«Игрока масштаба Месси невозможно не опасаться, но мы должны сыграть в свой футбол против одной из лучших команд мира, если не лучшей». Тренер Бразилии Диниз о матче с Аргентиной

Фернандо Диниз поделился ожиданиями от матча сборной Бразилии с Аргентиной.

Команды встретятся в рамках южноамериканского отбора на ЧМ-2026.

«Конечно, об игроке такого масштаба невозможно не беспокоиться. Но мы должны играть в свой футбол, чтобы сдержать его творческий потенциал. Игра против Месси – другое дело, его стоит опасаться. Невозможно не беспокоиться об игроке его уровня, о том, насколько он влиятелен.

Надеюсь, что мы сыграем хорошо, и болельщики смогут помочь команде, создав отличную атмосферу. Мы готовы к матчу с одной из лучших команд мира, если не лучшей – и не только потому, что они выиграли чемпионат мира. У них есть игроки из топ-лиг, привыкшие быть в центре внимания. И Месси...

Это команда, которая долгое время играла хорошо, одерживала победы и сохранила свой костяк. Мы признаем это и готовы сделать все возможное в игре против великого соперника», – сказал тренер сборной .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 03:30 по московскому времени.

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