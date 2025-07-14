Тарханов поддерживает ужесточение лимита на легионеров: «В Россию едут те, кого в Европу не берут, здесь они только ради денег. Они даже ниже среднего. Чему у них учиться?»

Александр Тарханов поддерживает ужесточение лимита на легионеров в России.

Ранее появилась информация , что Министерство спорта России и РФС обсуждают возможное изменение лимита – одним из основных вариантов является лимит с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.

«Думаю, в РПЛ должен быть лимит с максимум пятью иностранцами на поле. Минспорта выступает за это, а я поддерживаю. Надо давать нашим молодым играть. Кто-то говорит, что иностранцев надо брать для того, чтобы наши учились у них играть, но сейчас приезжают вообще непонятно кто. В Россию едут только те, кого в Европу не берут, а здесь они только ради денег. Они даже ниже среднего. Чему у них учиться?

Лимит с пятью легионерами – самый подходящий. Тогда хоть хороших иностранцев искать будут. Вон «Спартак » взял Гарсию и Солари зимой, а они в запасе сидят. Говорят об адаптации. Если ты в футбол играть умеешь, то тебе адаптация не нужна, – приходишь и играешь. Совсем от легионеров отказываться не надо. Просто нужны хорошие», – сказал заслуженный тренер России.