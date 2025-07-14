Президент «Урала» о замене «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ: «Нелогично и неправильно, могу быть необъективен. Почему такого-то числа приняли непонятный регламент – никто ничего не объяснил»
10 июля КДК РФС принял решение об исключении «Торпедо» из числа участников Мир РПЛ‑2025/26 за попытку организации договорных матчей в Первой лиге. Команду в Премьер-лиге заменил «Оренбург», который вылетел из РПЛ по итогам сезона‑2024/25.
– Как вы оцените решение РФС по «Торпедо»?
– Почему оно именно такое, у них и нужно спрашивать. Я могу быть необъективен, потому что буду говорить за свой клуб. Мое личное мнение заключается в том, что это решение было нелогичным и неправильным. Не объяснили, почему такого-то числа приняли такой-то непонятный регламент. Возможно, мнение других людей будет иным.
Конечно, мы бы хотели, чтобы «Урал» напрямую попал в РПЛ, безо всяких стыков. С другой стороны, даже сам этот возможный стыковой матч был бы нелогичным. В пятницу принято решение, а в субботу уже стартует новый сезон. Когда бы его стали проводить? В целом, никто нам ничего так и не объяснил, – сказал Григорий Иванов.
Как же странно возвращают «Оренбург» – похоже, новый регламент с неправильной датой приняли без заседания