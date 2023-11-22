ФИФА и Qatar Airways продлили сотрудничество до 2030 года после «грандиозного успеха ЧМ-2022, покорившего зрителей невероятными стадионами и непревзойденным гостеприимством»

ФИФА и Qatar Airways продлили сотрудничество до 2030 года.

Подписание нового соглашения состоялось сегодня в международном аэропорту «Хамад» в Катаре. Авиакомпания, сотрудничающая с ФИФА с 2017 года, получила статус глобального партнера.

Qatar Airways и ФИФА, продолжит сотрудничать с организацией во время ЧМ-2026 и ЧМ-2030, женского ЧМ-2027, а также молодежных и юношеских турниров в этот период.

В ФИФА уверены, что Qatar Airways продолжит играть «жизненно важную роль» в развитии мирового футбола. В рамках нового соглашения планируется через специальную платформу предоставить болельщикам доступ к эксклюзивным туристическим пакетам, включающим билеты на матчи, перелеты и проживание на некоторых турнирах под эгидой ФИФА.

Как сообщает сайт ФИФА, сообщение о продлении отношений последовало за «грандиозным успехом чемпионата мира-2022 в Катаре, который покорил зрителей по всему миру своими невероятными стадионами, непревзойденным гостеприимством и чистой драматургией на поле – а кульминацией стал финал на века».

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