки: на кону титул чемпиона России. Судя по букмекерам, «Зенит», которому выгодна и ничья, точно не будет на неё играть (в частности, кэф на двойной исход в виде победы любой из команд составляет 1.26 и является достаточно низким), но всё же ЦСКА выглядит номинально сильнее. Что касается двойных ставок, то букмекеры отдают предпочтение с кэфом 1.34 на победу ЦСКА или ничью с кэфом (да, они осведомлены, что ничья против ЦСКА, но как минимум убеждены, что «армейки» не проиграют). На то, что «Зенит» выбьет себе нужный результат, предлагается кэф 1.68.

А теперь обратимся к тоталам на матч. Здесь предлагается классическая пара больше/меньше 2.5: на тотал больше этой отметки ставка идёт с кэфом 1.67, а ниже этой отметки кэф будет уже на уровне 2.07. Поскольку второй этап чемпионата России проходит в один круг из пяти матчей, мы ограничимся в этот раз четырьмя матчами этого круга, чтобы определить, чего добились «ЦСКА» и «Зенит». Вот результаты игр «армеек»:

21 октября. ЦСКА 3:1 Динамо.

4 ноября. ЦСКА 1:2 Локомотив.

10 ноября. Звезда-2005 0:0 ЦСКА.

18 ноября. Рязань-ВДВ 0:8 ЦСКА.

Отметим, что были две крайности: тотал меньше 1 за 9.9 и тотал больше 5.5 за 8.35. Вот в предыдущем матче безответные 8 (!) мячей пропустила команда «Рязань-ВДВ». Это не опечатка, к тому же был дубль в исполнении Юлии Мясниковой. Вообще рязанки четыре раза выигрывали чемпионат России (правда, первые два титула были взяты в 1999 и 2000 годах, а вторые два покорились в 2013 и 2018 годах). Ну а перед этой игрой была нулевая ничья с пермской «Звездой-2005», у которой шесть титулов чемпиона России (2007, 2008, 2009, 2014, 2015, 2017) и тоже есть опыт еврокубковых игр. Комментарии излишни, поскольку тут даже трудно понять, что хочется выразить словами в первую очередь.

А теперь давайте посмотрим, как сыграли четыре тура «зенитчицы».

21 октября. Зенит 0:0 Звезда-2005.

4 ноября. Рязань-ВДВ 0:4 Зенит.

10 ноября. Зенит 3:1 Локомотив.

18 ноября. Зенит 3:0 Динамо.

Здесь одна нулевая ничья опять же со «Звездой-2005». Но дальше питерская команда уверенно пробила тотал больше 2.5, причём два раза он вылился в тотал больше 3.5 (за него предлагается 2.65). Что касается других тоталов, то тотал больше 1.5 оценивается коэффициентом 1.2, а вот меньше 1.5 предлагается с коэффициентом 4.

Линия на индивидуальные тоталы не очень большая. От ЦСКА ожидается тотал в пределах 1.5: тотал меньше этой отметки оценивается кэфом 1.77, а кэф 1.93 предлагается на возможность превысить этот тотал. Разброс между тоталами больше и меньше 2.5 становится крупнее: 3.9 против 1.21. У «Зенита» в этом плане ситуация похуже: тотал больше 1.5 за 2.4 против тотала меньше 1.5 за 1.5. Более выгодной будет пара тотал больше 1 за 1.61 / меньше 1 за 2.17. Выгодной, естественно, при наступлении конкретных условий.

Отчасти понятно из вышесказанного, почему букмекеры настаивают на нулевых форах: 1.57 в пользу ЦСКА или 2.25 в пользу «Зенита». Ставки настолько высоки, что один шальной гол может обеспечить перевес чаши весов в пользу одной конкретной команды. Плюсовые форы на ЦСКА и «Зенит» чуть более адекватны: фора (+1) на «армеек» предлагается за 1.12, а на «Зенит» кэф составляет 1.32 с этой же форой. Но минусовые кажутся заоблачными: 3.1 на фору (-1) ЦСКА против 5.3 на такую же фору «Зенита».

При этом букмекеры верят в то, что отличатся обе команды (кэф 1.59 на это событие против 2.21). На то, что откроют счёт ЦСКА, предлагается кэф 1.73 против кэфа 2.11 на первый гол «Зенита». Ну а самый популярный счёт, по версии BetBoom, это 2:1 в пользу ЦСКА (на него предлагается кэф 7.3). На втором месте идёт 1:0 в пользу ЦСКА за 7.77.

Рекомендуемая ставка: двойной шанс (победа любой команды) за 1.26 или тотал меньше 2.5 за 2.07.

Мы уверены в том, что «Зенит» не будет закрываться, чтобы отстоять выгодную стратегически ничью. И мы уверены в том, что ЦСКА, даже если будет играть вторым номером, не станет лихорадочно отбиваться, а будет сражаться за победу. А вот будет ли большой тотал? Есть соблазн поставить на тотал больше 2.5, исходя из крупных результатов, но соперники женских ЦСКА и «Зенита» уже вне игры, как говорится. Поэтому мы полагаем, что здесь один-два гола решат всё. И пусть чемпионками станут сильнейшие!

Где смотреть ЦСКА жен – Зенит жен

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