«Ростов» показал форму на сезон-2025/26 – с желтыми и синими футболками

«Ростов» показал форму на следующий сезон.

Ростовчане представили два комплекта формы на сезон-2025/26 – с желтыми и синими футболками.

Команда Джонатана Альбы начнет новый розыгрыш чемпионата России матчем против «Зенита» в Санкт-Петербурге 20 июля. В сезоне-2024/25 «Ростов » занял 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ .