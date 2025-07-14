«Ростов» показал форму на сезон-2025/26 – с желтыми и синими футболками
«Ростов» показал форму на следующий сезон.
Ростовчане представили два комплекта формы на сезон-2025/26 – с желтыми и синими футболками.
Команда Джонатана Альбы начнет новый розыгрыш чемпионата России матчем против «Зенита» в Санкт-Петербурге 20 июля. В сезоне-2024/25 «Ростов» занял 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Ростова»
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