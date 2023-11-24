ПСЖ – Монако: прогноз на матч 24.11.2023, чемпионат Франции, Лига 1

В ближайшую пятницу, 24 ноября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится центральный поединок 13 тура французской Лиги 1. Местный ПСЖ будет принимать Монако. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки: обе забьют (1,52); тотал больше 2,5 голов (1,4).

ПСЖ

Парижане не лучшим образом начали новую кампанию в Лиге 1, но постепенно привыкают к требованиям главного тренера Луиса Энрике. В прошлом туре ПСЖ вернул себе лидерство в чемпионате Франции, воспользовавшись осечками конкурентов. В активе «красно-синих» 27 очков после 12 матчей. Далее идут Ницца (26 баллов) и Монако (24 очка).

Во время паузы на международные игры парижане понесли кадровую потерю. Молодой талант из академии «красно-синих» Уоррен Заир-Эмери получил травму в расположении сборной Франции. Вингер успел отличиться дебютным голом в составе «трехцветных» («Ле блё» радостно разнесли несчастный Гибралтар – 14:0), но затем был вынужден покинуть поле из-за повреждения бедра. Заир-Эмери больше не сыграет в 2023 календарном году.

Монако

«Монегаски» лихо стартовали в новом сезоне и даже успели побывать на вершине турнирной таблицы. В последнее время у команды Ади Хюттера возникли некоторые проблемы и Монако «отъехал» на третье место в Лиге 1.

Хюттер ставит «монегаскам» атакующий футбол. Даже если его подопечным не удается забить гол, команда всё равно создает немалое количество острых моментов у ворот соперника. Очевидно, что и в Париже Головин и компания не будут «парковать автобус».

Отметим, что в составе «монегасков» отменную форму набрал российский легионер Александр Головин. Хавбек претендовал на приз лучшему игроку чемпионата Франции по итогам октября, но уступил в голосовании форварду ПСЖ Килиану Мбаппе. В пятницу Александр сможет лично поквитаться с соперником на его поле.

Французские СМИ восхищаются прогрессом Головина и постепенно начинают сватать Александра в большие клубы. Впрочем, агент россиянина дипломатично говорит о том, что его клиент всецело сосредоточен на выступлении за Монако.

ПСЖ – Монако: история личных встреч

Суммарно соперники наиграли 94 матча в рамках чемпионата Франции. Существенное преимущество на стороне Монако – 45 побед при 22 поражениях. Еще 27 поединков завершились ничейным исходом.

Последняя игра на «Парк де Пренс» состоялась 28 августа. Тогда оппоненты не сумели выявить победителя – 1:1.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч ПСЖ – Монако

Аналитики букмекерских контор уверенно ставят фаворитом хозяев поля. БК BetBoom дает на победу ПСЖ весьма скромный коэффициент – 1,45. Успех Монако оценивается куда более серьезными цифрами – 6,2. Ничья идет за 5,12.

Также ожидается, что команды порадуют атакующим футболом. BetBoom предлагает поставить на классический тотал больше 2,5 голов с кефом 1,4. Тотал меньше идет за 3,05.

Как упоминалось выше, на первом отрезке сезона 2023/2024 ПСЖ отнюдь не может похвастать стабильностью. Подопечные Луиса Энрике выдали немало провальных матчей и вполне могут допустить осечку в лобовом столкновении с одним из прямых конкурентов в борьбе за чемпионский титул в Лиге 1. Мы не предлагаем лезть в исход матча, а рекомендуем сделать ставку на обмен голами. BetBoom дает на такой вариант развития событий коэффициент 1,52. Также можно заиграть тотал больше 2,5 или ТБ трех мячей. Во втором случае BetBoom предлагает коэффициент 1,6.

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