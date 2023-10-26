Андрей Канчельскис рассказал об отношении Алекса Фергюсона в России.

« – отличный человек, это великий тренер. Всегда с теплотой вспоминаю время работы с ним в «Юнайтед».

Кстати, он очень любит черную икру, просто обожает ее. Я всегда привозил ему из России икру.

У него нормальное отношение к России, никакого негатива нет. Он все понимает, он не политик», – сказал бывший футболист « » и сборной России.

играл за английскую команду под руководством Фергюсона с 1991 по 1995 год.

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