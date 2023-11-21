«Игрока масштаба Месси невозможно не опасаться, но мы должны сыграть в свой футбол против одной из лучших команд мира, если не лучшей». Тренер Бразилии Диниз о матче с Аргентиной

Теги Сборная Бразилии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Фернандо Диниз Футбол

Фернандо Диниз поделился ожиданиями от матча сборной Бразилии с Аргентиной.

Команды встретятся в рамках южноамериканского отбора на ЧМ-2026.

«Конечно, об игроке такого масштаба невозможно не беспокоиться. Но мы должны играть в свой футбол, чтобы сдержать его творческий потенциал. Игра против Месси – другое дело, его стоит опасаться. Невозможно не беспокоиться об игроке его уровня, о том, насколько он влиятелен.

Надеюсь, что мы сыграем хорошо, и болельщики смогут помочь команде, создав отличную атмосферу. Мы готовы к матчу с одной из лучших команд мира, если не лучшей – и не только потому, что они выиграли чемпионат мира. У них есть игроки из топ-лиг, привыкшие быть в центре внимания. И Месси...

Это команда, которая долгое время играла хорошо, одерживала победы и сохранила свой костяк. Мы признаем это и готовы сделать все возможное в игре против великого соперника», – сказал тренер сборной Бразилии.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 03:30 по московскому времени.

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24 комментария

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Валдис Пельш
Ответ Роман
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горит, горит ясно
чтобы не погасло
+12
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rigobersong
Ромка опять воздуханом оказался?:)) Ведь сказал если Месси забьет и вытащит со сборной Нидерландов, то он крут:)) Или у него посттравматическтй синдром блокирует события:))

https://i.postimg.cc/kgJG9f1p/Screenshot-20231118-023208-Sportsru.jpg
+10
-5
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rigobersong
Ответ VERBLYUD
В итоге после финала ЧМ спортс на некоторое время очистился от него)))
Травма на всю жизнь, это же персофаны сначала молились в 2014м что бы Месси не стал ЧМ и ждали 7 матчей в истерической панике, а потом спустя 8 лет история повторилась, но тут уже Месси не смог их подвести:))
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rigobersong
Статистика финалов

Месси✅

48 финалов 35 голов 15 голевых ✅

50 голевых действий✅

роналду⛔

36 финалов 22 гола 2 голевые⛔

24 голевые действия⛔

Месси самый результативный игрок финальных матчей в истории!

Тот кто решает:)) А не тот кто плачет🐓🇵🇹
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VERBLYUD
Ответ rigobersong
https://i.postimg.cc/6QB3WzMP/Screenshot-20231121-195250-Gallery.jpg
В итоге после финала ЧМ спортс на некоторое время очистился от него)))
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Игорь Климов
Ответ rigobersong
Травма на всю жизнь, это же персофаны сначала молились в 2014м что бы Месси не стал ЧМ и ждали 7 матчей в истерической панике, а потом спустя 8 лет история повторилась, но тут уже Месси не смог их подвести:))
Да, а после 18.12.22 г. лучшим игроком современности официально является Лео Месси, и все сравнения с Португальцем7 уже наивны и бесполезны.
Ну, только по статистике голов их ещё можно сравнивать на временном отрезке, а по игровым скиллам, титулам и трофеям Лео Месси далеко в космосе от этого Кринжа7.
********
Это несомненно была Футбольная Эпоха Лео Месси! 🐐🇦🇷
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Игорь Климов
Ответ rigobersong
Ромка опять воздуханом оказался?:)) Ведь сказал если Месси забьет и вытащит со сборной Нидерландов, то он крут:)) Или у него посттравматическтй синдром блокирует события:)) https://i.postimg.cc/kgJG9f1p/Screenshot-20231118-023208-Sportsru.jpg
Его слова ничего не стоят, не умеет он по-мужски отвечать за то о чём говорит.
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skxgpkt7xn
ФИФА, хватит людей заставлять говорить подобное 😂😂😅😅
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Футбол_это_жизнь
У романа и Пенса один мозг на двоих? Или как работает коллективное бессознательное?! Это как в деревне на одном конце тявкает собачка и на другом подхватывает такая же
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Человек1991
Дениска истину глаголит )
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athlete
Ответ Роман
У Месси за 17 лет - 0 голов в официальных матчах против Бразилии. А это единственный соперник на континенте. Это ли не величие?
у него и золотой медали ЧМ мира не было до недавнего времени. так что ещё не вечер. может и забьет сегодня.
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VERBLYUD
Ромочка, у Марадоны 0 голов против Бразилии в официальных матчах, у Пеле только один гол в официальных матчах против Аргентины, что скажешь?))
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interested
Зрелище для тех, кто не спит. ;)
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Гномович!
Если судья не будет заряжен на пенальти в пользу аргентины, месси не будет видно на поле.
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Игорь Климов
Ответ rigobersong
Статистика финалов Месси✅ 48 финалов 35 голов 15 голевых ✅ 50 голевых действий✅ роналду⛔ 36 финалов 22 гола 2 голевые⛔ 24 голевые действия⛔ Месси самый результативный игрок финальных матчей в истории! Тот кто решает:)) А не тот кто плачет🐓🇵🇹
Лео Месси- Король финалов!
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