«Фергюсон обожает черную икру. У него нормальное отношение к России, никакого негатива». Канчельскис об экс-тренере «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис рассказал об отношении Алекса Фергюсона в России.

«Фергюсон – отличный человек, это великий тренер. Всегда с теплотой вспоминаю время работы с ним в «Юнайтед».

Кстати, он очень любит черную икру, просто обожает ее. Я всегда привозил ему из России икру.

У него нормальное отношение к России, никакого негатива нет. Он все понимает, он не политик», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России. 

Канчельскис играл за английскую команду под руководством Фергюсона с 1991 по 1995 год.

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56 комментариев

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Амин Чич
Ответ qdr1k
Кто ж не любит черную икру
Верещагин из фильма "Белое солнце пустыни"
+128
0
+128
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Zlatan Ibra
Ответ Амин Чич
Верещагин из фильма "Белое солнце пустыни"
Хоть бы хлеба достала...
+61
-2
+59
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qdr1k
Кто ж не любит черную икру
+51
-2
+49
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Амин Чич
А ты общался с ним после 2022 года?
+49
-3
+46
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ta-tosha
Клянусь, он ещё и бананы любит. Значится у него отличные отношения ко всем африканским странам. Логика же железная
+33
-4
+29
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Тюменец
Это он еще баклажанную не пробовал
+24
0
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Амин Чич
Ответ Zubi
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Уважаемый, я исключительно придерживался интервью игрока про общение с САФ, в котором черным по белому написано, что он ему привозил, передавал икру и то, что он относился к России хорошо в то время! ни слова, ни текста о том, что он общается с ним и передает ему икру по сей день
+22
-2
+20
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воробей джек
А он знает,что в России не каждый знает вкус черной икры?
+20
-2
+18
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Леван Мкртчян
Ответ Max Sinulin
Комментарий скрыт
20 фунтов за кило, она(черная икра) даже с браконьерской лодки в Астраханской области не продаётся.
Где вы такие цены видели?
Ссылку можно
+16
0
+16
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Spymeat
Ответ воробей джек
А он знает,что в России не каждый знает вкус черной икры?
Задумался...А ведь я действительно последний раз ел черную икру ,наверное, в прошлом веке. То есть дочь скорее всего её не пробовала. Надо спросить)
+11
0
+11
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pazo
Ответ воробей джек
А он знает,что в России не каждый знает вкус черной икры?
В 90е она была куда более доступная.
+11
-1
+10
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igls54
Я тоже люблю черную икру, но приходится обходиться красной, потому что я не Фергюсон
+9
-1
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CuauhtemokBlanco
Ответ qdr1k
Кто ж не любит черную икру
не знаю, не пробовал(
+7
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Северный болельщик
У нас много чёрной икры на внутреннем рынке?
+7
0
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воробей джек
Судить о России по икре,пусть и черной очень наивно.
+7
-1
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Ранальду с пивком
Там Клаксвик 3:0 Олимпию натянул, а в прошлом туре вырвал очко у Лилля , но на главной читать мы будет про Мостового и Канчельскиса
+5
-1
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Neron
Ответ Леван Мкртчян
20 фунтов за кило, она(черная икра) даже с браконьерской лодки в Астраханской области не продаётся. Где вы такие цены видели? Ссылку можно
В Москве 45к за кило стоит!☝️ А это 400 фунтов!)
+4
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Overkiller
- Андрей, а почему она коричневая, мелкая и пахнет какими то овощами? Я же тебе кучу денег на чёрную давал...
- Сэр Алекс, я достал это эксклюзивно для вас - из редчайших кабачковых осетров!
+5
-2
+3
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Zinulka
Ответ Zlatan Ibra
Хоть бы хлеба достала...
Восток дело тонкое,Петруха
+3
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Grin of Ant
Ответ Амин Чич
Верещагин из фильма "Белое солнце пустыни"
Он любит. Просто видеть уже родимую не может)
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Е.Р.
Ответ Max Sinulin
А ножки буша можно?
тебе можно
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Atsuktuvas
Весь мир за нас + Фергюсон. Завтра всех победим.
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Konstantin Meerov
Ответ воробей джек
А он знает,что в России не каждый знает вкус черной икры?
как и в Великобритании и в любой другой точке мира
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Дима Зезуль
Ответ воробей джек
А он знает,что в России не каждый знает вкус черной икры?
В других странах тоже)
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Михаил Сафонов
Ответ Леван Мкртчян
20 фунтов за кило, она(черная икра) даже с браконьерской лодки в Астраханской области не продаётся. Где вы такие цены видели? Ссылку можно
Он наверно про водоросли))
+3
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