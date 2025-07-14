Продление контракта Винисиуса с «Реалом» отложено. О нем не объявят раньше конца лета (Хорхе Пикон)
Винисиус Жуниор не продлит контракт с «Реалом» до конца лета.
Как сообщает журналист Хорхе Пикон, этот вопрос был отложен. До конца лета никаких официальных объявлений о подписании нового соглашения не ожидается. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события в сезоне-2025/26.
Действующий контракт бразильца рассчитан до 2027 года.
В минувшем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 30 матчей, отличившись 11 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Хорхе Пикона
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