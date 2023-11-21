«Игрока масштаба Месси невозможно не опасаться, но мы должны сыграть в свой футбол против одной из лучших команд мира, если не лучшей». Тренер Бразилии Диниз о матче с Аргентиной
Фернандо Диниз поделился ожиданиями от матча сборной Бразилии с Аргентиной.
Команды встретятся в рамках южноамериканского отбора на ЧМ-2026.
«Конечно, об игроке такого масштаба невозможно не беспокоиться. Но мы должны играть в свой футбол, чтобы сдержать его творческий потенциал. Игра против Месси – другое дело, его стоит опасаться. Невозможно не беспокоиться об игроке его уровня, о том, насколько он влиятелен.
Надеюсь, что мы сыграем хорошо, и болельщики смогут помочь команде, создав отличную атмосферу. Мы готовы к матчу с одной из лучших команд мира, если не лучшей – и не только потому, что они выиграли чемпионат мира. У них есть игроки из топ-лиг, привыкшие быть в центре внимания. И Месси...
Это команда, которая долгое время играла хорошо, одерживала победы и сохранила свой костяк. Мы признаем это и готовы сделать все возможное в игре против великого соперника», – сказал тренер сборной Бразилии.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 03:30 по московскому времени.
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чтобы не погасло
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Месси✅
48 финалов 35 голов 15 голевых ✅
50 голевых действий✅
роналду⛔
36 финалов 22 гола 2 голевые⛔
24 голевые действия⛔
Месси самый результативный игрок финальных матчей в истории!
Тот кто решает:)) А не тот кто плачет🐓🇵🇹
Ну, только по статистике голов их ещё можно сравнивать на временном отрезке, а по игровым скиллам, титулам и трофеям Лео Месси далеко в космосе от этого Кринжа7.
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Это несомненно была Футбольная Эпоха Лео Месси! 🐐🇦🇷