Глава Ла Лиги Тебас: «Если и есть лига, которая может приблизиться к АПЛ, то это Серия А»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что только Серия А может приблизиться к АПЛ.

«Если и есть лига, которая может приблизиться к , то это Серия А. У этой страны очень высокий уровень дохода на душу населения, отличный телеконтракт, а также очень развитый спорт.

В Италии есть внутренние проблемы с финансовым фэйр-плей. Но там есть преимущества, связанные с налогами. Я не говорю, что их нужно исключать [из еврокубков], потому что это было бы ошибкой и навредило бы Серии А, но нужно быть экономически стабильными. Там есть владельцы, которые вкладывают в клубы свои деньги. Вложений, направленных на рост, нет – например, в строительство стадионов», – сказал .

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