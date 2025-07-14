Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Войводину» благодаря голам Соболева и Мостового

«Зенит» вновь обыграл «Войводину» в товарищеском матче.

Петербуржцы выиграли матч на стадионе «Смена» со счетом 2:0. В воскресенье «Зенит» разгромил «Войводину» со счетом 7:1.

Товарищеский матч

«Зенит » Россия – «Войводина » Сербия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Соболев (52), 2:0 – Мостовой (64, пенальти).

«Зенит» : Адамов, Горшков, Алип, Дркушич, Адамов, Михайлов, Ахметов, Мостовой, Шилов, Лусиано, Соболев.