Глава Ла Лиги Тебас: «Если и есть лига, которая может приблизиться к АПЛ, то это Серия А»
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что только Серия А может приблизиться к АПЛ.
«Если и есть лига, которая может приблизиться к АПЛ, то это Серия А. У этой страны очень высокий уровень дохода на душу населения, отличный телеконтракт, а также очень развитый спорт.
В Италии есть внутренние проблемы с финансовым фэйр-плей. Но там есть преимущества, связанные с налогами. Я не говорю, что их нужно исключать [из еврокубков], потому что это было бы ошибкой и навредило бы Серии А, но нужно быть экономически стабильными. Там есть владельцы, которые вкладывают в клубы свои деньги. Вложений, направленных на рост, нет – например, в строительство стадионов», – сказал Тебас.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Коммерцию подтянусь аналогичную с АПЛ? сильно сказано под шофэ)
условная Салернитана получает 120-130 мегаевро в год от ТВ? никакой высокий уровень жизни не позволит выкатывать такие гонорары без спонсоров.
Арабы из Малаги ушли по ряду причин, но главная - отсутствие отдачи.
Мало потратить на маркетинг и развитие инфрастуктуры....нужно чётко понимать сроки возврата средств с раскруткой продукта, иначе это будет фиаско похлеще 15-ти летней давности с упадком лиги.