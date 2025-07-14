Булыкин о награждении Сафонова Трампом в финале клубного ЧМ: «В этом моменте спорт вне политики»
Дмитрий Булыкин высказался о рукопожатии Дональда Трампа и Матвея Сафонова.
В финале клубного чемпионата мира «ПСЖ», в составе которого выступает российский голкипер, уступил «Челси» (0:3). Президент США участвовал в церемонии награждения после матча – он вручал медали и пожимал руки игрокам.
«Это обычное награждение. Трамп всем пожал руки. В этом моменте спорт вне политики.
Трамп всех поздравил, со всеми сфотографировался. Это обычный момент, который не надо расценивать никак, кроме как со спортивной стороны», – сказал бывший игрок сборной России.
Трамп на финале КЧМ: пожал руку Сафонову, примазался к чемпионскому «Челси», восхищался Пеле
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
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