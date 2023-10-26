«Фергюсон обожает черную икру. У него нормальное отношение к России, никакого негатива». Канчельскис об экс-тренере «МЮ»
Андрей Канчельскис рассказал об отношении Алекса Фергюсона в России.
«Фергюсон – отличный человек, это великий тренер. Всегда с теплотой вспоминаю время работы с ним в «Юнайтед».
Кстати, он очень любит черную икру, просто обожает ее. Я всегда привозил ему из России икру.
У него нормальное отношение к России, никакого негатива нет. Он все понимает, он не политик», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
Канчельскис играл за английскую команду под руководством Фергюсона с 1991 по 1995 год.
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