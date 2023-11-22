Глава Ла Лиги Тебас: «Если и есть лига, которая может приблизиться к АПЛ, то это Серия А»

Теги премьер-лига Англия серия А Италия Ла Лига Хавьер Тебас финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что только Серия А может приблизиться к АПЛ.

«Если и есть лига, которая может приблизиться к АПЛ, то это Серия А. У этой страны очень высокий уровень дохода на душу населения, отличный телеконтракт, а также очень развитый спорт.

В Италии есть внутренние проблемы с финансовым фэйр-плей. Но там есть преимущества, связанные с налогами. Я не говорю, что их нужно исключать [из еврокубков], потому что это было бы ошибкой и навредило бы Серии А, но нужно быть экономически стабильными. Там есть владельцы, которые вкладывают в клубы свои деньги. Вложений, направленных на рост, нет – например, в строительство стадионов», – сказал Тебас.

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19 комментариев

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lovec23
Тебас херни не скажет , под его руководством у испанского чемпионата нет шансов
+25
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Dexter Morgan
Не знаю, я АПЛ регулярно смотрю. Не вижу ничего особенного. Там много денег, но большинство команд как играло в прессинг и беготню, так и играют. Тактически и технически у меня АПЛ идёт после Ла Лиги, Бундеслиги и Серии A. Я говорю именно про средний уровень футбола, а не кошелька.
+15
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13ыйРычагЛапорты
Он утром забыл к таблеткам приблизиться.
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hustla story
Ответ Dexter Morgan
Не знаю, я АПЛ регулярно смотрю. Не вижу ничего особенного. Там много денег, но большинство команд как играло в прессинг и беготню, так и играют. Тактически и технически у меня АПЛ идёт после Ла Лиги, Бундеслиги и Серии A. Я говорю именно про средний уровень футбола, а не кошелька.
средний уровень футбола в нынешней ла лиги где то на уровне немного выше плинтуса, АПЛ по уровню и зрелищности футбола на данный момент на голову сильней остальных топовых лиг, что и потверждают еврокубки, так что можешь не напрягаться хейтер, когда пишешь подобную чушь
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Tybalt
после долговых ям начала 00-х и ухода Берлускони и Моратти, после скандалов с нанесением урона имиджу Лиги вряд ли спонсоры потянутся в Италию.
Коммерцию подтянусь аналогичную с АПЛ? сильно сказано под шофэ)
условная Салернитана получает 120-130 мегаевро в год от ТВ? никакой высокий уровень жизни не позволит выкатывать такие гонорары без спонсоров.
Арабы из Малаги ушли по ряду причин, но главная - отсутствие отдачи.
Мало потратить на маркетинг и развитие инфрастуктуры....нужно чётко понимать сроки возврата средств с раскруткой продукта, иначе это будет фиаско похлеще 15-ти летней давности с упадком лиги.
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Tun
Даже Тебас понимает, насколько плох руководитель ЛЛ
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Dexter Morgan
Ответ ZjzoRe
любой середняк АПЛ боролся бы за медали в любом другом топ-чемпионате
Это поэтому Севилья, Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад регулярно нагибают клубы АПЛ в Лиге Европы. И тот же Вильярреал.
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Aleks Del Piero
Что за отличный телеконтракт у Серии А, о котором вещает этот товарищ? Это по которому лидеры получают на уровне чемпионшипа?
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Собиратель хаоса
Ответ Tybalt
после долговых ям начала 00-х и ухода Берлускони и Моратти, после скандалов с нанесением урона имиджу Лиги вряд ли спонсоры потянутся в Италию. Коммерцию подтянусь аналогичную с АПЛ? сильно сказано под шофэ) условная Салернитана получает 120-130 мегаевро в год от ТВ? никакой высокий уровень жизни не позволит выкатывать такие гонорары без спонсоров. Арабы из Малаги ушли по ряду причин, но главная - отсутствие отдачи. Мало потратить на маркетинг и развитие инфрастуктуры....нужно чётко понимать сроки возврата средств с раскруткой продукта, иначе это будет фиаско похлеще 15-ти летней давности с упадком лиги.
Так то в Серии А хватает иностранных инвесторов. Почти все сериальные топы принадлежат иностранцам. Другое дело, что они не сильно могут развернуться из-за разных ФФП и местных бюрократов.
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Алексей Круглов
Ответ Dexter Morgan
И почему я хейтер? Я за Манчестер Сити в финале ЛЧ болел. И за МЮ и Челси, когда они играли на топовом уровне. Легко назвать другого человека хейтером, не зная его.
А почему быстрый переход от обороны в атаку. Используя длинную диагональ называется беготня? От скудоумия?
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Dexter Morgan
Ответ hustla story
средний уровень футбола в нынешней ла лиги где то на уровне немного выше плинтуса, АПЛ по уровню и зрелищности футбола на данный момент на голову сильней остальных топовых лиг, что и потверждают еврокубки, так что можешь не напрягаться хейтер, когда пишешь подобную чушь
И почему я хейтер? Я за Манчестер Сити в финале ЛЧ болел. И за МЮ и Челси, когда они играли на топовом уровне. Легко назвать другого человека хейтером, не зная его.
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Dexter Morgan
Ответ hustla story
средний уровень футбола в нынешней ла лиги где то на уровне немного выше плинтуса, АПЛ по уровню и зрелищности футбола на данный момент на голову сильней остальных топовых лиг, что и потверждают еврокубки, так что можешь не напрягаться хейтер, когда пишешь подобную чушь
Не сказал бы.
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ZjzoRe
Ответ Dexter Morgan
Не знаю, я АПЛ регулярно смотрю. Не вижу ничего особенного. Там много денег, но большинство команд как играло в прессинг и беготню, так и играют. Тактически и технически у меня АПЛ идёт после Ла Лиги, Бундеслиги и Серии A. Я говорю именно про средний уровень футбола, а не кошелька.
любой середняк АПЛ боролся бы за медали в любом другом топ-чемпионате
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Кино Музыка
Так похвалил, что поругал. Но плюс в Серии А действительно есть. Если не дать зарываться Юве, в лиге несколько сильных клубов. Кроме Италии такое лишь в АПЛ.
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deadjoker
Ну хоть правду сказал. Сериал на самом деле сейчас вторая лига после апл. Хотя пропасть там адовая
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skxgpkt7xn
и все из-за тебя 😂
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utsh44psmr
Если и есть лига, которая может приблизиться к ФНЛ, то это АПЛ.
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atomio
еще одно изречение от этого проходимца, характеризующего свою работу. гнать в зашей его, угробил всё что можно и нельзя в ЛЛ.
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