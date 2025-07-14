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Деян Станкович: «Угальде может повторить то, что было прошлой осенью. В «Спартаке» невозможно быть в зоне комфорта. Если ты ее чувствуешь, значит, что-то не так»

Деян Станкович поделился мыслями о результативности Манфреда Угальде.

– До вашего прихода в «Спартак» Манфред Угальде не забивал в РПЛ. Вы называли его «очень чувствительным парнем». Его проблемы весной 2024-го и весной 2025-го связаны с этим?

– Игровые качества Угальде были понятны сразу: настоящий работяга, всегда все выдавливает из себя. Ему нужно было забить один гол, чтобы раскрепоститься. Это мог быть какой угодно гол – например, в ворота «Динамо» он забил коленом, а дальше поперло.

Первая часть сезона для Угальде сложилась здорово, но меня больше интересует то, что случилось весной. Естественно, мы анализировали подготовку ко второй части сезона.

Я впервые столкнулся с такой длительной зимней паузой – и как будто мы провели ее хорошо. Весной мы ждали, что Угальде прорвет – все-таки это лучший бомбардир чемпионата, ты постоянно надеешься, что вот-вот все получится. К сожалению, этого не происходило. 

Да, Угальде было непросто, когда я выбирал для старта Ливая. Иногда мы переходили на игру в два нападающих – это довольно серьезное изменение для всей команды, к которому нужно привыкнуть. 

Но мы и сейчас верим в Угальде. Я уверен, что он может повторить то, что было прошлой осенью. Эта весна может ему пойти на пользу, еще раз дать понимание, что нельзя сдаваться, нужно продолжать биться на каждой тренировке так, будто она последняя.

– В России Угальде почти не забивал, когда у него был реальный конкурент за место центрального нападающего: полтора года назад им был Александр Соболев, сейчас – Ливай Гарсия. Насколько Угальде устойчив к конкуренции?

– Конкуренция всегда делает игроков лучше, всегда их стимулирует. Так всегда было в моей карьере. Если в мою команду приходил полузащитник, который, например, быстро бегает, я должен бежать еще быстрее.

Если приходит тот, кто высоко прыгает, я должен прыгать еще выше. Характер необходим, ты должен бороться за свое место. Если этого нет, это только отмазки и отговорки, а такое я не переношу. 

– Вы рассказали о себе как футболисте. Как тренера я вас тоже понимаю: отлично, когда можно выбирать между двумя сильными игроками. Но насколько комфортно в таких условиях Угальде?

– Мы возвращаемся к разговору о работе под давлением. В большом клубе ты обязан быть к нему готов, у тебя должен быть соответствующий характер. Мы помогаем Угальде, общаемся с ним.

Но в «Спартаке» невозможно быть в зоне комфорта. Если ты ее чувствуешь, значит, что-то не так, – сказал в интервью Спортсу’’ главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

Первое интервью Станковича в «Спартаке»: что случилось в прошлом сезоне?

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?6079 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
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Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoДеян Станкович
logoЛивай Гарсия
logoпремьер-лига Россия
logoМанфред Угальде
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