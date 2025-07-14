Продление контракта Винисиуса с «Реалом» отложено. О нем не объявят раньше конца лета (Хорхе Пикон)

Винисиус Жуниор не продлит контракт с «Реалом» до конца лета.

Как сообщает журналист Хорхе Пикон, этот вопрос был отложен. До конца лета никаких официальных объявлений о подписании нового соглашения не ожидается. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события в сезоне-2025/26.

Действующий контракт бразильца рассчитан до 2027 года.

В минувшем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 30 матчей, отличившись 11 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь .