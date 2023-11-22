ФИФА и Qatar Airways продлили сотрудничество до 2030 года после «грандиозного успеха ЧМ-2022, покорившего зрителей невероятными стадионами и непревзойденным гостеприимством»

Теги бизнес ФИФА болельщики чемпионат мира среди девушек ЧМ-2030 ЧМ-2026 Футбол

ФИФА и Qatar Airways продлили сотрудничество до 2030 года.

Подписание нового соглашения состоялось сегодня в международном аэропорту «Хамад» в Катаре. Авиакомпания, сотрудничающая с ФИФА с 2017 года, получила статус глобального партнера.

Qatar Airways и ФИФА, продолжит сотрудничать с организацией во время ЧМ-2026 и ЧМ-2030, женского ЧМ-2027, а также молодежных и юношеских турниров в этот период.

В ФИФА уверены, что Qatar Airways продолжит играть «жизненно важную роль» в развитии мирового футбола. В рамках нового соглашения планируется через специальную платформу предоставить болельщикам доступ к эксклюзивным туристическим пакетам, включающим билеты на матчи, перелеты и проживание на некоторых турнирах под эгидой ФИФА.

Как сообщает сайт ФИФА, сообщение о продлении отношений последовало за «грандиозным успехом чемпионата мира-2022 в Катаре, который покорил зрителей по всему миру своими невероятными стадионами, непревзойденным гостеприимством и чистой драматургией на поле – а кульминацией стал финал на века».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sp.msk.86
Деньги не пахнут 😁
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elan_
Всегда удивлялся карьере Инфантино. Начинал как мальчик-на-подхвате, подавал большим дядям шары на жеребьевке Лиги Чемпионов, а потом до главы ФИФА пробился. Хотя некоторые голоса клевещут, что некоторые шары на жеребьевке теплыми были, чтоб не ошибиться, когда выбираешь правильный..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Нетрадиционных казнить это плохо, свободу слова душить это плохо, но деньги это всё-таки деньги, раз дают деньги, то и "права человека" можно послать подальше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий