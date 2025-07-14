Товарищеский матч. «Зенит» обыграл «Войводину» благодаря голам Соболева и Мостового
«Зенит» вновь обыграл «Войводину» в товарищеском матче.
Петербуржцы выиграли матч на стадионе «Смена» со счетом 2:0. В воскресенье «Зенит» разгромил «Войводину» со счетом 7:1.
Товарищеский матч
«Зенит» Россия – «Войводина» Сербия – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Соболев (52), 2:0 – Мостовой (64, пенальти).
«Зенит»: Адамов, Горшков, Алип, Дркушич, Адамов, Михайлов, Ахметов, Мостовой, Шилов, Лусиано, Соболев.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Зенита»
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